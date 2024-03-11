每日星座運勢／射手掌握重點來做事 好財運多在外

2024-03-11

牡羊座

短評：桃花太顯眼，令朋友羨慕不已。

【整體運★★★★☆】

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷；理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會哦！處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

【愛情運★★★★★】

愛情運還不錯，多外出活動會有特殊的機遇喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘就有一分收穫。

【財富運★★★★☆】

容易因果斷的態度而得財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 苔蘚綠

開運方位：正西方向

金牛座

短評：無奈與追求共存，思想在爭論。

【整體運★★★☆☆】

雖然不乏機緣，卻有種無奈的感覺，想見的人見不到，不想見的人卻總是在身邊徘徊。財運佳，想得到的東西在今天顯得唾手可得，讓你頗感意外。身體是革命的本錢，即便失去幾次機遇，也不見得會影響你的事業，反倒是不注意休息會使你失去健康喔！

【愛情運★★★☆☆】

愛情運平順，適合約會談心，還可以與另一半安排一次甜蜜旅行，讓愛情升溫。

【事業運★★★☆☆】

對待工作有得過且過的傾向，小心工作停滯不前而影響績效。

【財富運★★★★☆】

運勢頗佳，你所做的投資，都容易獲得不錯的利潤回報。不過，別貪圖小便宜唷！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 橄欖綠

開運方位：東北方向

雙子座

短評：不可妄加猜測別人的行為。

【整體運★☆☆☆☆】

在同事的言詞還沒有表達清楚之前不要輕舉妄動，不然很容易聽錯話會錯意，從而發生不愉快的事。與朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間也許就能從中發現投資的新方向。

【愛情運★☆☆☆☆】

少開尊口為妙，免得言者無心聽者有意，酸溜溜的氣話就別說了！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不太好，易被繁雜瑣事纏身，內心煩亂異常。應平心靜氣應對，尋求外力協助。

【財富運★★☆☆☆】

不容易掌握賺錢機會，甚至容易抓到錯誤的機會，宜守成，以不變應萬變！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00pm 蘑菇灰

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：運勢頗有起伏。

【整體運★★☆☆☆】

與對方的平靜相比，你的性情更令人難以捉摸，小心對方失去耐性喔！理財不缺顧問，願意給你出謀劃策的人還頗多；工作相當辛苦，今天會顯得困難重重，朋友的幫助也只是讓你度過一時的難關。

【愛情運★★☆☆☆】

多一點包容與理解，對事情少一些堅持己見，夫妻之間就能避免很多爭吵。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運相當差，預計中的事項恐被人改變，整天忙碌卻沒有實質成效，腦袋瓜稍微閃神就出狀況囉！所以今日宜屏氣凝神，保持腦袋的清醒。

【財富運★★★☆☆】

財運程度普通，往往是發生危機，幸運之神才會眷顧。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 鉑金灰

開運方位：正西方向

獅子座

短評：危機感增加，感到有點不安。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情上的表現一般，與對方會發生小摩擦，不過處理得當則問題不大。工作方面表現比較平常，應該多與同事互動，調節自己的人際關係。財運方面較差，投資上的波動讓你有些頭疼。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運還不錯，與另一半相處宜輕聲細語對待，會獲得對方熱情的回應，感情升溫。

【事業運★★★☆☆】

自我表現時，要特別注意並選擇適當的時機，以免表現得不合時宜，反而降低你在上司、同事心目中的印象。

【財富運★★☆☆☆】

與金錢無緣的一天，把焦點放在其他的事情上面吧！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00pm 薰衣草紫

開運方位：西南方向

處女座

短評：緊張忙碌的一天。

【整體運★★☆☆☆】

與另一半有約會應按時赴約，沒時間就別隨便答應對方的要求，以免發生不愉快的爭吵。有許多繁瑣的工作需要盡快處理，應沉靜下來認真對待，心情浮躁會讓你頻頻出錯。購物時多留意商標和生產日期，小心買到過期商品。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人要特別注意自己的言行，易被戀人誤解；單身者小心情色誘惑。

