每日星座運勢／獅子工作問題浮台面 局勢逆轉變好

2024-03-19

牡羊座

短評：缺乏責任心。

【整體運★☆☆☆☆】

工作中易產生「不關我事」的想法，推諉責任，這將使你難得同事的信任；單身者對心儀對象太過急進的追求方式，讓對方覺得你過於輕浮，心生排斥；晚上睡覺時別想什麼事情，不然會越想越多而失眠。

【愛情運★★☆☆☆】

把你的愛傳達給另一半，對方會給你溫暖的擁抱；單身者注意處理好與異性間的關係。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感受到口舌糾紛，試著充耳不聞，才不會惹得一身腥。

【財富運★☆☆☆☆】

業務很容易受到同行的爭奪，你的合作者有另尋他人的動機。你應該加強雙方的交流，消除顯性和隱性的矛盾！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00am 琉璃銀

開運方位：西南方向

金牛座

短評：利弊共趨的形勢演變。

【整體運★★☆☆☆】

單身者桃花較旺，會遇到談得來的對象，相處融洽且發展空間頗大。購置一些保值性強的物品好過風險較大的證券投資，且更易避免損失。工作熱情過高，造成操勞過度，反而影響健康。

【愛情運★★★☆☆】

單身者戀愛機會多，但想進一步發展感情還應彼此瞭解；戀愛中的人多約會，讓感情升溫。

【事業運★★☆☆☆】

易被挑起不良情緒，引發行為衝動。尤其對上司的苛責或帶侮辱性言語，會表現激烈，甚至莽撞離職。

【財富運★★☆☆☆】

財運不濟，恐有財務困境或煮熟鴨子飛了的情形。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 水鑽藍

開運方位：西北方向

雙子座

短評：工作順利的一天。

【整體運★★★★★】

今天約會，你的話顯得比較少，總感覺話不投機半句多，但在公司，與同事或客戶會很聊得來；適宜外出洽談，成功的機率較高，不過記得穿著要正式一點──你對對方尊重的同時，也會增加客戶對你的信任！

【愛情運★★★★☆】

有機會與愛情近距離接觸，單身者容易遇到令你想要戀愛的對象。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯！能夠開開心心的完成工作，即便有小難題，也不會困擾到你！

【財富運★★★★☆】

財運小噴發！好運大多與工作有關係，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 遠洋藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：運勢旺盛，諸事順利的一天。

【整體運★★★★☆】

適合表白，有暗戀對象的人多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖然收入不如預想，但相對平衡。

【愛情運★★★★☆】

單身者多留意關係良好的異性朋友，從友情發展成為愛情的機率高。

【事業運★★★★☆】

運勢較好，諸事皆順利，認真處理手中的工作會收到不錯的效果，但切忌急功近利。

【財富運★★★☆☆】

今日在財務、帳單、利潤計算等方面的問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 夕陽橙

開運方位：正西方向

獅子座

短評：有一種幸運從天而降的感覺。

【整體運★★★★☆】

有機會收到奢華的禮物或朋友的邀請，這些都是你桃花的主要來源，還會因為宴請而促成一段美好姻緣。財路豁然開朗，投資易有回報。工作中曾經遺留下來的問題漸漸浮出台面，局勢亦可逆轉變好。

【愛情運★★★★★】

戀愛運不錯，單身者有機會遇到心儀的對象；有伴侶者小心桃花困擾。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，自己的心態卻不太穩定，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。

【財富運★★★★☆】

你能深謀遠慮，有效益的項目能大幅度的擴充，而效益甚微的項目可能縮減或被迫取消。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 鈦晶金

開運方位：東南方向

處女座

短評：不要老把壞的一面擺在眼前。

【整體運★★★☆☆】

今天喜歡拿另一半跟別人做比較，傷到對方自尊的機率高，應多留意自己的態度與行為表現。財運欠佳，不宜擅自主張進行投資。求職者易從網路上和報紙上獲得很好的工作機會。

【愛情運★★☆☆☆】

小別勝新婚！保持距離，以策安全，今日還是別黏得太緊比較妥當。

【事業運★★★★☆】

運勢上升，自信心也會增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！

【財富運★★☆☆☆】

外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向；放輕鬆點，凡事都急不得喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 和闐玉白

開運方位：正西方向

天秤座

短評：敢於表達，切忌忍氣吞聲。

【整體運★★☆☆☆】

一些小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的原因。不要任其發展下去，會對你辛苦建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

