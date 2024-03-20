每日星座運勢／天蠍前期投資容易在 今天獲得回報
2024-03-20
牡羊座
短評：與伴侶互動應用心。
【整體運★★☆☆☆】
對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇挫折會使心情產生動盪。與伴侶在一起時，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方身上，對感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。
【愛情運★★☆☆☆】
夫妻易在同一問題上爭執不下，只要有一方願意先妥協，就能很快化解不愉快的氣氛。
【事業運★★☆☆☆】
切忌喜怒無常，即便面對自己不喜歡的人也不應不屑一顧，以免你的傲慢態度會讓你錯失貴人。
【財富運★★★☆☆】
財運一般，在心平氣和之下，反而容易看見賺錢的契機。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：11:00-12:00pm 石榴紅
開運方位：東南方向
金牛座
短評：今天特別容易受他人影響。
【整體運★☆☆☆☆】
情緒低落時，桃花顯得寥寥無幾，愛情運難有突破。財運稍有不順，多年不見的朋友突然登門拜訪，則多半是向你尋求錢財上的援助。身心疲憊，繁忙的工作讓生活品質下降，對健康頗有影響。
【愛情運★★☆☆☆】
把心態調整到最佳，在穿著打扮上得體不張揚，言談舉止彬彬有禮，可為愛情加分。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，杯葛糾紛比較多，放下個人的主觀意識以及比較之心，才能讓工作順利的推動。
【財富運★★☆☆☆】
悶悶不樂會使財神遠離。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：12:00-1:00pm 石榴紅
開運方位：東南方向
雙子座
短評：自我療癒的能力頗強，懂得自我調節情緒。
【整體運★★★☆☆】
夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，有吵有鬧才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業信息，否則不要輕易進行投資活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。
【愛情運★★★☆☆】
一心放在工作上，對身邊一直默默守候你的另一半有所忽略，抽些時間陪陪對方吧！
【事業運★★★☆☆】
運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，太過急進、求好心切反而易出錯。
【財富運★★☆☆☆】
不宜想金錢的問題，一想到錢會破壞今日的心情！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：2:00-4:00pm 遠洋藍
開運方位：東南方向
巨蟹座
短評：工作上要多聽取眾人的意見。
【整體運★★☆☆☆】
和同事共同商討一項任務，這項任務需要與人多方配合。拍馬屁要分清場合，拍錯了地方不僅浪費表情，還會惹來麻煩。多花些時間仔細檢查修正已完成的工作，盡量減少失誤。
【愛情運★★☆☆☆】
容易對另一半產生不信任感，彼此的誤會較多，你應多用理性平和的態度與另一半溝通唷！
【事業運★★☆☆☆】
情緒消沉，對未來感到徬徨，內心極其渴望有所改變，卻又容易因各種瑣事而停滯不前，作風還應更加果斷。
【財富運★★★☆☆】
發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢勞心費力，宜以專業技藝取財。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-9:00am 芥末黃
開運方位：正北方向
獅子座
短評：運勢雖然低迷，但你的心態很樂觀。
【整體運★★☆☆☆】
愛情運平淡，單身者無心談感情，享受獨處的時光也能心情愉悅。財運較普通，手中的投資計劃可繼續持有，對於新的投資計劃應持觀望態度，不要盲目跟進。工作上困難較多，但信心很足，對自己能力相當有自信。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者、戀愛中的人容易吃悶醋，別胡亂猜疑，有什麼話坦白說出來比較好。
【事業運★★☆☆☆】
和同事發生意見衝突，最好採用以退為進的方式。
【財富運★★★☆☆】
思維易受外界影響而改變，所以謹防受騙上當。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-6:00am 青金石藍
開運方位：正北方向
處女座
短評：要在團隊中找到自己的位置。
【整體運★★★☆☆】
上班族在今天就別想要逞能獨挑大樑，勉強地孤軍奮鬥只會讓事情更糟糕，還是跟著團體行動比較安全；學生考試運佳，學習態度積極，但要注意不要因粗心而遺漏學習用具；單身者出門前別忘佩戴水晶，它能增強愛情運勢哦。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者感情生活平順，不妨多製造浪漫氣氛；單身者約會較多，但想戀愛還需要耐心等待。
【事業運★★☆☆☆】
不宜急著向前衝，把規劃做好，再著手實行才會更有勝算。
【財富運★★★★☆】
對於自己熟悉的領域，可以短線進出，創造利上滾利的財富。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：3:00-4:00pm 白鋼銀
開運方位：正東方向
天秤座
短評：注意自己的儀表，給人留下好印象。
