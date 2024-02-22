龍年桃花開！羊有女貴人幫忙、蛇適合結婚、「這生肖」多到要篩選
龍年到了，很多人想結婚求迎來好兆頭，不知道有機會嗎？命理師書珩老師在「命運好好玩」節目分享，有三個生肖龍年會迎來好桃花，快看看你上榜沒。
▌第三名 雞
歲合加持，咸池桃花
屬雞的人在龍年迎來歲合星，代表做事情得心應手，桃花很容易由別人介紹而來，可能是告訴朋友或是長輩，想認識戀愛對像，就會有貴人幫你介紹。但要注意，咸池有時候會是肉體桃花或爛桃花，桃花雖然多，但自己也要懂得選擇避開。如果是已婚的雞，也要當心咸池，送上門的爛桃花要躲開。
▌第二名 羊
太陰相助，人際展開
太陰星入座，代表今年女貴人運特別旺盛。女性朋友或是女性長輩會幫你牽線好桃花，你身邊的女性朋友也會看你特別順眼，因為是正桃花，單身羊男要好好把握，有機會修成正果。
▌第一名 蛇
男貴人多，天喜吉興
屬蛇的人桃花運已經兩年都不好，今年終於轉運。有太陽星入座，屬蛇的女生今年很容易遇到事業上有成就、能信任的男性，天喜星入座代表適合結婚。單身的蛇容易找到另一半，如果正在備婚、備孕也容易傳出好消息。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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