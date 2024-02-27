愛上了！就放心裡一輩子星座？金牛專情、「兩星座」外表花心意外上榜

有些人在愛情上，可以很快就找到伴侶，有些人則是萬年單身，命理網站旺好運分享，「哪些星座只要愛上，就會愛一輩子」，居然有兩個花心出名的星座出乎意料上榜。

第三名：天秤座

天秤座雖然總是難以捉模，又或者很不好追求，但在愛上一個人時，其實算是非常專一的，他們的眼裡就只會有另一伴，並且願意為對方改變與付出，是很值得戀愛的對象之一。

第二名：雙子座

雙子座平時給人的形象就是花花公子、小姐，但其實他們也是可以非常專情的，因為他們在談戀愛的當下，往往都是希望可以與對方走一輩子的心態，但如果他們不愛了，就會非常無情。

第一名：金牛座

金牛座很難愛上一個人，因為他們不容易打開自己的內心，他們不是一見鍾情，就是日久深情，只要真的愛上一個人，就會為他們付出全部，即便最後沒有結果，他們也會在心裡記住一輩子。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