【整體運★★★★☆】
今天在感情上有小分歧，不要忽略了戀人的感受，心平氣和地溝通，才能讓幸福指數增加。工作上運氣不錯，出門可遇見貴人，中途若發生困難，能得到旁人的無私相助。頗有偏財運，不妨買樂透碰碰運氣。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛平和日，有些許外力的小干擾，不妨放對方自由一天吧！
【事業運★★★★☆】
吉星高照，特別是從事文職或者創作行業的人士，心思敏銳，有升職加薪的可能。業務工作者應加強和老客戶互動，可有不錯的斬獲。
【財富運★★★★☆】
保持樂觀的心態，偏財就容易走近你了！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-9:00am 辣椒紅
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：財運特別突出，是個好日子。
【整體運★★★★★】
前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿載而歸，令你樂開懷。愛情運勢良好，心情好自然情人怎麼看都覺得順眼，會有激情迸發的衝動哦！事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。
【愛情運★★★★☆】
單身者有不期而遇的好桃花；有伴侶者在對方面前試著表達你感性的一面，會有驚喜唷。
【事業運★★★★☆】
事業運還不錯，極具魅力和影響力，適合進行商務洽談，談成機率高。
【財富運★★★★★】
財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金或薪資談判等等！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：7:00-9:00pm 咖啡棕
開運方位：西北方向
射手座
短評：有想找人傾訴的慾望。
【整體運★★★☆☆】
繁重的工作讓你有點喘不過氣來，疲憊的你會想要逃避，希望有人能及時給予安慰。找一個空曠的場地，大吼幾聲，發洩了心中的積鬱悶氣，自然就會神清氣爽，開始新一輪的工作。
【愛情運★★★☆☆】
與伴侶約會，不妨多更換約會場所，不僅讓彼此都有新鮮感，還能促進感情發展。
【事業運★★★☆☆】
要注意、收斂一下衝動火爆的情緒，當大家都對你退避三舍時，需要好好反省，不然你可要「舉目無親」啦！
【財富運★★★☆☆】
「動中生財」，跑得越勤，賺得越多。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：4:00-6:00pm 玳瑁棕
開運方位：東南方向
摩羯座
短評：臉上洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。
【整體運★★★★☆】
今天異性緣不錯，外出時很容易遇到心儀的對象。投資者需時時觀察大局動態跟走向，別輕易聽信他人的鼓動。工作上，你的成績會得到上司的肯定，付出會得到相應的回報。
【愛情運★★★★☆】
今天你相信全心全意的付出終能感動對方，心甘情願為對方操心操勞，就算自己受點委屈，一想起有一天會讓對方接受，心裡還是樂滋滋的。
【事業運★★★★★】
事業運不錯唷！容易得到長輩或上司的庇蔭照顧，也有機會被賦予特殊的任務。
【財富運★★★☆☆】
慾望多多的一天，對於物質的企圖心特別強，可是貪念越重、壓力越大！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：4:00-6:00pm 湖水綠
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：多讚美身邊的人，快樂無限。
【整體運★★★★☆】
今天桃花運不錯，會有意料之外的相遇，要抓住機會！購物運不錯，不妨上街逛逛，可以買到令你稱心如意的商品。工作上遇到小麻煩，不妨上網查一下資料，就能夠找到解決之道。
【愛情運★★★★☆】
夫妻間的愛情生活頗有新意，在一起有談不完的話題；單身者參加聚會，易邂逅浪漫愛情！
【事業運★★★☆☆】
整個人都充滿了活力，對新的工作或任務能積極備戰，先前進行之事也可望有好結果，讓你自信心大增，不過，你在同事之間的評價與你的表現並非完全名副其實。
【財富運★★★☆☆】
財運一般，見好就收，別太貪心。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-9:00pm 蕃茄紅
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：心懷感恩，易得人助。
【整體運★★★☆☆】
送給戀人一份小禮品，就能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易惹來同事反感。在購物時沒有貨比三家，很快便進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。
【愛情運★★★★☆】
單身者有傳達情感的機會，遇到心儀的對象時，不妨大膽表白，容易獲得對方的正面回應。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，容易感覺疲倦，於是乎做事情會出現三分鐘熱度的情況。
【財富運★★☆☆☆】
有錢財耗損的跡象，勿碰觸貴重物品。不利金錢遊戲，安分守己可遠離破財之災。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-9:00am 玉米黃
開運方位：西北方向
【延伸閱讀】
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第1名豐衣足食不擔憂
🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言