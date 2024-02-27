快訊

澎湖花200萬設計彩繪牆…竟出自大陸免費圖庫 議員氣炸：看完笑死人

Karina男友李宰旭是誰？「玄彬接班人」出道5年成韓劇黑馬 老成臉但真實性格很反差

巨人軍來台／巨人推強投有誠意！ 戶鄉戰兄弟、菅野對桃猿

愛上了！就放心裡一輩子星座？金牛專情、「兩星座」外表花心意外上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情侶示意圖。圖片來源/ingimage
圖為情侶示意圖。圖片來源/ingimage

有些人在愛情上，可以很快就找到伴侶，有些人則是萬年單身，命理網站旺好運分享，「哪些星座只要愛上，就會愛一輩子」，居然有兩個花心出名的星座出乎意料上榜。

第三名：天秤座

天秤座雖然總是難以捉模，又或者很不好追求，但在愛上一個人時，其實算是非常專一的，他們的眼裡就只會有另一伴，並且願意為對方改變與付出，是很值得戀愛的對象之一。

第二名：雙子座

雙子座平時給人的形象就是花花公子、小姐，但其實他們也是可以非常專情的，因為他們在談戀愛的當下，往往都是希望可以與對方走一輩子的心態，但如果他們不愛了，就會非常無情。

第一名：金牛座

金牛座很難愛上一個人，因為他們不容易打開自己的內心，他們不是一見鍾情，就是日久深情，只要真的愛上一個人，就會為他們付出全部，即便最後沒有結果，他們也會在心裡記住一輩子。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

也太準！有夢想就能成功三星座 祖克柏、巴菲特、貝佐斯都上榜了

每日星座運勢／獅子讀職場策略書籍 對工作有好處

2024星座運勢／雙子壓力大、天蠍想婚了、「兩星座」業力引爆要多積德

到處搞曖昧三星座！雙子天生花蝴蝶、射手圖好玩、「這星座」意外上榜

相關新聞

3月好運到發大財生肖？羊財源廣進、鼠快買樂透、這生肖飛來橫財

時序馬上要進入三月了，有哪些生肖最近容易中獎、發橫財、好運相隨呢？搜狐網有答案，快看看有你嗎？

愛上了！就放心裡一輩子星座？金牛專情、「兩星座」外表花心意外上榜

有些人在愛情上，可以很快就找到伴侶，有些人則是萬年單身，命理網站旺好運分享，「哪些星座只要愛上，就會愛一輩子」，居然有兩個花心出名的星座出乎意料上榜。

「229」4年一次…四生肖逢九必發！蛇有新財源、虎投資有成、兩生肖業績旺

今年2月有29天，因為「閏月」關係，2月29日4年才出現一次。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，2024年的2月29日開始，有四個星座會逢「九」大發，快看看有你嗎？

打招呼很重要、房間垃圾快點清！「財運不佳」5大NG習慣要避免

許多人夢想希望能發大財、一夕致富。然而想要財神爺加持，除了天運之外，自己的行動也很重要。日本網站「All About」近來分享財運不佳的人，常常出現哪五種不良的NG習慣。

也太準！有夢想就能成功三星座 祖克柏、巴菲特、貝佐斯都上榜了

夢想有時候是非常遙不可及的一件事情，但只要相信自己且夠努力，一定有機會得到它，命理網站旺好運分享，讓我們一起來看看「哪些星座」最有機會「實踐夢想」吧！？

每日星座運勢／獅子讀職場策略書籍 對工作有好處

2024-02-27牡羊座短評：規劃之日，不宜冒進。【整體運★★☆☆☆】工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過也給平靜的生活增添了一分情趣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。