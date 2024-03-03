超free自由自在三星座…射手隨時在玩、天秤討厭框架、第一名「跟著感覺走」

有些人做事情就是要規劃與計畫，很有原則，但有些人就是喜歡憑感覺行事，命理網站旺好運分享「哪些星座真的很沒有原則」，快看看和你想得一樣嗎？

第三名：射手座

射手座看似生活的一切都有所安排，但其實都是毫無計畫或毫無原則的在過日子，他們喜歡無拘無束，沒有任何一絲限制的生活，這對他們來說是最重要的事。

第二名：天秤座

天秤座的人總是優雅且大方，但他們其實也是不喜歡被框住的感覺，喜歡自由自在是他們一直追求的方向，雖然時常被現實面阻擾，但心中還是希望可以打破這個框架。

第一名：雙子座

雙子座就是很會見人說人話，見鬼說鬼話，做事情毫無原則，一切都是憑感覺去行事，他們很討厭計畫或者規定，有一種想做什麼就做什麼的性格。

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