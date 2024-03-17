每日星座運勢／天秤勿直接進行批評 適宜委婉表達

2024-03-17

牡羊座

短評：發展態勢良好，生活中會小有驚喜。

【整體運★★★☆☆】

敏感的一面突顯，非常在意另一半的一言一行，稍有不合你意會引起你的不悅，學會收斂情緒，小心愛情悄悄遠離。花錢慾望強烈，支出較多，甚至會買回一堆無用的東西，造成浪費。

【愛情運★★★☆☆】

容易結識談天說地的異性朋友，有時也會向你訴苦，這讓你有種被需要的快樂感。

【事業運★★★☆☆】

善用你良好的人際關係，將會讓今天要處理的事情更為順利，也有機會結識興趣相投的夥伴。

【財富運★★☆☆☆】

花錢如流水，不懂得節省。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 蘑菇灰

開運方位：正西方向

金牛座

短評：心情不錯，頭腦較清晰。

【整體運★★★★☆】

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能放棄與對方的交流，小心感情會逐漸生疏。財運上表現正常，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思維，效果不錯。

【愛情運★★★★☆】

與異性接觸的機會增多，讓你有些眼花撩亂。已婚者與異性接觸時別太曖昧！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順的一天，適合奮起直追，不要讓自己太懶散喔！

【財富運★★★☆☆】

對金錢的態度較成熟，對金錢的利用更為合理，財運穩定。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 艷棗紅

開運方位：東南方向

雙子座

短評：財運較突出的一天，好好利用這股順風。

【整體運★★★☆☆】

單身者對愛猶猶豫豫，容易有所顧慮，不想錯過就去爭取，免得讓自己後悔。花點心思去了解市場訊息，加上不錯的財運，會有機運送上門。對成功的渴望僅限於自己的能力之內，顯得有點保守，不如大膽設想，積極行動。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人應認真培養感情，不輕易放棄才能盼來開花結果的時候。

【事業運★★★☆☆】

心情平和，懂得為他人著想，同時也會享受到幫助他人的快樂。

【財富運★★★★☆】

在努力積極的行動中能使財運亨通。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 琥珀橙

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：總運良好，有機會遇到貴人。

【整體運★★★★☆】

健康指數較低，在外出差的人應多注意預防。愛情際遇較好，要想結出愛情的果實還需付出一定的行動，勇氣是關鍵。會遇到與你嚼舌的人，雖然有點難纏，但對方給出的建議還頗為中肯。

【愛情運★★★★☆】

戀愛機會不多，可將重心放在興趣嗜好及自我實現上，享受充實的單身日。

【事業運★★★★☆】

容易獲得肯定，信心與行動力增強，幹勁十足，易創造佳績。

【財富運★★★☆☆】

處理財務問題多汲取他人的經驗和意見。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 桐花白

開運方位：東北方向

獅子座

短評：桃花運相當好的日子。

【整體運★★★★★】

一個不經意的邂逅就能成就一段良緣。好好精心打扮一番，即使沒有什麼事，也可以到處轉轉，不可放過愛情。朋友的Party當然要參加，你的幽默活潑能帶動氣氛，也讓你成為聚焦點，對於異性投來異樣的電波要善解風情才好哦。

【愛情運★★★★★】

愛情運還不錯啦，向外活動容易發生特殊的機遇喔！

【事業運★★★★☆】

需要提高自己隨機應變的能力，否則當有表現機會降臨在你身上時，很容易錯過。

【財富運★★★☆☆】

財運不強，錢財有節餘就拿去儲蓄、買保險吧。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 蜜瓜黃

開運方位：正南方向

處女座

短評：依賴性太強，承受能力大大降低。

【整體運★★★☆☆】

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問他的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

【愛情運★★★★☆】

單身者的感情生活一掃鬱悶，神清氣爽，愛情漸漸浮出水面。見機行事，別錯過好姻緣。

【事業運★★★☆☆】

樂於助人的一天。對他人的友好與幫助會為你贏得尊重與信賴，讓你感到愉快而滿足。

【財富運★★★☆☆】

不經一事不長一智，今天你購物識貨的水準頗高！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 碧空藍

開運方位：正東方向

天秤座

短評：對別人的言行，不宜做評價。

【整體運★★★☆☆】

他人的行為就算有不妥之處，也不應過於直接地進行批評，換個委婉的表達方式才能讓他領悟，不至影響到大家的關係。有暗地嫉妒你的人出現，在與人交往時多留心，若不幸惹來紛爭，別逞一時之氣。

