每日星座運勢／巨蟹保持清醒的頭腦 才不會犯迷糊

2024-03-22

牡羊座

短評：很多事情會有轉機。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的了解。理財不夠積極，會錯失良機。工作上顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。

【愛情運★★★☆☆】

感情較平淡，不妨花點心思送個小禮物或下廚準備愛心晚餐，可讓感情生活更豐富。

【事業運★★★★☆】

心情開朗，工作較為順利，多向合作夥伴表現你的善意，必會合作非常愉快。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，且大多是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 白鋼銀

開運方位：正西方向

金牛座

短評：趕快行動起來，備足糧草。

【整體運★★☆☆☆】

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱。逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈。合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者顯得清高，對異性的主動邀約很不屑，容易嚇跑桃花；戀愛中的人易獲得戀人關心。

【事業運★★☆☆☆】

雜事繁多，會讓你感覺手忙腳亂。別給自己太大的壓力，對於他人的額外要求盡量委婉拒絕。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢意識強烈，為錢而四處奔忙，但財運較弱，不宜投機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 朝霞紅

開運方位：西南方向

雙子座

短評：今天是儲備能量的好日子。

【整體運★★★★☆】

單身者沒有什麼很好的桃花運，有伴者不妨帶著另一半在外面散散步，體會一下老夫老妻的感覺。工作中的事多與前輩深入溝通，會發現自己的諸多不足，加以改正後則受益匪淺。適合交友，生活再忙碌也不能放棄與朋友們交流。

【愛情運★★★☆☆】

熱情如火，宜約會。有利邀請心上人去飽餐一頓，彼此都會有心滿意足的喜悅喔。

【事業運★★★★☆】

心境豁然開朗，很有活力與衝勁，工作進度有超前的趨勢。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可以把一部分資金投入到自己熟悉的領域中，容易有豐厚的回報喔！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 金桔綠

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：保持清醒的頭腦，才不會犯迷糊。

【整體運★★★☆☆】

工作上需集中精力投入，不然一個細小的差錯，會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效提升工作運。生活中遇到小障礙，不妨向好友求助，對方會有不少好點子為你排憂解難。

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，夫妻之間多說情話，會讓雙方都感覺甜蜜；單身者易與溫和型異性結緣！

【事業運★★☆☆☆】

處事態度及應變能力十分重要，有機會與自己事業相關的人建立不錯的交情，若能察納雅言，定能獲益匪淺。

【財富運★★★☆☆】

對於金錢問題謹慎、計較，理性務實，適合在今日進行財務規劃，但不利推行。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 玉米黃

開運方位：正南方向

獅子座

短評：今天身體狀況不錯，宜運動。

【整體運★★★☆☆】

感情生活較平淡，可抽出時間約伴侶到高雅的餐廳共進晚餐，增進彼此的感情。財運普通，獲取新機遇的機率不大，不過有投資計劃者可放手一搏。工作上有點心不在焉，因粗心而犯錯的機率高。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人對另一半較依賴，缺乏主見；單身者多表現機靈的一面，易博得異性好感。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上會有小障礙出現，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。

【財富運★★★☆☆】

多多向外活動，是提升你財運的不二法門，如果封閉自己的交友圈，會導致財運停滯不前。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 芒果黃

開運方位：西南方向

處女座

短評：把好運發揮到極致。

【整體運★★★★★】

不論是從財運還是從事業運上來看，今天挺適合去討債、收帳，軟硬兼施、威脅利誘……反正不達目的絕不罷休，如此就能追回款項；夫妻、情侶間不一定要有驚喜、感動才能穩定感情，兩人坐在家中、依偎著看看電視也能感覺甜蜜。

【愛情運★★★★☆】

今日有利運用智慧關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，對方會感動不已。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，推動、運作上得心應手，可是要注意：宜謙虛，不宜躁進，以免落人口實。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運，適合藏私房錢。不要讓別人知道你有錢喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 玉米黃

