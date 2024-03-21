每日星座運勢／雙魚有錢入帳快快存 以免惹來瓜分

2024-03-21

牡羊座

短評：易沉浸在回憶中。

【整體運★★★☆☆】

感情豐富的一天，易回憶起過去的點滴生活，種種思緒縈繞心頭。單身者在沉思時最迷人，易獲得異性青睞。會有小額的破財，不過敏銳的你又能很快尋找到不錯的商機。工作雖然辛苦，卻很能激發你工作的潛能。

【愛情運★★★★☆】

有許多機會與異性朋友談天說地；單身朋友有機會戀愛，有伴侶的人要小心另一半吃醋唷！

【事業運★★★☆☆】

工作過程易遇到突如其來的困難，但你的人際關係和諧，有機會得到同事的援助，能夠化險為夷。

【財富運★★☆☆☆】

選擇理財工具或投資標的時，宜多聽取理財權威或專業人士的意見，學習經驗。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 燻鮭紅

開運方位：正東方向

金牛座

短評：開朗坦率，今天情緒較高昂。

【整體運★★★★☆】

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的裨益讓人羨慕不已。工作上今天的外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論結婚事宜，會有不錯的結果。

【事業運★★★★☆】

心情開朗，工作積極。雖然工作已經排好排滿了，可是並沒有影響到你的情緒，反而增強了征服一切的勇氣與能量。

【財富運★★★★☆】

有賺外快的機會，宜多加把握！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 脆梅青

開運方位：正南方向

雙子座

短評：專心工作是你快樂的源泉。

【整體運★★☆☆☆】

感情有些撲朔迷離，很難把握感情的方向，不宜談情說愛。工作機會多，面臨兩難選擇，一定要認真思索才行。身居要職者沉重的工作壓力讓你覺得有些疲倦，晚上不妨去跳舞、聽歌劇，會獲得好心情。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者發生婚外情的機率高，應注意克制自己的內心慾望；單身者別輕易表白，易遭受拒絕。

【事業運★★☆☆☆】

領導慾望強烈，喜歡對屬下發號施令，導致屬下陽奉陰違，讓你的工作處於停滯狀態。

【財富運★★★☆☆】

投資理財上應採取保守策略。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 萊姆黃

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：有受束縛的感覺，心境應平和些。

【整體運★☆☆☆☆】

對於公司公告的新規定，會感覺受到限制，有抗拒情緒產生。不是別人對自己挑剔，而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上出現競爭時，不要太過狂妄，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有一個計劃才行，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。

【愛情運★★☆☆☆】

對待感情顯得理性，容易給人太過現實的印象，想戀愛還應浪漫一點才好喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人但卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

【財富運★★☆☆☆】

喜歡速戰速決型的投資遊戲，宜防過度快速而失財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 和闐玉白

開運方位：正東方向

獅子座

短評：滿世界的幸福和快樂更顯出你的孤單。

【整體運★★☆☆☆】

單身的你看著辦公室一束束不屬於你的玫瑰花和滿街摟摟抱抱的情侶，心情鬱悶得很，連找個可以陪你吃飯、逛街的朋友都沒有；心無雜念的工作使事情進展得很順利，也沒出現什麼差錯；財運方面沒什麼突破，在投資理財上需靜觀其變。

【愛情運★☆☆☆☆】

偶爾會有兩三朵桃花出現，但是，運勢忽明忽暗，不易把握。

【事業運★★★★☆】

人際關係融洽，特別有利於業務開發工作，上班族多與主管溝通，會有好事降臨。

【財富運★★☆☆☆】

金錢流動性強，積存不易。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 祖母綠

開運方位：西南方向

處女座

短評：心情不好，也不要表露出來！

【整體運★★★★☆】

戀愛者受他人影響而情緒有所波動，平心靜氣才能看清真相。工作上有機會接觸同行資歷較深的人士，若能謙虛請教，你會得到對方的幫助。財運欠佳，在投資時會顯得猶豫，因而易錯失好時機。

【愛情運★★★☆☆】

雖有桃花顯現，但多是過路桃花，必須看清對方心意，小心招惹露水情緣。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合富有挑戰性的事務。雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。

【財富運★★★☆☆】

今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨輕鬆的幻想發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 朝霞紅

