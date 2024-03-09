每日星座運勢／摩羯不宜跟會或做保 否則恐將破財
2024-03-09
牡羊座
短評：注重過程，少計較結果。
【整體運★★★☆☆】
人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜哦；會給對方任性、傲氣的感覺，無法忍受的他對你越來越冷漠，還是收斂一下自己的高傲才好，小心因此而失去他哦，戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。
【愛情運★★★☆☆】
會有一份轟轟烈烈的愛情到來，這讓你興奮不已。別高興過頭了，愛情來得快去得也快唷！
【事業運★★★☆☆】
別太大意了，有忙中出錯的狀況。僅憑小聰明而不深入考慮，會讓你錯失許多好機會。
【財富運★★★☆☆】
財運一般，在人際關係上，常與朋友聯繫，或許會有轉機。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：4:00-6:00pm 石榴紅
開運方位：正西方向
金牛座
短評：思緒飄渺，不要做幻想主角。
【整體運★★★☆☆】
單身者有暗戀的傾向，空虛與惆悵的情愫偶爾會來襲擊你，其實人生就是不斷甩開包袱的旅程，要麼就選擇表白，要麼就選擇忘記。有時間不妨看看笑話，在哈哈一笑中壓抑的心情會得以釋懷。約好友去鄉下體驗生活，也能讓你心情舒暢。
【愛情運★★★☆☆】
單身者與異性接觸頗感輕鬆，魅力彰顯，易吸引到有緣人靠近，正是體驗愛情的日子。
【事業運★★☆☆☆】
易從負面思考問題，對於捕風捉影的事別太在意才好，以免影響心情。
【財富運★★★☆☆】
生意上得與失交替而來，財富進出會比較頻繁。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：11:00-12:00pm 脆梅青
開運方位：正東方向
雙子座
短評：感情纖細，易有新的感觸。
【整體運★★★★☆】
今天你的心思多放在家庭生活上，雖然為家人破費不少，但花錢讓大家開心，製造良好的家庭氛圍很值得。夫妻感情融洽，你若能表現出熱情如火的一面，更能挑動起對方的熱情；單身者因親友撮合而結識不錯的對象。
【愛情運★★★★☆】
展現溫柔體貼的一面，笑容燦爛，情人節還不忘送上貼心的禮物，感情迅速升溫。
【事業運★★★★☆】
好運相伴，容易有心想事成的喜悅，多與身邊的人分享你的快樂，你會更快樂！
【財富運★★☆☆☆】
過度冒險，沒有充分的分析，只會讓金錢大筆流失。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：2:00-4:00pm 玫瑰紅
開運方位：正東方向
巨蟹座
短評：歡歡喜喜的過一天。
【整體運★★★☆☆】
剛接觸的異性會因為你的不修邊幅而不再想搭理你，要注意自己的儀容；今天的財運比較不錯，雖然會有支出，但收入也會不少；多去親戚朋友家拜訪，增進一下感情。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中的人應珍惜情人，玩愛情遊戲容易失去愛情；單身者對異性熱情一點，可提升戀愛運。
【事業運★★★☆☆】
在實施計劃的途中，看似困難重重，但你的堅毅不拔會為你帶來契機，要堅持喔！
【財富運★★★☆☆】
有閒置資金的話，可進行小額投資 。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-10:00am 雪花銀
開運方位：正東方向
獅子座
短評：很容易便得到滿足。
【整體運★★★☆☆】
情緒雖有點低落，但很容易體會到快樂滋味，對方的一個簡訊便能使你精神振奮；切忌盲目聽取他人建議，其中的某些意見還會擾亂你的視聽；今天財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。
【愛情運★★★☆☆】
單身的人備感寂寞，迫切想找個人來陪伴。上網聊聊天吧，別因心急而選到爛桃花。
【事業運★★★☆☆】
諸事順心，即使遇到麻煩事也有朋友相助，讓你心情愉快，想想如何表示你的謝意吧！
【財富運★★★☆☆】
少出門、少社交，減少開支是重點。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-8:00pm 鈦晶金
開運方位：東北方向
處女座
短評：運勢一般，切忌暴飲暴食。
【整體運★★★☆☆】
今天單身者渴望戀愛，但太過內斂、被動，容易錯過良緣。財運上，需要了解的資訊很多，雖然較有耐心，但效率不高，留意身邊的貴人，他人相助會讓你更順利。今天應少量多餐，讓營養充分吸收。
【愛情運★★★☆☆】
渴望得到異性朋友的關懷，對關心你的異性很有好感。不過，別把這種情感與愛情混淆喔！
【事業運★★★☆☆】
在室內坐得太久，偶爾也要起身活動活動，看看窗外的景色，更有利於處理事務。
【財富運★★★★☆】
在投資上會得到初步回報，如果把眼光放遠，把網撒大一些，能進財更多。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：8:00-10:00pm 墨玉綠
