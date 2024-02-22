動起來！命宮有這顆星的人 越忙越幸運

人的一生中，無論是職場上、還是生活裡，一旦遇到高壓情況，就是考驗一個人的生存能力的時刻。每個人的抗壓能力都不一樣，有人一忙就出錯，有人反而越忙越能展現出決斷力和價值。你是那種越忙狀態越好、越忙越幸運的人嗎？就跟著科技紫微網一起來看看吧。

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命宮有太陰

太陰星越是忙碌，能力便會越突出。因為太陰是陰性主星，思慮多，總是瞻前顧後，如果閒著，過多的思慮無處可用，就容易引發情緒問題。反之，一旦忙起來，太陰星就搖身一變，成為腳踏實地的執行者。有始有終的個性，讓他們能夠貫徹始終的完成任務；又因為他們細心、周到，一旦有任務在身，比起做事五大三粗之人，他們會更有責任感、更仔細的顧及任務的所有層面。因此，太陰星可以在平時就多找些任務讓自己忙起來，這樣不但能提升精神狀態，也能讓自己在社會和職場上的曝光率變高，生涯發展自然更加順利。

命宮有天相

天相星一旦忙起來，個性中的領導實力就會逐漸突顯，也就能在事業上逐步登高。天相野心並不大，平時若沒有什麼壓力，往往會保持低調謹慎。他們不是沒有能力去爭取更好的機會，但由於不願打破規則與平衡，他們會選擇沉默，保存實力。不過，骨子裡天相到底是領導型主星，一旦忙起來，承擔的事情變多，不管是被動或主動承接任務，他們都會盡責的去執行，鋒芒也就會漸漸顯露。在實力說話的職場裡，他們的運氣絕不會太差，前路自然也就可期了。

命宮有巨門

巨門是個越忙碌、越會專注於自我提升的一顆主星。當他們因為關注自己手上的事，而減少對外界事物的注意力時，對巨門的整體發展是利多於弊的。巨門的人生中，常常有難以施展抱負的問題，其實這是因為他們太多疑，往往把精力放在錯誤的地方，不但浪費精神，還會大兜圈子，找不到目的地。想要改變這種惡性循環，最好的辦法就是讓自己忙起來，忙碌會使得他減少對外在事物的關注，與別人的交往也會變得簡單、直接，因而少了很多口舌之爭。當巨門將精力聚焦在具體事務上時，實力的累積會更加快速，個人發展運勢也就會更順利了。

命宮有武曲

武曲既有事業心，又有行動力，個性堅毅，吃苦耐勞，所以忙碌對他們絕對是好事。只要選擇正確的目標，投入精力越多，得到的成就也就越多，所以他們當然是越忙越有勁，越忙越有收穫。隨之而來的是能力增加、路線拓寬、身價提高，這會使武曲更加投入在忙碌中。需要小心的是，武曲容易為了這些成就，而犧牲自己的休息時間，超額完成任務，忽略了自己必須為了保有生活品質而設定一個界限。學習在生活和工作之間平衡，是武曲一生的課題。

命宮有廉貞

對廉貞來說，忙碌是讓他可以少走寃枉路的好方法。廉貞屬於開創型主星，心思活躍，行動力強，很多時候會因衝動而錯誤決策。在精力有限的情況之下，廉貞應該認定一到兩個目標，將資源和精神都投入在這些目標上，這種忙碌能讓他閃避掉很多陷阱與不必要的損失，腳踏實地去創造價值。而且，忙碌所帶來的充實感會讓他成就感倍增，專注在單一事務上時也能讓他的責任感更清晰，不那麼容易三心二意。如此一來，他的人生就能少踩坑，更順利。

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