開運方位：正東方向

天秤座

短評：全心全意的做好自己。

【整體運★☆☆☆☆】

你與其他異性朋友往來得過於親密，會讓另一半發生誤會哦；有時間去做些健身活動，今天久坐易讓身體酸痛；溝通與表達能力有待加強，不明確的溝通極易讓對方發生理解上的錯誤。

【愛情運★★☆☆☆】

會有喜歡的對象出現，可以把握時機。倘若無心談戀愛，可以與對方交朋友，會比較自然。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，容易產生有苦難言的負面情緒，潛伏著叛逆的態度，宜多控制自己的EQ喔！

【財富運★☆☆☆☆】

少點物慾，強制存款乃是為了度過此段衰運。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 珍珠白

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：情緒低落，容易感傷。

【整體運★★☆☆☆】

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，小心陷阱，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

【愛情運★★☆☆☆】

不經意說出的錯話往往最傷人，多聽對方講話，做個傾聽者，少發言為妙！

【事業運★★☆☆☆】

工作心態極不穩定，心情好時態度激昂，辦事效率高。煩悶時，根本無心工作。

【財富運★☆☆☆☆】

對金錢的敏銳度較弱。投資理財上宜延續舊有模式，大幅度改變小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 燻鮭紅

開運方位：正南方向

射手座

短評：異性緣佳，充滿激情的一天。

【整體運★★★★☆】

熱情高漲，與異性在一起時能收放自如，單身者有機會與聊得來的異性擦出愛情火花。工作較平順，上司、長輩是你的大貴人，可多與他們溝通。今天花錢的地方較多，應做好預算分配，以免透支。

【愛情運★★★★☆】

已婚者容易感受到另一半的關愛，工作的疲累可經由伴侶的擁抱得到抒解與慰藉。

【事業運★★★☆☆】

一分耕耘一分收穫，別想不勞而獲。老老實實把份內事做好，別分心。

【財富運★★★☆☆】

購物時，別貪圖小便宜！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 玫瑰紅

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：工作有點心不在焉。

【整體運★★☆☆☆】

難以從娛樂中收心回來，工作狀態不佳，易恍神。戀人之間要相互支持對方的事業才好，不可因生活中的小事而影響對方的情緒。對奢侈品的佔有慾較強，小心有寅吃卯糧的危機。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易遇到感情麻煩，不妨向朋友傾訴或者請朋友出面調停；單身者適合獨處。

【事業運★★☆☆☆】

已經決定了的事情，不宜再思前想後，過度憂慮只會讓你走向消極，錯過實行計劃的好時機。

【財富運★★★☆☆】

盲目跟進不如暫時將資金儲備起來，等待更好的時機再介入。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 萊姆黃

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：謙虛是重要的職業美德。

【整體運★★★☆☆】

今天情緒容易受到他人影響，但對方容忍力非比尋常，又能使你漸漸恢復平靜。資金周轉順暢，可嘗試短期投資，成效較顯著。腳踏實地的工作作風令你深得上司賞識，切忌翹起尾巴、目中無人哦！

【愛情運★★☆☆☆】

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，但不適合去約會唷！

【事業運★★★★☆】

求職者多表現自己的專業能力，太過謙虛反而會有負面影響。

【財富運★★★☆☆】

錢包要收好，簽單時也得細心一些。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 艷棗紅

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：頗有春風得意的感覺，但不可太過張揚。

【整體運★★★★☆】

所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但謙虛謹慎才能更長久。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機遇進行投資。查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向可起決定性的作用。

【愛情運★★★★☆】

魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天喝茶，感情增強。

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合做點創意設計、文書計算、研究分析之類的工作，多半會達到不錯的效果。

【財富運★★★★☆】

能運籌帷幄，合理利用所有的資金，讓每一分錢都能發揮最大的效益。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00pm 白鋼銀

開運方位：西北方向

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