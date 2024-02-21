龍年「錢包風水」！三年要更新 想財運旺可在皮夾放1物

許多人都想在新的一年財運旺旺來，塔羅牌老師艾菲爾分享「錢包風水」，讓大家不只能賺錢，還能守住錢，做好開源節流。他指出，錢包就是我們的「迷你財庫」，除了要自己使用外，錢包要新的、乾淨的長夾款式，還有顏色選擇也很重要，艾菲爾老師也建議可以在錢包放招財物，讓財運旺旺來。

塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享「皮夾風水」，讓大家不只賺錢，還可以守財、聚財：

錢包宜自己使用

以風水而言，錢包是個人的財庫，不可隨意借給他人使用，許多人經常隨意把自己的錢包給他人拿去用，這樣表示把自己的財庫借給別人，財庫會很容易不穩，無法守財，更會發生漏財的狀況。因此錢包還是最好做個人使用。

錢包要新、要乾淨

錢包若是破損，好像財庫破洞，就算財富進入也只能不斷的往外流出，太舊、有髒污就表示財庫髒亂且不干淨，這樣錢財也不會想保留在髒亂的財庫中，因此錢包若有破損絕對是大忌；另外，從風水角度來看，一個錢包的財運大概是三年，過了之後財氣基本上都會消耗殆盡，因此錢包使用三年之後最好換新的，讓新的財運可源源不絕、永不中斷。

舊錢包處置

更換了新的錢包，舊的錢包不可以隨意丟棄，這樣會將自己的財運丟掉。可以將舊錢包清空，然後放一些不使用的銀行卡和一些已經不流通於市面上的舊鈔票、錢幣，將舊錢包收藏好，這樣就能讓自身的財氣不會散掉。第二個方法是將舊錢包改造成其他物件，持續使用，如果是皮革的錢包，就很適合改造成鑰匙包來使用，這樣也可以延續自身的運勢。最後一個方法是，直接將舊錢包銷毀，這樣就不怕有人撿了你的錢包使用，接收了你的財氣，將你的財氣分散了。

皮夾宜使用長夾式

很多人的皮夾都是短夾、中夾、甚至是用小小的零錢包去裝，這樣表示錢財得要天天彎腰、一點也得不到舒展，這樣無益於聚財，建議你還是用長 夾式皮夾，錢財平整舒服的躺在皮夾中，財運待得住，自然容易守財、聚財。

雖然行動支付日益發達，但是從風水的角度來看，錢包是一個人的財庫象徵，你在會賺錢，沒有地方存放，也是左手進右手出而已。 老師建議在包包裡放一個小零錢包也好，裡面放１６８元，象徵一路發，讓自己旺上加旺。

錢包宜放置得妥當

錢包擺置的位子一定要恰當，不可隨意擺放，許多人經常把錢包隨手的放在鞋櫃上、椅子上、或亂丟在家中的某一個角落，這樣表示不尊重財庫，把財庫隨意的亂扔，也是對聚財沒任何的幫助。記得錢包一定得好好放置，固定擺在書桌上或是辦公桌等最佳，不僅能容易找到，也表示對財庫的尊重。

錢包使用的正確顏色

錢包顏色也是影響財運重要的關鍵，建議大家好好查查自己的八字喜忌，像是命理忌火的人，就不能使用紅色的錢包；命理忌金的人，就不可用白色或是金色、黃色 錢包。若是沒有辦法查你的八字喜忌，那就建議你使用深色皮夾，或是下列常見的皮夾顏色為主：

1、女生旺財的顏色：黑色、深酒紅、黃色，黃色表示財氣。

2、守財聚財的顏色：黑色、咖啡色、棕色。 意味在於沉穩，並好理財。

3、不宜碰的散財顏色：大紅色、淺藍色、白色。 大紅色招財但是花錢爽快。 淺藍色表示水，錢財會如水般的流去。 白色是乾淨的顏色，但是難以維持！

在皮夾養招財物的秘法

想幫自己守財、招財，可在皮夾中養一對小金蟾，傳説金蟾住於月宮中，喜歡咬錢、肚大可以容天下財寶，是重要的招財神獸，也可招人緣 財以及桃花財。金蟾蜍可看它的大小養在財位、聚寶盆或是錢包內。每月滿月的時候浄化，更可以添能量與靈驗之效。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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