開運方位：正北方向

天秤座

短評：貴人運很強。

【整體運★★★☆☆】

與戀人間會為瑣碎之事而發生口角，不要太在意，當作是感情生活中的小插曲就好；財運頗旺，易從他人身上獲取利益；不放棄是最好的工作態度，即使遇到困難，也要勇往直前，這樣關鍵時刻才有峰回路轉的可能。

【愛情運★★☆☆☆】

想表白？還是再忍耐一下吧，心急吃不了熱豆腐，水到自然渠成。

【事業運★★★☆☆】

工作有效率，閒暇時間多，但你反而覺得空虛，不妨下班後約同事一起健身、娛樂，既能豐富生活還能增進感情。

【財富運★★★★★】

財運較旺盛，資金充足，有利落實投資計劃，會有一筆可觀收入。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 朝霞紅

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：心情愉快，能穩步向前行，不受干擾。

【整體運★★★★☆】

工作上按部就班，踏實做好分內事，對於耳邊不停響起的閒言閒語不必理會，靜下心可讓你跑在他人的前頭，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

人緣不錯，但談戀愛不易，大多都是圍觀群眾，或是朋友間的寒暄、往來互動。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通。今日適合處理研究、分析、推理的相關工作，適合靜靜地一個人思考。

【財富運★★★★☆】

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源時，不妨找老朋友、親人商量！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 睡蓮紫

開運方位：西北方向

射手座

短評：融洽的關係為工作營造好的氛圍。

【整體運★★★☆☆】

你和同事的誤會可望冰釋，重歸於好讓你輕鬆快樂，可以更加專心地工作。約好友一起吃吃小吃，或享受異域美食，有益增進彼此的情誼。愛情雖然可望重新開始，卻難以恢復原狀，還是隨緣吧！

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，單身者在下班途中或在休閒場所，容易有一段美麗邂逅，感情進展不錯！

【事業運★★☆☆☆】

太過鬆懈工作壓力會很大，主動承擔責任反而能爭取到更多表現機會。

【財富運★★★☆☆】

投機心態是造成金錢流失的元兇，小心偷雞不著蝕把米！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 芒果黃

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：EQ減低、智商升高的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天心態不好，容易與另一半發生摩擦，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。直覺敏銳，是不錯的投資時機，股票族有買賣的想法應大膽行動。而求職者運氣不錯，很容易找到合適的工作，注意把握。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運不穩定，不利秀恩愛；單身者可多結交新朋友，面對愛情則適合保持平常心，不可強求。

【事業運★★★★☆】

撥雲見日，心境會豁然開朗，活力和衝勁能得到明顯提高，工作進度會超前進行。

【財富運★★★★☆】

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 翡翠綠

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：切忌好壞不分。

【整體運★★☆☆☆】

提防陌生人對你的吹捧之言，以防落入圈套，而損失錢財。工作中別只顧埋頭苦幹，問清楚要求再行動，不然將會做很多白工哦！老套的理財觀念是到了要進行更新的時候了，他人的理財新技巧值得借鑒，對你的財政收入大有裨益。

【愛情運★★★☆☆】

戀人、夫妻間感情平穩發展；單身者可安排聚會，或參加他人組織的活動，會有不錯的際遇！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，對工作表現得非常投入，但廢寢忘食的工作也會讓身體很疲憊。

【財富運★★☆☆☆】

處理財務問題宜藏不宜顯。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 鈦晶金

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：有好心情，就有好運氣。

【整體運★★★★★】

今天工作起來感到特別順心，心情也變得格外明朗。和戀人在一起也難以掩飾住你心中的喜悅，不免會讓你做出幼稚的舉動好贏得對方的寵愛。直覺敏銳，善於發現賺錢機會，精密分析後即可大膽嘗試。

【愛情運★★★★★】

今日異性緣超旺呢！主動參加團體活動，多對外接觸，就能多創造一份機緣喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在談吐上能夠表現出優異的一面，所以有事需要溝通時，不妨趁此良機好好協調一番！

【財富運★★★★☆】

鈔票收入口袋的時刻。有錢入帳時快快存起來，可別讓他人發現了，以免惹來瓜分者。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 橄欖綠

開運方位：正北方向

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