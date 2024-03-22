每日星座運勢／巨蟹保持清醒的頭腦 才不會犯迷糊
2024-03-22
牡羊座
短評：很多事情會有轉機。
【整體運★★★☆☆】
戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的了解。理財不夠積極，會錯失良機。工作上顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。
【愛情運★★★☆☆】
感情較平淡，不妨花點心思送個小禮物或下廚準備愛心晚餐，可讓感情生活更豐富。
【事業運★★★★☆】
心情開朗，工作較為順利，多向合作夥伴表現你的善意，必會合作非常愉快。
【財富運★★☆☆☆】
財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，且大多是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：8:00-10:00am 白鋼銀
開運方位：正西方向
金牛座
短評：趕快行動起來，備足糧草。
【整體運★★☆☆☆】
喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱。逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈。合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者顯得清高，對異性的主動邀約很不屑，容易嚇跑桃花；戀愛中的人易獲得戀人關心。
【事業運★★☆☆☆】
雜事繁多，會讓你感覺手忙腳亂。別給自己太大的壓力，對於他人的額外要求盡量委婉拒絕。
【財富運★★☆☆☆】
賺錢意識強烈，為錢而四處奔忙，但財運較弱，不宜投機。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-6:00am 朝霞紅
開運方位：西南方向
雙子座
短評：今天是儲備能量的好日子。
【整體運★★★★☆】
單身者沒有什麼很好的桃花運，有伴者不妨帶著另一半在外面散散步，體會一下老夫老妻的感覺。工作中的事多與前輩深入溝通，會發現自己的諸多不足，加以改正後則受益匪淺。適合交友，生活再忙碌也不能放棄與朋友們交流。
【愛情運★★★☆☆】
熱情如火，宜約會。有利邀請心上人去飽餐一頓，彼此都會有心滿意足的喜悅喔。
【事業運★★★★☆】
心境豁然開朗，很有活力與衝勁，工作進度有超前的趨勢。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，可以把一部分資金投入到自己熟悉的領域中，容易有豐厚的回報喔！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-6:00am 金桔綠
開運方位：東南方向
巨蟹座
短評：保持清醒的頭腦，才不會犯迷糊。
【整體運★★★☆☆】
工作上需集中精力投入，不然一個細小的差錯，會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效提升工作運。生活中遇到小障礙，不妨向好友求助，對方會有不少好點子為你排憂解難。
【愛情運★★★★☆】
愛情運不錯，夫妻之間多說情話，會讓雙方都感覺甜蜜；單身者易與溫和型異性結緣！
【事業運★★☆☆☆】
處事態度及應變能力十分重要，有機會與自己事業相關的人建立不錯的交情，若能察納雅言，定能獲益匪淺。
【財富運★★★☆☆】
對於金錢問題謹慎、計較，理性務實，適合在今日進行財務規劃，但不利推行。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：6:00-8:00pm 玉米黃
開運方位：正南方向
獅子座
短評：今天身體狀況不錯，宜運動。
【整體運★★★☆☆】
感情生活較平淡，可抽出時間約伴侶到高雅的餐廳共進晚餐，增進彼此的感情。財運普通，獲取新機遇的機率不大，不過有投資計劃者可放手一搏。工作上有點心不在焉，因粗心而犯錯的機率高。
【愛情運★★★☆☆】
有伴侶的人對另一半較依賴，缺乏主見；單身者多表現機靈的一面，易博得異性好感。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，工作上會有小障礙出現，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。
【財富運★★★☆☆】
多多向外活動，是提升你財運的不二法門，如果封閉自己的交友圈，會導致財運停滯不前。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-8:00pm 芒果黃
開運方位：西南方向
處女座
短評：把好運發揮到極致。
【整體運★★★★★】
不論是從財運還是從事業運上來看，今天挺適合去討債、收帳，軟硬兼施、威脅利誘……反正不達目的絕不罷休，如此就能追回款項；夫妻、情侶間不一定要有驚喜、感動才能穩定感情，兩人坐在家中、依偎著看看電視也能感覺甜蜜。
【愛情運★★★★☆】
今日有利運用智慧關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，對方會感動不已。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，推動、運作上得心應手，可是要注意：宜謙虛，不宜躁進，以免落人口實。