【愛情運★★★☆☆】

你無心戀愛，單身者面對親友的熱情牽線，也顯得興趣缺缺，更想享受獨處的快樂。

【事業運★★☆☆☆】

生活總會有風有雨，得失心不宜太重，想開了，也就沒有陰影了，天也放晴了！

【財富運★★★☆☆】

財運普通，可將財產交由你絕對可以信任的伴侶或者親人。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 琉璃銀

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：參與團體娛樂活動有幸運暗示的一天。

【整體運★★★☆☆】

參加團體活動玩樂盡興，自身的魅力還能吸引有好感的異性。裝扮特別引人注目，適當地配搭小飾品，會給你帶來幸運。另外，與人見面前喝一杯飲料，有助於放鬆心情、增強自信。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會在娛樂場所結識到相互欣賞的異性朋友；已婚者應多抽些時間陪伴另一半。

【事業運★★☆☆☆】

對未來有些徬徨，不妨和長你幾歲的親人或前輩談一談，他們可以指點你一條路。

【財富運★★★☆☆】

靠智慧生財，須依賴洞察入微的大智慧。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 金桔綠

開運方位：西南方向

射手座

短評：情緒高漲的一天。

【整體運★★★★☆】

今天投資獲利的機會高，可四處跑跑廣開財路，長期投資的前景比較不錯；以前的默默耕耘、日積月累在今天有較高機會得到最佳的釋放時機；情緒較高亢的你找幾個朋友去酒吧或KTV釋放一些精力吧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中人愛情進展相對平順，容易因錢而起衝突，要有一方肯妥協才能避免爭吵！

【事業運★★★★☆】

顯得非常自信，覺得自己有足夠的實力去完成頭腦中的計劃，運勢很旺，加油！

【財富運★★★★☆】

容易有意外驚喜，但不宜過度投機。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 咖啡棕

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：把壓力分散給他人更有利於事情的解決。

【整體運★★★★☆】

感情方面顯得心事重重，隱隱藏藏的反而讓對方很擔憂，也許說出來兩個人解決會比一個人承擔好；事業上善於用人，並用到點子上，使事情能得到事半功倍的效果；投資理財宜採取保守的方式，太過激進易疏忽市場的變動。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運不佳，戀愛中的人特別容易動怒生氣，與對方約會不要太過頻繁才好！

【事業運★★★★★】

與人交流互動的慾望強烈，在溝通中會讓你體會到團體力量的強大，並善於去利用這股力量。

【財富運★★★☆☆】

經濟交由另一半或是較為親近信任的人打理比較妥當。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 辣椒紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：身體健康，心情愉快。

【整體運★★★★☆】

精神飽滿的一天，與家人在一起的時間較多，彼此關心，其樂融融。有伴侶的人表現出溫柔體貼的一面，彼此坦誠相待，很適合討論未來發展。錢財多用於娛樂休閒，與家人、朋友享受生活樂趣。

【愛情運★★★★★】

愛情運不錯，雖然有點被動，可是有機會遇到對你愛慕已久的追求者。

【事業運★★★☆☆】

靈感不斷閃現，但貪圖享受，心思多變讓你沒能好好的把握，容易錯過表現的機會！

【財富運★★★★☆】

有機會中獎、分紅、收到禮物或禮金等。正財部分的收穫多寡，則與先前的努力有關。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 臘梅白

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：財運佳，勿錯過。

【整體運★★★★☆】

耐性不足，急躁中容易遺漏重要工作，用便條記錄工作要點並張貼在醒目處，以提醒自己；今日正財運、偏財運都很旺，股票投資者可趁著好運勢買進；晚上到熱鬧的PUB將不滿的情緒宣洩一番，會輕鬆不少。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性助力強；戀愛中的人可感受到浪漫與甜蜜；已婚者宜多陪陪另一半。

【事業運★★★☆☆】

感慨萬千的一天，想一個人清靜一下，卻不得不參與到家庭成員的活動中。

【財富運★★★★★】

業務洽商者易得財，只要積極向外拓展，多與人群接觸，就有機會把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 玳瑁棕

開運方位：正東方向

【延伸閱讀】

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】

商品推薦