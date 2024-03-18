每日星座運勢／雙子別賺取不法之財 否則引來官非

2024-03-18

牡羊座

短評：愛情能有斬獲，自己爭取勝算更大。

【整體運★★★★☆】

不要錯過與異性單獨相處的機會，將真實的一面展現出來，成功的機率頗高。沒有太大的購買慾，就算進入商場也能守得住錢財。工作中容易與人起爭執，退一步海闊天空，對方也不會得理不饒人。

【愛情運★★★★☆】

今天你的直率坦白能打動對方，偶爾顯露的缺點反而會讓對方看到你的真實、你的可愛。懂得維護彼此心靈的默契，更能增添幾分勝算。

【事業運★★☆☆☆】

情緒比較暴躁，做事衝動，魯莽的行為會給工作帶來諸多不便，影響到同事之間的相處。記住，凡事應三思而後行！

【財富運★★★★★】

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象；想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 和闐玉白

開運方位：東北方向

金牛座

短評：決斷需要理性。

【整體運★★★★☆】

果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝擊性的懲罰。別人的學習方法在你身上並不適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。

【愛情運★★★★☆】

愛情運特別旺，是適合告白的好日子！戀愛中人要好好珍惜、疼愛眼前人，單身者則有思念舊情人的傾向。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題時，只要虛心請教，都能找到方法解決。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 香吉士黃

開運方位：正南方向

雙子座

短評：工作有些難順心。

【整體運★★☆☆☆】

今天在異性面前顯得有些遲鈍，連說話都會有些不自然，盡量少與異性單獨相處，以免破壞先前所樹立的良好形象；投資理財易得貴人暗中相助，默默接受對方的好意就好，不可四處張揚哦！

【愛情運★★☆☆☆】

另一半可能會遇到一些煩心事而對你叨唸，不必生氣，此時理解與體諒顯得尤為重要。

【事業運★★☆☆☆】

雖然會遇到一些困難，但你顯得樂觀，能以正面的心態去面對問題。

【財富運★★★☆☆】

千萬別賺取不法之財，否則引來官非則將飯碗不保！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 大理石灰

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：工作中不要越級表現。

【整體運★★★☆☆】

在工作中別讓自己表現得太過強勢，這會讓上司不安，小心他會嚴格干涉你的做事過程；與朋友交往時，不要為面子在朋友中一昧樹立自己的大方形象，這樣易使自己陷入窘迫之中；對子女多些包容，不要把從另一半那裡遭受的委屈發洩在子女身上。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者可以好好展現自己，多去參加聚會，才有機會遇到心儀的對象喔！

【事業運★★★☆☆】

這是一個輕忽不得的時刻，一旦過度放鬆情緒，盲目追尋快樂，會有意想不到的打擊出現。

【財富運★★★☆☆】

莫盲目的同情弱者，而任意給予金援，宜量力而為，尤其在異性朋友方面。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 燻鮭紅

開運方位：正東方向

獅子座

短評：愛情出現新情況。

【整體運★★★☆☆】

桃花接踵而至，單身者想戀愛還得做出選擇。熱衷於股市投資的人，今天不宜急著出手，時機還未成熟。工作上會有不錯的表現機會，可別老是待在家裡，機會多來自公司舉辦的活動。

【愛情運★★★★☆】

愛情升溫，多用感性的方式和另一半促膝談心，可消除誤會，增進了解。

【事業運★★★☆☆】

工作中的變化會讓你有些忐忑不安，宜調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太好，恐有因財與人發生爭執的跡象，與人金錢往來須留心。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00pm 鉑金灰

開運方位：西南方向

處女座

短評：你的建議能獲得別人的認同，有什麼好點子可以提出來。

【整體運★★★☆☆】

適合參加團體活動，會有不錯的發揮空間。早上打開報紙看看，留意一下廣告內容，易獲得你需要的信息。抽獎、買樂透這類活動不宜參加，這方面的運氣比較低落。忙碌之餘，可以去活動活動一下筋骨。