【財富運★★★★☆】
財運還不錯，有小額的暗財、偏財運，適合藏私房錢。不要讓別人知道你有錢喔！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00pm 玉米黃
開運方位：正東方向
天秤座
短評：全心全意的做好自己。
【整體運★☆☆☆☆】
你與其他異性朋友往來得過於親密，會讓另一半發生誤會哦；有時間去做些健身活動，今天久坐易讓身體酸痛；溝通與表達能力有待加強，不明確的溝通極易讓對方發生理解上的錯誤。
【愛情運★★☆☆☆】
會有喜歡的對象出現，可以把握時機。倘若無心談戀愛，可以與對方交朋友，會比較自然。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，容易產生有苦難言的負面情緒，潛伏著叛逆的態度，宜多控制自己的EQ喔！
【財富運★☆☆☆☆】
少點物慾，強制存款乃是為了度過此段衰運。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：2:00-3:00pm 珍珠白
開運方位：正北方向
天蠍座
短評：情緒低落，容易感傷。
【整體運★★☆☆☆】
今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，小心陷阱，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。
【愛情運★★☆☆☆】
不經意說出的錯話往往最傷人，多聽對方講話，做個傾聽者，少發言為妙！
【事業運★★☆☆☆】
工作心態極不穩定，心情好時態度激昂，辦事效率高。煩悶時，根本無心工作。
【財富運★☆☆☆☆】
對金錢的敏銳度較弱。投資理財上宜延續舊有模式，大幅度改變小心損失慘重。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-10:00am 燻鮭紅
開運方位：正南方向
射手座
短評：異性緣佳，充滿激情的一天。
【整體運★★★★☆】
熱情高漲，與異性在一起時能收放自如，單身者有機會與聊得來的異性擦出愛情火花。工作較平順，上司、長輩是你的大貴人，可多與他們溝通。今天花錢的地方較多，應做好預算分配，以免透支。
【愛情運★★★★☆】
已婚者容易感受到另一半的關愛，工作的疲累可經由伴侶的擁抱得到抒解與慰藉。
【事業運★★★☆☆】
一分耕耘一分收穫，別想不勞而獲。老老實實把份內事做好，別分心。
【財富運★★★☆☆】
購物時，別貪圖小便宜！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-9:00am 玫瑰紅
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：工作有點心不在焉。
【整體運★★☆☆☆】
難以從娛樂中收心回來，工作狀態不佳，易恍神。戀人之間要相互支持對方的事業才好，不可因生活中的小事而影響對方的情緒。對奢侈品的佔有慾較強，小心有寅吃卯糧的危機。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者易遇到感情麻煩，不妨向朋友傾訴或者請朋友出面調停；單身者適合獨處。
【事業運★★☆☆☆】
已經決定了的事情，不宜再思前想後，過度憂慮只會讓你走向消極，錯過實行計劃的好時機。
【財富運★★★☆☆】
盲目跟進不如暫時將資金儲備起來，等待更好的時機再介入。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：7:00-8:00pm 萊姆黃
開運方位：正西方向
水瓶座
短評：謙虛是重要的職業美德。
【整體運★★★☆☆】
今天情緒容易受到他人影響，但對方容忍力非比尋常，又能使你漸漸恢復平靜。資金周轉順暢，可嘗試短期投資，成效較顯著。腳踏實地的工作作風令你深得上司賞識，切忌翹起尾巴、目中無人哦！
【愛情運★★☆☆☆】
今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，但不適合去約會唷！
【事業運★★★★☆】
求職者多表現自己的專業能力，太過謙虛反而會有負面影響。
【財富運★★★☆☆】
錢包要收好，簽單時也得細心一些。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-6:00pm 艷棗紅
開運方位：西北方向
雙魚座
短評：頗有春風得意的感覺，但不可太過張揚。
【整體運★★★★☆】
所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但謙虛謹慎才能更長久。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機遇進行投資。查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向可起決定性的作用。
【愛情運★★★★☆】
魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天喝茶，感情增強。
【事業運★★★★☆】
事業運佳，適合做點創意設計、文書計算、研究分析之類的工作，多半會達到不錯的效果。
【財富運★★★★☆】
能運籌帷幄，合理利用所有的資金，讓每一分錢都能發揮最大的效益。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-12:00pm 白鋼銀
開運方位：西北方向
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