開運方位：正西方向
天秤座
短評：驚喜連連。
【整體運★★★☆☆】
意外收到異性發來的訊息，不妨回覆對方，可增進你的異性緣；外界的誘惑太多，讓學生族無法專心學習，作業的完成程度比較低；朋友帶著禮物來你家拜訪的機率高。
【愛情運★★☆☆☆】
桃花不少，但大多都是爛桃花，單身者別輕易付出真情；戀愛中的人應避免招惹桃花。
【事業運★★☆☆☆】
今天會面臨不少困難，千萬別退縮，宜利用人際關係處理。
【財富運★★★★☆】
在消費上多能將錢花在刀口上，該花則花。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：3:00-5:00pm 石榴紅
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：諸事順利，心情相當不錯。
【整體運★★★★☆】
單身者今天穿鮮艷的衣服，能吸引異性的注意，還有很大的機會遇到改變一生的人，值得期待。財運方面表現不錯，朋友的推薦讓你獲得意外驚喜。去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。
【愛情運★★★★★】
異性緣很棒喔，容易遇到追求者或是得到異性的幫助。
【事業運★★★☆☆】
貴人運強，需要資金周轉時，不妨請長輩、舊識提供協助，以解燃眉之急。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，追求錢財的同時，別忘了樹立好名聲。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：3:00-4:00pm 乳酪白
開運方位：正南方向
射手座
短評：適合獨處、自我反省。
【整體運★★★☆☆】
穿梭於熱鬧、嘈雜的人群中，會影響心情，安靜地待在家裡看看書，或者到環境優美的咖啡廳、茶館坐坐，回憶過去、思考未來，會讓你想通許多事，內心平靜。還易有意外財，或是邂逅一段戀情喔！
【愛情運★★★☆☆】
已婚的人顯得較自我，幸好對方能夠容忍；單身者有機會邂逅能與你共譜戀曲的對象。
【事業運★★★☆☆】
平順的一天。利用閒暇的時間讓自己好好的放鬆一下，為平日的工作養精蓄銳！
【財富運★★★★☆】
心胸寬廣些，今天適合與人合作，可創造財富。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：8:00-9:00am 桐花白
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：留意環境和人脈，好好運用資源。
【整體運★★★☆☆】
猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接去詢問；財運下滑，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎小心；記憶力發揮作用，記東西的速度加快，不過也要注意方法，死記硬背很容易過了一會就忘哦！
【愛情運★★★☆☆】
投身於工作，對另一半難免缺少耐性，這會讓對方不快；熱戀中的人可安排浪漫的約會。
【事業運★★★★☆】
在他人需要幫助的時候，張開你的臂膀，讓他人依靠，給予安慰，會有意外收穫喔！
【財富運★★☆☆☆】
不適合跟會或替人做保，否則恐將破財。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：8:00-10:00pm 朝霞紅
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：向他人表示愛心的好時候。
【整體運★★★★☆】
今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人有時間可相約出去逛逛街、喝喝咖啡，讓彼此有交流的機會，增進感情。
【事業運★★★★☆】
快樂源源不斷，人際關係暢通無阻，就算有小失誤也會因好心情而能化險為夷。
【財富運★★★☆☆】
錢財往往隱藏在暗處，宜注意挖掘。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-6:00am 石榴紅
開運方位：西北方向
雙魚座
短評：容易獲得意外之財，有份驚喜的心情。
【整體運★★★★☆】
財運暢通，有機會收到親友的饋贈，讓你既興奮又感激。有機會參加派對，單身者需主動接近目標，優雅的舉止是你的魅力所在，但還是需要積極行動才能讓愛情開出艷麗的花。
【愛情運★★★★☆】
已婚者為另一半忙前忙後，但內心卻沒有一點抱怨的情緒，反而覺得有種幸福感。
【事業運★★★☆☆】
運勢普通，宜靜不宜動的一天，閒暇之時多閱讀易有收穫，少到人多的地方湊熱鬧。
【財富運★★★★☆】
得財不費力，推行理財計劃可水到渠成。股票族今日易獲利。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：6:00-7:00am 湖水綠
開運方位：正東方向
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