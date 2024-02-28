古代人「吃土」成仙！煉丹、雙修超獵奇方法都有人信？

吃土成仙？不是笑話！沈文泰的長生秘訣

《神仙傳》中，記載了一位名叫沈文泰的人，他從神仙那裡得到了一個土符處方。土符是由黃土所製成，只要靠吃土，就可以活兩千多歲。他就照著吃這個土符處方，最後去到了崑崙山，臨走前把這個技術傳給他的弟子李文淵，提醒他說，吃土要按照嚴格方法，不然對身體有害。雖然吃土是會成仙的，但還是有方法跟前提的，大家不要當真隨便亂吃。這種特殊的修仙方式，除了吃土，還有吃玉、吃石頭，甚至有吃神木，啃樹皮等等，用這些方式獲得天地靈氣來成仙。另外一種煉丹、吃丹藥，其實用現代角度來看，丹就是重金屬提煉製成，所以也算是吃重金屬後成仙。

修仙童話真實暗黑，《咒》裡的古代秘術

回過頭來看《咒》，要吃的是小孩，獻祭小孩。可能有人好奇真的有吃小孩能成仙的嗎？的確在古代裡很多修仙方法，屬於比較暗黑，比較可怕的。吃童男童女，喝處女血等等，都算是透過吃人來得到精華。只是這些在本質上，其實不太人道，算是違反天道的事情。這些修仙模式，也因為過於殘忍，逐漸被淘汰捨棄了。不知道大家有沒有聽過「胎盤素」？早期的時候，因為沒有很好的萃取技術，其實也同樣是相當殘忍的方式。不過現代科技進步，加上萃取精華的方法越來越多樣化，即使不用殘暴方式，也能夠嘗試得到類似的效果，只是不能夠成仙就是啦。

古代仙術從房中術到煉丹成仙

還有另外一種，在現代比較遭人揚棄的，就是「雙修」。這一詞相信大家聽到的時候，直覺聯想到的都是神棍、騙財騙色等等比較糟糕負面的行為。但它在道教裡，最早記載的是房中術。在古書《抱朴子》裡，也有提到雙修的篇章段落。主要是講到「黃帝以御千二百女昇天」，然後說軒轅黃帝因為這樣，從此長生不老，也因為如此房中術，也被稱為御女術。不過這個說法，在古代的時候就被道士否定了。因為實際上，黃帝還有靠其他的修煉，謠傳黃山原名為夥山，是因為黃帝在此煉丹羽化成仙，後世才將此地稱為黃山。關於軒轅黃帝修煉故事，版本眾多，確實不只靠御千二百女的房中術。

雙修道德挑戰，古代修煉的迷思

況且御千二百女，以現實角度來看，1,200個人，本來就是件難度相當高的事情，對吧！再來，若黃帝有其他修煉，同時間他還服藥千種，總得要養生才能煉成。在古代，道士普遍認為，想成仙，絕不能輕易泄了陽氣，陽氣不能泄之外還得煉內丹。所謂的雙修法的確是可以採陰補陽，但關鍵是這種做法條件要求年紀小的女孩，其實違反道德，後來的道士也懷抱類似感受，久而久之便取消這種修煉方式。撇除這些之外，其實仔細看過房中術的條件，也會認同執行層面是非常困難的。例如說，天氣要好，人不能累，時程要對，還要狀態好，規定次數。全部條件都符合的狀況下，一年說不定只有兩、三天。如果做的時候，不小心又一個要素不符合，又無法達到所謂的陰陽交合。所以這件事，我怎麼看都是百害無一利，這也是為什麼雙修會隨著時代演進，變成既不科學，甚至是低等的修煉法。

《簡少年現代生活改運書》。圖／時報出版提供

古代修煉與現代智慧生活的對比與反思

這些傳統修煉方法，從吃土到雙修，不僅反映了古代對於長生不老的探索和迷信，也暗示了人類對超凡脫俗願望的追求。然而，隨著時間推移，這些方法因其非人道、非科學的本質而逐漸被淘汰。今天，我們透過這些故事了解到，無論是科技還是倫理，都在不斷進步和演變。因此，我們應該用更理性、科學的視角來評估和理解這些古老傳統，同時不斷探索現代智慧生活的新方式。

(本文摘錄自《簡少年現代生活改運書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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