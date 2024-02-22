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人間蒸發！常搞失蹤三星座…射手看心情、水瓶天性孤僻、這星座回來也不說原因

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為心情不好，就想躲起來示意圖。圖片來源/ingimage
圖為心情不好，就想躲起來示意圖。圖片來源/ingimage

你身邊有這種人嗎？動不動搞失蹤，打電話找不到人，傳了訊息也不讀不回。但某天他想要找你，又自己出現了。命理網站旺好運分享「這些星座就是很愛搞失蹤」，快看看都有誰。

第三名：射手座

射手座搞失蹤不是因為他們怎麼了，而是他們喜歡憑著感覺行事的人，可能現在他們正處於一個不想被打擾的狀態，等到時間過了他們自然而然就會出現了。

第二名：水瓶座

水瓶座大多時間都喜歡一個人獨處，不管是誰用什麼方式聯繫，他們都可以完全消失、聯絡不到，只有當他們需要陪伴的時候才會出現。

第一名：天蠍座

天蠍座熱情的時候很熱情，但冷起來的時候也是令人捉摸不透，總是無預警的搞失蹤，不說明任何原因，只能慢慢等到他們願意主動聯繫，令人很頭痛。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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