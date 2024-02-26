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遇到事情不介意三星座！水瓶不在乎、射手大而化之、巨蟹從不怪別人

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為超忘我不在乎示意圖。圖片來源/ingimage
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有些人就是心態很有氣度或根本不在乎一些小事情，命理網站旺好運分享「哪些星座竟然沒什麼底線，凡事不介意」，快看看有誰吧。

第三名：水瓶座

水瓶座雖然平時看起來難搞又囉唆，但其實很多時候都只是嘴上說說，他們內心其實根本無所謂，主要是因為他們的想法總是變來變去，沒有一個底線是會一直存在的。

第二名：射手座

射手座其實氣度很大，他們天生注定沒什麼底線，因為他們認為事情過了就過了，沒什麼大不了的，並不會去影響他們未來對於人生的規劃與想法，算是又開明又正面的心態。

第一名：巨蟹座

巨蟹座為人善良且溫馴，在生活上要踩到他們的點真的不容易，但他們總是負能量很多，總是在煩惱自己哪裡做不好，卻不會去責怪別人，有一種看破世間人情冷暖的感覺，所以也懶得去責怪誰。

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