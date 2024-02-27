也太準！有夢想就能成功三星座 祖克柏、巴菲特、貝佐斯都上榜了

夢想有時候是非常遙不可及的一件事情，但是有些星座超級有毅力、有決心，總是使命必達。命理網站旺好運分享「哪些星座最有機會實踐夢想」，快看看有你嗎？

第三名：金牛座

金牛座屬於一步一腳印，慢慢耕耘的人，雖然他們達到自己的夢想會比別人慢，但他們最後總是能靠著自己的執著與怒力，成功完成自己所訂下的目標，是努力型的夢想家。

代表人物：臉書創辦人祖克柏

臉書母公司Meta執行長祖克柏。美聯社

第二名：處女座

處女座是非常聰明與很有想法的，加上他們不僅自尊心高，對自己的要求也相當高，凡事都要做到心中最完美的樣子，他們才肯放過自己，所以夢想對他們來說只是時間的問題。

代表人物：股神巴菲特

第一名：摩羯座

摩羯座對於很多事情都是有規劃且行動派，他們不喜歡被擺佈的人生，也不會向命運低頭，會很踏實的慢慢朝著自己目標前進，即使途中有失敗，也不會輕言放棄。

代表人物：亞馬遜創辦人貝佐斯

亞馬遜創辦人貝佐斯。美聯社

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