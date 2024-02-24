到處搞曖昧三星座！雙子天生花蝴蝶、射手圖好玩、「這星座」意外上榜

都說「愛在曖昧不明時最美」，但是流連花叢間，不給任何承諾，也難免讓對方沒有安全感，命理網站旺好運分享「哪些星座容易曖昧不清」，又讓別人受盡委屈。

第三名：雙子座

雙子座天生交際高手，在與人曖昧時，總是會讓人覺得你是不是喜歡我的錯覺，但其實這只是他們的慣性，因為喜歡跟多人同時曖昧本來就是他們的興趣，如果雙子座遇到真正喜歡的人，反而會變得綁手綁腳。

第二名：射手座

射手座總是會給你一種親切又活潑的感覺，但他們其實非常不愛負責任，有時候搞搞曖昧對他們來說就夠了，不一定要強求去確認一段關係，但這樣也時常讓對方受傷或是不知所措。

第一名：牡羊座

牡羊座平時都是直來直往，在感情上也是如此，喜歡就喜歡，不喜歡就算了，但如果他們只是想搞搞曖昧的心態，就會開始耍一系列的手段，因為他們很喜歡被人喜歡的感覺，到處搞曖昧絕對是很享受的。

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