【愛情運★★☆☆☆】

異性緣不錯，也有不少好桃花對你產生好感，但你似乎只是在玩遊戲，不想真心付出。

【事業運★★☆☆☆】

抗拒的心態突顯，對於他人提出的要求和建議會不想理會，單槍匹馬獨立作業，但這樣會讓你遇到重重困難。

【財富運★★★☆☆】

喜歡享受的一天，因此還是蠻肯花錢在美食、衣著，甚至收藏品上。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 玳瑁棕

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：對自己多一些自信。

【整體運★★★☆☆】

當另一半的愛慕者出現時，你會表現得比較頹廢，容易胡思亂想，這樣的不自信反而會讓第三者有可乘之機；工作中難免會發生一些失誤，你的勇於承認和積極處理會讓上司寬大處理；與父母的關係有點僵化，別繼續彆扭下去，主動認個錯很快能得到他們的原諒。

【愛情運★★★☆☆】

對感情的投入逐漸減少，更喜歡與好友在一起。別疏忽了另一半，對方需要你的關愛！

【事業運★★★★☆】

表現積極，力爭上游，主動找事情來做，上司、同事都看在眼裡，易獲得好評。

【財富運★★★☆☆】

花錢地方多，大多把錢花到朋友身上去了啦！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 琥珀橙

開運方位：正北方向

射手座

短評：衝動不是天使，是魔鬼。

【整體運★★★★☆】

今天很難控制自己的情緒，易衝動得罪他人，今天還是沉默較好，安分會讓你獲得更多的尊重；愛情要求甚高，對方的一個小舉動都能讓你胡思亂想，愛他就相信他，以免錯失良緣；今天的工作雖然有點麻煩，但是卻能學到寶貴的經驗。

【愛情運★★★★☆】

已婚者很能了解另一半的心思，你的關心與體貼讓對方大為感動，感情升溫快速。

【事業運★★★☆☆】

工作順利，易獲得貴人助力。有想法或是遇到難題，可以多尋求上司及同事的幫助，多能如願。

【財富運★★★★☆】

資金周轉靈活的話，不妨嘗試長線投資。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 蘑菇灰

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：愛情運走高的一天。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人一句暖心的話、一份小禮物就能哄得戀人笑容滿面，而且對你加倍的體貼；單身者別待在家中，易錯過良緣。與朋友在一起時，千萬別擺排場，錢財會很快流失，打腫臉充胖子的事情不做也罷。

【愛情運★★★★☆】

單身者要勇敢、增強行動力，積極尋求親友的幫助，可加速愛情的到來。

【事業運★★★☆☆】

面對紛繁、冗雜的事務，會讓你身心疲憊，感覺難於應付。只有合理安排現有的人力資源，發揮團隊合作精神，才能有所突破。

【財富運★★☆☆☆】

花錢容易賺錢難的一天，想賺錢就得辛苦奔波，不畏辛勞，苦力勞動者可小有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 薰衣草紫

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：是與朋友冰釋前嫌的好時機。

【整體運★★★☆☆】

朋友間發生誤會時，表現真誠的一面尋求和解，可重拾他對你的信賴；不要被別人的財經消息牽著鼻子走，這樣只會讓自己損失更慘重；雙人感情濃情蜜意，都有安定下來的想法。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會體驗到異國戀；戀愛中的人容易在親朋好友的強烈要求下結婚。

【事業運★★★☆☆】

心緒較煩亂，對於一成不變的工作和環境感到厭煩，做什麼事都顯得不順心，需謹慎細心。

【財富運★★★☆☆】

花費較大，錢財可交給貼心人管理。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 乳酪白

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：事與願違。

【整體運★★☆☆☆】

今天帶著戀人參加園遊會，會玩得很開心；辛苦做出的方案並沒有得到理想的效果，讓你難免有些失落；很想品嘗一下路邊新開餐廳的食物味道，錢包將要做出點犧牲。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人與戀人相處的時間較少，應時常打電話問候，別讓感情變淡了。

【事業運★☆☆☆☆】

工作上狀況百出，需要耐住性子一件一件的處理解決，心急則易亂中出錯。

【財富運★★★☆☆】

財運較平順，有儲蓄的話不妨拿出來做人際關係，對往後的財務往來會有所幫助喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 艷棗紅

開運方位：正南方向

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