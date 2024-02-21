快訊

夏克立被控家暴！加拿大鄰居證實目賭黃嘉千「流落街頭」 遭死亡威脅

海巡原稱「陸船蛇行不慎翻覆」 金門地檢署查出真相：發生碰撞

Neuralink晶片植入人腦可做什麼事？馬斯克超嗨：患者已可用意念操作滑鼠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三生肖3月「龍」光煥發！屬鼠事業迎巨大改變 這類人暴富變更快

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐》分享家中有三生肖財大氣粗，3月一到八方鴻福，「龍」光煥發。示意圖。圖片來源/ingimage
《搜狐》分享家中有三生肖財大氣粗，3月一到八方鴻福，「龍」光煥發。示意圖。圖片來源/ingimage

貴人多助、運勢看漲！《搜狐》分享家中有三生肖財大氣粗，3月一到八方鴻福，「龍」光煥發，分別是屬鼠、虎、猴的朋友。

生肖鼠

生肖鼠敏捷的思維、靈活的頭腦，定將可以讓自己成為人群中的焦點。而在龍年，屬鼠受命宮吉星的影響，將迎接好運和鴻福，受財神青睞，事業有望出現巨大的改變。尤其到了3月，一切都是嶄新開始，屬鼠人做事更有動力，能夠靠自身的努力迎接事業新發展，屬鼠可以創造精采生活，好運連連，注定賺得荷包滿滿，享受財富滾滾。

生肖虎

屬虎福運到，今年吉星入住命宮，讓屬虎者暴富變得更快。對於屬虎的人來說，進入3月將明顯感受到好運的照拂，保持積極的心態一定可以讓夢想照進現實。屬虎人財運旺盛，可以讓自己獲得賺錢的好機會，今年有晉升加薪的喜事，財運、收入更是節節高升。老天爺不會辜負任何一個努力的人，他們注定可以成為幸運的寵兒，從此在事業上扶搖直上，日進斗金，工資翻倍，正財偏財一起來。

生肖猴

屬猴進入3月鴻運高照，他們做事變得更加積極，保持好心態會讓自己處理事務更加有效率。屬猴者可積極的行動，這樣的磁場就能夠吸收好的能量，財富將變得豐厚，平衡好自己的情緒將取得優質的業績資源。屬猴人在3月多把握機會，注定會成功致富，一切都會順利，福氣滿滿，不鳴則已一鳴驚人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財富 財運 龍年

延伸閱讀

天選CEO！4生肖適合創業…郭董、巴菲特、2位「亞洲首富」都說中了

春天來了「4生肖」三月最旺！屬猴迎貴人支持 他們感情生活更美滿

麥當勞站10分鐘沒人理…他「搬大絕」店員秒點餐 網笑翻

台積電徵才很凍？他「收無聲卡」 內行揭內幕：恐再等兩年

相關新聞

三生肖3月「龍」光煥發！屬鼠事業迎巨大改變 這類人暴富變更快

貴人多助、運勢看漲！《搜狐》分享家中有三生肖財大氣粗，3月一到八方鴻福，「龍」光煥發，分別是屬鼠、虎、猴的朋友。

「主人死掉凶手其實是…」通靈女警聽懂犯罪現場動物的話…破案連連

我當上執法人員沒多久，就發現動物是非常有用的目擊證人，他們不會說謊、不帶偏見，還可以直接傳畫面給我看。偵辦案件時，好幾次都是動物提供資訊，只是我從沒透露我的祕密線人長著四隻腿和一條尾巴。

四大元素占卜！問事業、感情、財運、人際關係 怎樣搭配最好？

火元素（牡羊座、獅子座、射手座，陽性元素）熱情洋溢，做決定靠直覺，不擅長思考，有無盡的精力可以運用，稍嫌莽撞衝動，卻是個很好的開創者。可以化不能為可能，把長期的問題在短期內解決，雖然無法面面俱到，只能挑重點處理，但解決了時間這個癥結點，其他部分也就迎刃而解。

每日星座運勢／牡羊要有計劃和原則 有助進展順利

2024-02-21牡羊座短評：收穫不小，但要有計劃和原則。【整體運★★★★☆】愛情來的時候，你卻絲毫沒有察覺到，顯得有點遲鈍，需借助他人的力量才能獲得愛情。財運頗好，易在基金及證券方面有所收效。熱情

元宵節增財運好時機 命理師建議「換錢包」生財

農曆正月十五元宵節為農曆新年後的第一個滿月日，命理師柯柏成發文提到，可以利用這一天「置換錢包」，希望自己的錢包如滿月一般飽滿，如果民眾錢包已用3至5年以上，可以在元宵節這天考慮換新。

如何解讀生命靈數？奇數外向、偶數內斂…你是幾號人

生命靈數雖然是一個介於1 至9 之間的數字，但絕不是把人僅僅分成九種類型。根據統計數據，生命靈數為奇數（即1、3、5、7、9）者，個性外顯、熱情、活潑，具有強烈的自我意識和個人主張；而生命靈數為偶數（即2、4、6、8）者，則通常內斂、敏感，較不直接表達內心的感受與想法，願意順應大局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。