【愛情運★★★★☆】

單身者對戀愛有許多美好的憧憬，容易在職場中與心靈相通的異性結緣。

【事業運★★★★☆】

職場中驚喜不斷，會有偶然的奇遇或起死回生的奇蹟發生。

【財富運★☆☆☆☆】

賺錢不易，辛苦付出但收穫甚少。有破財跡象，身上不宜帶太多現金。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 白鋼銀

開運方位：東南方向

天秤座

短評：減壓是你今天最需要做的事情。

【整體運★★★☆☆】

今天你的財運主要集中在上午時段，若有好的投資項目不要忘記跟進，會有收穫；為工作或公司的事情忙得暈頭轉向，幾乎犧牲了個人休息時間；壓力大的時候，喝些少量的酒緩解一下緊張的神經會是不錯的選擇。

【愛情運★★★☆☆】

容易被感動，伴侶很平常的關心與問候，都讓你感動不已，對感情的進展很有利！

【事業運★★☆☆☆】

職場上的挑戰和壓力並存，面對眼前複雜局勢，將顯得有些手足無措。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，但大多都是正財收入，少投機才好。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 石榴紅

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：面對工作信心十足。

【整體運★★☆☆☆】

今天與情人相處的時間不多，但你們的感情並不會淡化；錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上；先前提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。

【愛情運★★☆☆☆】

感情進展頗為順利，有伴侶者遇事多與另一半商量，以免引起對方的誤會。

【事業運★★★☆☆】

學習和工作方面容易陷入困境，應調整好心態，休息好了才能更理性做出判斷。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意莽撞之下做出衝動的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 祖母綠

開運方位：正南方向

射手座

短評：今天易犯小人，出門需多留意。

【整體運★☆☆☆☆】

今天與戀人說話需注意措辭，不然容易被別有用心者利用，中傷彼此的感情，要相信戀人，勿受人擺佈。工作上任務加重，但也不要把計劃排得太滿，以免忙中有錯。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者與異性接觸的機會少，想戀愛可找親友幫忙介紹；有伴侶者聚少離多，宜多聯繫、表達思念之情。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不理想，負面思考太過嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應！

【財富運★★☆☆☆】

有漏小財的跡象，例如：掉錢包、意外破小財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 青金石藍

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：從多角度看問題，以免鑽入死胡同。

【整體運★★☆☆☆】

今天很積極地做事，為他人付出，但收獲甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半的家人或友人相處愉快，彼此都能感受到家庭的溫暖。

【事業運★☆☆☆☆】

別光說不練，遇事多尋求同事、朋友的支持與指點，才能更好解決。

【財富運★★★☆☆】

鬆懈怠惰者，財運不太好，恐暗中為財所苦！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 橄欖綠

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：機會頗多，宜善加把握。

【整體運★★★★★】

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，比如碰到空降的任務、臨時加班等事，不過，你多能隨機應變，完成得十分出色。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平淡，但感覺安穩。

【愛情運★★★★☆】

外界的推波助瀾會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味湧上心頭呢！

【事業運★★★★★】

今日事業運還不錯，適合積極地推動；當機會來臨時，宜勇於爭取，不要因為顧忌太多而錯失表現的良機喔！

【財富運★★★★☆】

財源順遂，遇到金錢困難時，只要開口，不難找到金援者。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 深茄紫

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：多進行心靈交流，可讓內心充實。

【整體運★★★★☆】

今天與志同道合的朋友在一起溝通，會有惺惺相惜的感覺，內心愉悅。工作上與同事之間的配合有默契，喝彩聲連連。愛情方面有機會收到心儀對象的邀約，相互碰撞出激情的機率高。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很順呢，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

【事業運★★★★☆】

事業運頗優，是有始有終、行動力旺盛的一天。有良好的工作態度，必能帶動良好的績效。

【財富運★★★☆☆】

不宜與人合夥投資，有閒錢可考慮定存或購買基金、保險等，穩中求利為上策。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 秋葵綠

開運方位：正南方向

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