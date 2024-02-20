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如何解讀生命靈數？奇數外向、偶數內斂…你是幾號人

商周出版／ 文‧溫蒂姐
生命靈數示意圖。圖片來源/ingimage
生命靈數示意圖。圖片來源/ingimage

如何解讀生命靈數

生命靈數雖然是一個介於1 至9 之間的數字，但絕不是把人僅僅分成九種類型。根據統計數據，生命靈數為奇數（即1、3、5、7、9）者，個性外顯、熱情、活潑，具有強烈的自我意識和個人主張；而生命靈數為偶數（即2、4、6、8）者，則通常內斂、敏感，較不直接表達內心的感受與想法，願意順應大局。

細算起來，生命靈數的排列組合可能超過六萬種以上。這是因為即使兩個人都是2 號人，但由於生命靈數九宮格中數字的出現次數、連線與空缺的情況不同，會產生天差地遠的結果和特質。

一個完整的生命靈數一對一分析程式，通常通過以下五個層次的數字和資訊，對每個獨一無二的人進行交叉比對和分析。

1.第一層分析：

生命靈數的計算方式是將出生日期中的所有數字相加，直到獲得一個單數，從而得知你是生命靈數幾號人，而這只是第一層的大分類。

2.第二層分析：

透過每個人出生日期中的數字，以及數字重複出現的次數，進行第二層的分析。

3.第三層分析：

觀察是否有特殊意義的連線數字，能進一步瞭解一個人在情感、職場、藝術創造力和貴人運上的差異性。

《溫蒂姐職場靈數密碼》。圖／商周出版提供
《溫蒂姐職場靈數密碼》。圖／商周出版提供

4.第四層分析：

關注十二星座對應數字的特質。

5.第五層分析：

考慮生命靈數中1～9號中沒有的數字之間的差異性，提供精確且詳細的分析。

通過上述五層分析來探究每個人性格上的獨特性，進而從中找到改善的方向和建議。

(本文摘錄自《溫蒂姐職場靈數密碼》，商周出版，未經同意禁止轉載。)

生命靈數

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