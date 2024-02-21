從塔羅牌看盧秀燕、蔡壁如好姐妹「互相成就」！盧媽上半年當心團隊小人問題

民眾黨的蔡壁如終於放下「舊愛」柯文哲花落台中市府顧問，不同于和黃姍姍兩個女人的戰爭甚囂塵上，盧秀燕和蔡壁如則是從選前就一直相互扶持，不離不棄！

吠陀占星專家李靜唯老師就算出盧秀燕的「塔羅密碼」，在人格牌是女祭司，靈魂牌是女祭司，愛情牌是命運之輪，財富是正義，而2024流年走正義，2025則是吊人。

相較蔡壁如的「塔羅密碼」，人格牌是戰車，靈魂牌戰車，愛情是命運之輪，財富是月亮，2024年流年走死神，2024走到節制。

李靜唯老師表示，同樣是雙水元素的「女祭司女祭司」遇上「戰車戰車」，愛情牌都是「命運之輪」，財富則是風元素「正義」對上水元素「月亮」，不得不驚訝兩個人的速配指數超高，就像金風玉露一相逢，從此惺惺相惜！

盧市長人格靈魂兩個「女祭司」，是一個直覺非常敏銳而且很有智慧的女人，女祭司就是女性版的「教皇」牌，具有關懷眾生的慈悲精神，只是「女祭司」心思更敏銳，內心更有靈性！女祭司就像「神鵰俠女」裡的小龍女，外表雲淡風輕內心波濤洶湧，正位牌的「女祭司」專業能力可以做到極致！盧秀燕從1994年從政至今，曾經連任6屆立委，兩屆台中市長，仕途十分順遂，但她一路所付出的心力及箇中甘苦如人飲水冷暖自知！如今經過歲月沉澱後的盧市長更多了一份母性的包容及智慧，唯一不變的則是問政時的冷靜和專業！

一旦遇上「戰車戰車」的蔡壁如，一個冷靜內斂，一個直率感性，一個喜怒不形於色，一個悲歡全寫在臉上。

再加上兩人的愛情牌都是「命運之輪」，同樣是重情而執著的女人，一旦決定的事情就會義無反顧投入，只是蔡壁如的財富在「月亮」又是一個水元素，三個水元素的她感性大於理性，也造就她在事業與感情上容易面臨進退兩難的困境！

不得不說盧秀燕是一個第六感非常強的女人，她一直很清楚自己的人生目標是什麼？年輕時的她其實並不是一個擅長交際的女人，但她絕對是那個最有智慧的「女祭司」，懂得如何借人之力然後互相整合，發揮1+1大於2的力量！這點可以從財富牌在「正義」一窺端倪，風元素的她並沒有被水元素的情緒所淹沒，反而內在不斷的轉化及超越自己，最終蛻變成一個善於運籌帷幄，廣得民心的地方首長，而不僅僅只是在古墓裡埋頭練功的「小龍女」！

2024年盧秀燕對正在走「死神」低谷的蔡壁如拋出橄欖枝，「戰車」的她十分念舊，屬於那種人不負我，我不負人的性格，相信蔡內心勢必十分天人交戰，此時盧市長對她的知遇之恩就像千里馬遇見伯樂，對盧秀燕而言，蔡壁如超強的親和力及重情重義的特質也會讓她如虎添翼，所以兩人確實是一個相互成就的組合！

盧市長2024年走「正義」，上半年要注意跟團隊有關的小人及重整問題，2月初爆發的瘦肉精爭議至今仍在延燒，但是4月之後她的運勢將會漸入佳境！雖然離2028還有4年，姑且不論未來國民黨的正副總統參選人是誰，但以盧秀燕的塔羅密碼而言，她在2026卸任那年恰恰走「死神」尾端，也就是說她完美避過「死神」的魔咒，接下來的2027-2028這兩年又將是一個人生新階段的開始！

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