寵物過世「在靈界還好嗎」寵物通靈師：牠們依舊愛玩也愛你

※本文作者凱倫．安德森從小熱愛動物，原為警員，後轉任動物溝通師，執業長達20年，經歷數千個案，她寫了兩本書來記錄這段不可思議的旅程，包括國際排名第一的暢銷書和屢獲殊榮的《動物也有今生來世》。

動物眼中的靈界是什麼樣子？

動物說靈界是充滿愛與喜悅的地方，每個靈魂都彼此尊重、關心。大多時候，離世的毛孩都跟我們靈魂團體裡的靈魂待在一起，包括家人和朋友，不分人類或動物。有的時候，動物也會跟著天使、大天使、指導靈或其他不認識的人類或動物一起出現。

跟這些靈魂一起待在靈界是很美好的事情。想像你全身放鬆，漂浮在清澈溫暖的湖裡。溫度介於舒適的二十四至二十七度之間，空氣乾淨清新，微風徐徐輕拂。靈界不存在實體世界的病痛，不受肉身束縛。動物可以隨心所欲穿越不同維度，回到以前最愛去的地點。靈魂可以同時出現在多個地方，完全不受物理限制。

「感覺超棒！」剛過世的布布說：「我可以飛！」語畢，我就看到這隻毛色十分柔亮的黑貓的能量，繞著我的辦公室開心地飛奔。

動物談起人間的生活，往往都很開心愉快，很少沉浸在痛苦或不舒服的經驗。他們最愛聊自己的事，話匣子一開就關不起來。

他們會分享住家和照護人的資訊，以及其他有趣的生活小事。他們喜歡聊自己重視的人事物，話題天南地北，每隻動物都不一樣。

有一次溝通過程中，離世的狗狗里歐不斷把網球叼到我腳邊，抬頭看著我，等我把球丟出去。照護人凱瑟琳說，那是他以前最愛玩的遊戲。

想想你家寶貝以前最愛做哪些事，現在他們在靈界很有可能也是繼續做一樣的事。

毛孩會想我嗎？

照護人經常會問毛孩穿越生死後，會不會很想念自己。很遺憾，答案是不會，但且聽我解釋原因。離世的毛孩並非就此離你而去，他們仍是你生活中的一部分。他們穿越生死進入靈界後，一切其實變化不大。

毛孩仍然可以看到你，而且一樣愛著你，所以很少動物會說他們想念照護人。這個答案乍聽之下或許令人難以接受，但請不必為此傷心，這表示他們依舊在你身邊，這樣不是很好嗎？

如果再養一隻動物，離世毛孩會吃醋嗎？

常有客戶問，如果家裡再養一隻動物，離世毛孩會吃醋或不高興嗎？絕大多數的答案是不會，毛孩只希望你過得開心。你對其他動物表達愛的時候，離世毛孩也會感受到那份愛。

動物可以放掉對自己無益的情緒或想法，他們很少講照護人或其他動物的壞話，也不大會記仇。偶爾我會聽到兄弟姊妹相互較勁，或是同住毛孩之間的衝突，但他們往往只是輕描淡寫，講完就放下了。

動物和人類不同，他們不喜歡重提過去的創傷或過得比較辛苦的時期。離世毛孩大多真心感到快樂，無論何時跟他們連線，他們的狀態都很好。

毛孩看得見我嗎？

動物說穿越生死去靈界後，他們看我們是一團發光的球體。在他們心中，我們仍是記憶中的模樣，動物可以靠能量的振動頻率認出我們。

比如人類戴上面具後，動物的反應就是很好的例子。動物不認得那張面具，但一旦他們聽到聲音或聞到味道，就能立刻認出面具下的人。動物認得我們散發的能量（或說靈氣）和獨特的振動結構，就跟認得我們的長相一樣。不論我們身在何處，毛孩都能找到我們獨特的能量印記。

動物也能看到、感受到周遭環境，就跟在世時一樣。所以你也有可能在家裡看到或感覺到他們的能量一溜煙經過，彷彿他們還住在這裡。

離世的黃金獵犬溫徹斯特在溝通時，形容爸媽開心的時候，能量會發出猶如超亮燈泡的光芒，胸口中心、心臟和臉龐都受到亮光包圍。

動物會在靈界見到誰？

動物在世時會見到我們和其他人，到了靈界同樣會見到其他靈魂。他們也能感應到對方的能量，或是熟悉場所的能量。靈界幾乎凡事都以心靈感應的方式運作。如果想見某人，立刻就能去到對方身邊；如果想去海邊，一眨眼就能抵達沙灘。他們能感應事物，或用能量看見事物。

比如在超市排隊等結帳，即使看著前方，你也能察覺有人排在後頭。你感覺到周圍有人，即使不轉過頭確認，你也能感應到對方的能量。毛孩在靈界感應我們，也是用一樣的方式。

毛孩在靈界如何溝通？

與靈界的靈魂溝通，跟夢裡的溝通類似。你有發現做夢時都不需要開口說話，單靠意念就能無往不利嗎？離世的親友來到夢境時，你不一定看得清他們的臉，但你能感應到能量，而且馬上就知道是誰。

我們在夢裡無所不能，高空飛天，水中漫遊，其實在靈界就是這樣。做離世動物溝通時，我主要靠靈聽力聽他們說話。但有些動物比較擅長傳畫面，或是傳達情緒，有些則是同時使用所有感官溝通。所以我必須配合動物改變使用靈透力，提高振動頻率。

有的毛孩傳訊很流暢，有的比較卡，跟平常聊天沒兩樣。有人口條很好，有人不擅言詞；有人說起話來情緒豐沛、搭配手勢，有人就內斂文靜。

動物也是如此。一場溝通什麼事都有可能發生，我必須考量到所有狀況，包括客戶本人在內。溝通不只是與動物連線，也關係到客戶的能量。有時溝通順利與否，客戶也是關鍵。

進行通靈或動物溝通時，務必保持平靜正面的能量。如果還沒準備好、有其他事情煩心或不舒服，建議另約時間。帶著正面能量，溝通管道才會敞開，確保溝通順利。

毛孩過世後，還會一直待在我們身邊嗎？

毛孩穿越生死後，通常會先待在附近，不時注意我們的狀況，或者去喜歡的地方溜達。你可能會感覺到他們在旁邊，或是在家裡明顯感受到他們愛的能量。隨著時間拉長，他們的能量可能會不如一開始那麼明顯。 《動物也有今生來世：動物靈媒師的美好訊息》。圖／如何出版提供

這是因為毛孩穿越生死成為能量體後，會繼續學習成長。隨著靈魂繼續進化，有些毛孩會在死後世界投入其他活動，比如幫助其他人類和動物穿越生死，或是準備轉世，再次重返人間。也有毛孩會與群體意識融為一體。

他們可能會順著靈性道路走向世界其他地方，甚至是其他宇宙，每個靈魂的旅程都不一樣。毛孩在靈界待得越久，他們在你心中就會變得越透明。每個靈魂都是獨一無二的存在，即使沿著完美神聖的道路繼續往前走，他們仍會永遠與你保持連結。

(本文摘錄自《動物也有今生來世：動物靈媒師的美好訊息》，如何出版，未經同意禁止轉載。)

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