每日星座運勢／水瓶適合多元化經營 有利身兼數職

2024-03-14

牡羊座

短評：心情煩亂，可用工作來充實自己。

【整體運★★☆☆☆】

許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢表白而錯過良緣的機率高；有伴侶的人難以瞭解對方的心思。

【愛情運★★☆☆☆】

無心戀愛，可身邊卻有許多異性圍繞，不想陷入感情困擾的話，應懂得拒絕。

【事業運★★★☆☆】

細節會決定你今天工作成績的好壞，尤其說話語氣的處理會成為談判成功與否的重要因素。

【財富運★★☆☆☆】

有錢別隨意外露，小心破財！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 水鑽藍

開運方位：東北方向

金牛座

短評：別輕易愛，愛了就別輕易放手。

【整體運★★★☆☆】

感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你越深就被你傷的越重，即使和好了也會在他心中留下陰影；你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手；千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。

【愛情運★★☆☆☆】

憂樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。單身者有機會跟朋友傾訴，獲得情感安慰。

【事業運★★★★☆】

有機會受到上司賞識，但重任在肩，壓力隨之而來，需把握重點。

【財富運★★★☆☆】

好逸惡勞會成為財神避而遠之的對象。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 深海藍

開運方位：正西方向

雙子座

短評：人際關係和諧，外力、助力強。

【整體運★★★★☆】

今天會有讓人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意跟你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計得更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通。想提升戀愛運嗎？多用善解人意的態度去關心伴侶吧！

【事業運★★★☆☆】

工作壓力不小，有偷懶傾向。要小心越是偷懶壓力就越大，積極者工作易被肯定。

【財富運★★★★☆】

運勢很不錯，適合投資理財，容易有豐厚回報。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00pm 苔蘚綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：態度很重要。

【整體運★★★☆☆】

加班的機率很大，還會大大影響你的情緒，幸好同事的鼓勵與支持會對你有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會獲得稍年長的異性照顧，讓你受寵若驚；戀愛中的人感情進展平順。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式，小心會惹來麻煩。

【財富運★★★☆☆】

生意人在投資理財上顧慮較多，業績有下滑的趨勢。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 祖母綠

開運方位：東北方向

獅子座

短評：思路明確，進退有方。

【整體運★★★★☆】

智商走強，不管工作如何紛亂繁雜，還是能做出令人滿意的成績，眾人的好評成了你前進的動力。投資上會有新的局面，看準契機，財源滾滾而來就不在話下。美食愛好者有機會與戀人大飽口福，享受愜意的生活。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會在聯誼中結識志趣相投的異性朋友，可望深入交往；已婚者感情甜蜜。

【事業運★★★★☆】

人際關係良好，工作上遇到難題容易得到同事的幫助，讓你輕鬆度過難關。

【財富運★★★☆☆】

你對金錢的慾望那麼強大，可惜行動的步調又太緩慢，要小心你的動作不夠快而喪失了機會。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 夕陽橙

開運方位：正北方向

處女座

短評：正是修煉心性的好日子。

【整體運★★☆☆☆】

做事較粗心，錯誤會連續發生，之前所做的努力化為泡影，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處之時，說錯話不要緊但不可蠻不在乎，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻雙方適合獨處，給彼此一些思考的空間，長時間黏在一起容易鬥嘴。

【事業運★★☆☆☆】

注意調整好心態，千萬別讓壞情緒影響工作。

【財富運★★★☆☆】

慾念多多，物質需求強烈。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 蘑菇灰

開運方位：正西方向

天秤座

短評：愉悅的一天，以樂觀的心情面對生活。

【整體運★★★★☆】

你周遭的戀愛氣息相當濃厚，長輩、朋友的牽線讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。

【愛情運★★★★☆】

感情細膩、知冷知熱的一天，對伴侶很是體貼、關懷，很適合安排約會唷。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，積極點，冷靜點，你會有很大的斬獲喔！

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收穫，可是有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財、投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 深海藍