【事業運★★★☆☆】

若是能積極主動一點，全心全意，全力以赴，工作上將會更有收獲。

【財富運★★☆☆☆】

不太適合跟會或替人做保，否則恐有無妄之災。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 淺海藍

開運方位：西南方向

天秤座

短評：人逢喜事精神爽。

【整體運★★★★☆】

今天可以說是桃花綻放的一天，趨於平淡的戀情再次擦出火花；戀愛帶來的好心情讓你工作起來非常順心，即使有問題也能立即解決；理財靈感很強，做個簡單的財務規劃，必將產生很好的效果。

【愛情運★★★★★】

愛情運正旺，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，雖然會有臨時任務，但你多能隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。

【財富運★★★☆☆】

還是找人陪你一起顧著生意吧，免得發生狀況時你分身不暇！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 遠洋藍

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：火爆的脾氣會惹來麻煩。

【整體運★★★☆☆】

出門在外難免與人有些小摩擦，只要沒有什麼損失，用不著發那麼大的火氣，忍一時風平浪靜。與朋友協商合夥投資的問題時，要多一些耐性，冷靜客觀地進行分析，做好整體規劃，並做到心中有數。

【愛情運★★☆☆☆】

別太憂鬱，事情沒有你想像的嚴重，發生爭執時，趕快道歉就沒事囉！

【事業運★★★☆☆】

工作心態不穩定，難以集中精神，再加上外界因素的干擾，很容易分散注意力。

【財富運★★★☆☆】

對高級享受特別感興趣，喜歡到高級餐廳享受，須小心看住荷包，量入為出才好唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 蘋果綠

開運方位：東北方向

射手座

短評：鴻運當頭，辦事相當順利。

【整體運★★★★★】

對他發出約會邀請能獲得他的首肯，精心策劃的小節目也能取悅他；工作的效率有所提高，最後成果也不錯，即使遇到一些麻煩，也能得到同事、朋友的幫忙；進行一些有氧運動，有助於提高大腦的思維、反應能力。

【愛情運★★★★☆】

有機會結識新的異性朋友，然而大多都是走不進你心裡的過路桃花。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，容易掌握重點來做事，所以效率還不差。

【財富運★★★★☆】

有利行動的一天，好財運多在外，向外拓展業務可有成效，宅在家易錯過好運。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 珊瑚橙

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。

【整體運★★★☆☆】

別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。

【愛情運★★★★☆】

容易與舊情人重逢，單身者容易墜入愛河；鬧分手的情侶晚上有機會復合。

【事業運★★★☆☆】

工作忙碌但依然能忙裡偷閒，可以多把心思放在家庭生活上，關心家人，多與家人互動會讓你心情開朗。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 珠貝白

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：思維敏捷，可以嘗試新的工作方法。

【整體運★★★★☆】

工作任務較重，繁瑣的程序有礙工作進展，多動腦筋化繁為簡，不但能夠提高效率，還能讓上司賞識你。財運頗佳，有機會收到朋友送來的禮物，欣然接受可令對方笑逐顏開，倘若拒絕，會鬧得雙方都不愉快。

【愛情運★★★☆☆】

有機會享受到充分的信任與支持的力量，可以藉機擺脫往日一直糾纏不休的感情問題。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，活動力十足，有領導統御的機會，可是在態度上要婉轉一點，免得同事受不了！

【財富運★★★★☆】

財運平順，特別有利於服務、業務、創意設計相關領域的工作者；勞心勞力一點，對金錢進帳有幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00pm 琥珀橙

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：運勢較低迷，處事宜低調。

【整體運★★☆☆☆】

今天看似機會多多，實則蘊藏危機，別被表面現象所迷惑，運用智慧，冷靜分析、判斷才能瞭解事態的本質。單身者感情別太外露，小心被外表光鮮的異性誘惑，受到傷害。資金周轉有困難，可向親友求援，易獲得滿足。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣、鬧性子時別他跟一般見識哦！

【事業運★★★☆☆】

情緒比較低落，對事務的處理也會表現得特別沒有耐心，有敷衍了事的傾向。

【財富運★★★☆☆】

財務工作者理財要專心，否則恐有自掏腰包彌補過失的可能性。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 和闐玉白

開運方位：正北方向

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