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：為異性花錢的機會多，錢財流失但內心歡喜。

【整體運★★★☆☆】

今天工作較順利，保證進度的同時，還可免除不必要的麻煩。愛情運佳，能很快融入到異性朋友圈中，易與活潑開朗、有表演才華的異性擦出愛情火花，只要對方有要求，會不惜傾囊相助，哪怕只是博得一笑。

【愛情運★★★★☆】

容易看到伴侶可愛的一面，在活潑的氣氛中感情升溫；單身者多到熱鬧的場所，可有桃花際遇。

【事業運★★★☆☆】

工作上有想法應及時與上司、同事溝通，但要注意自己的態度，別太急躁。

【財富運★★☆☆☆】

對錢財的判斷不準，易出錯。不適合與人有大筆資金來往，易蒙受損失。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 石榴紅

開運方位：東南方向

射手座

短評：有得到就必定會有付出。

【整體運★★☆☆☆】

渴望被人愛，卻又害怕付出太多而得到卻太少，今天更是因此而感到莫名的煩躁；正財運良好，偏財運略有不順，不要妄貪小財，小心因此而破財哦！藝術細胞異常活躍的人今天極易得到伯樂的垂青。

【愛情運★★★☆☆】

感情平平，如果想拉近感情的距離，就多想想對方，自己多付出一些關心會很好哦。

【事業運★★★☆☆】

自以為是的態度突顯，不是特別明白的事也不會向同事問清楚，而憑自己的認知去執行，這會讓你白忙一場。

【財富運★★☆☆☆】

消費慾望高漲，愛買、愛賭會使金錢緩緩的流失。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 湖水綠

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：思緒較混亂，易引起脾氣暴躁。

【整體運★☆☆☆☆】

情緒不穩定，工作上很容易出錯，受到上司的責問，適合聽聽輕音樂，放鬆心情。單身的你認真思索一下感情，其實愛情離你並不遠，也許是你忽視了而已。投資上應謹慎為妙，今天只適宜觀望，或做點比較穩妥的基金類投資。

【愛情運★★☆☆☆】

職場的不如意，壓力可從另一半那獲得紓解，對方的理解與體貼能讓你覺得舒暢許多。

【事業運★☆☆☆☆】

遇事惶恐，面臨抉擇時容易優柔寡斷，難以承受壓力與挫折，需要外力推動。

【財富運★☆☆☆☆】

錢財上宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，莽撞之下易做出錯誤決斷。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 水晶紫

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：靈感不斷的一天，值得期待更優異的表現。

【整體運★★★★★】

感情豐富，易有突發奇想。已婚者會得到另一半的支持與肯定，不妨多製造浪漫情境，共享從未有過的體驗。工作得心應手，容易因提出具建設性的構想而獲得重用。手氣佳，經過投注站時，不妨買一、兩注樂透，中獎機率高。

【愛情運★★★★☆】

與伴侶心意相通，就算嘴巴上不表達愛意，但實際行動時也會無意中透露出體貼來。

【事業運★★★★★】

企圖心旺盛的一日，對工作充滿鬥志與熱忱，適合多元化經營，有利身兼數職。

【財富運★★★★☆】

今天偏財上會有好兆頭，有小額金錢入帳的機會！可以小賭兩把試試手氣。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00am 白鋼銀

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：切勿貪得無厭。

【整體運★★★☆☆】

和戀人在一起時，你的囉嗦會引起對方的反感，無關痛癢的話盡量少說，方能避免不必要的紛爭。微薄的收益難以滿足你的貪慾，應及時抑制，否則煮熟的鴨子也會跟著飛走。工作順利，亦無煩惱。

【愛情運★★★☆☆】

有頗多機會與異性接觸交流，但多是工作上的溝通往來，想要談情說愛還需要耐心等待。

【事業運★★★☆☆】

表現平平，做事缺乏計劃，缺乏積極進取的激情。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，任何理財方面的小道消息宜經過求證再吸收。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 深海藍

開運方位：東北方向

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