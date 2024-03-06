每日星座運勢／天秤短線投資易獲利 不可過於貪心

2024-03-06

牡羊座

短評：運勢不太均衡，幸好「失之東隅，收之桑榆」。

【整體運★★★☆☆】

愛情上，容易因為自己對異性的態度而引起另一半的誤會，感情會有波動。有時間就去做運動量適中的健身運動，活動活動筋骨，會讓你充滿活力。求職者有許多求職機會，主動積極者會有好運。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，戀愛中人謹防口角衝突，讓步是維持和諧的好方法。

【事業運★★★★☆】

沉著冷靜的工作態度，會讓你今天在工作上易有突出表現。

【財富運★★★☆☆】

可以花些錢買自己喜歡的物品，會很開心喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 苔蘚綠

開運方位：西北方向

金牛座

短評：有貴人出現，要好好把握。

【整體運★★★★☆】

今天情緒控制得不錯，對另一半多花點心思，雙方就能相處很愉快。財運表現一般，切記不可把得失看得太重，免得引發精神焦慮。工作方面，與客戶商談機會增多，會有不錯的結果。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富日，無論是你主動還是他主動，總之，創造新鮮感是很重要的。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在忙碌中有收穫，而且容易把古靈精怪的一面發揮得淋漓盡致。

【財富運★★★☆☆】

財運順遂，缺錢時不妨找長輩或好朋友協助，很容易得到資助。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 蘭花紫

開運方位：正北方向

雙子座

短評：很有主見，頗為堅持自我。

【整體運★★☆☆☆】

今天你在工作上顯得獨斷，聽不進人勸，說話比較衝，易得罪人而不自知。愛情相對平淡，主動製造小驚喜，可讓感情生活更精彩。投資者不宜大額投資，小心慘遭虧損。與人有金錢交易時，多留意細節問題。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運還不錯，另一半喜歡在你面前吹噓自己，希望獲得你的讚賞，你可別打擊對方喔。

【事業運★★☆☆☆】

運勢較低迷，對人對事都顯得有些斤斤計較，內心難得平靜，放下得失心將能雨過天晴！

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，與人交往多具有功利性質，錢財進出頻繁，投資難見成效。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 芥末黃

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：不必強人所難。

【整體運★★★☆☆】

如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人感情平順，彼此照顧；單身者與能說會道的異性特別有緣，容易有新戀情。

【事業運★★★☆☆】

說話要稍微注意場合，以免你的無心直言得罪了周圍的同事。

【財富運★★☆☆☆】

今日花錢特別海派，想要守住荷包就不要為了面子而請客大吃大喝。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 深茄紫

開運方位：正西方向

獅子座

短評：心情好，做任何事情都順暢。

【整體運★★★★★】

已婚者與另一半相處，多了一份耐心去傾聽對方發自內心的話語，其樂融融。工作進展順利，與同事配合得恰到好處，開心之餘也有收穫。有空時找一本人際管理的書看看，對你日後有幫助哦！

【愛情運★★★★☆】

嗯，很不錯的一天！保持天真無邪的笑容，會讓戀愛更順利。

【事業運★★★★☆】

今日與人交流默契度高，適合拜訪客戶、談薪水等，易獲得滿意的結果。

【財富運★★★★★】

競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較易感受到今日的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 嫩芽綠

開運方位：正北方向

處女座

短評：很有創意的一天，也易獲得新資訊。

【整體運★★★★☆】

靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友透露給你證券市場的新資訊，很有價值。約會前去美容院換一個新髮型，給對方不同的感受，效果會很好。

【愛情運★★★★★】

詩情畫意的一天，適合約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

【事業運★★★★☆】

工作不易受外界干擾，行事按部就班，追求的目標和方向明確，事業策略趨於平穩紮實，一切依規定行事。

【財富運★★★★☆】

今天你能抱著持平的心態下賭注，甚至敢先服輸好讓賭友的心不設防；但一旦機會來了，你卻能力挽狂瀾，讓賭友們吃驚不小呢！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 古銅青

開運方位：正南方向

天秤座

短評：好心情會讓你想要好好款待自己。

【整體運★★★★☆】

與情人適合保持一定距離，若不想約會，就當是彼此放個假。工作很忙碌，白天盡情表現，易受主管賞識；晚上可約三五同事享用美食，再去唱個歌，抒解工作壓力。

【愛情運★★☆☆☆】

你對夢中情人的標準要求太高，顯得近乎苛刻，不知不覺中將錯失不少機會，其實苦苦尋覓的人很可能就在你身邊。

【事業運★★★★☆】

與同事相處和諧，工作時能感受到團隊的力量，做起事來讓你信心倍增，處理問題效率提升。

【財富運★★★★☆】

短線投資易獲利，不可過於貪心，宜見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 象牙白

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：做好份內事，少參與他人的討論。

【整體運★★☆☆☆】

談感情易發生不愉快，適合獨處的一天。工作繁忙，具有時限性的任務較多，冷靜下來積極處理可確保進度；精神不集中者出錯機率頗高。在與人溝通時多留意言行舉止，言多必失，小心惹來錢財糾紛。

【愛情運★★☆☆☆】

脾氣一點就燃，不宜跟伴侶靠得太近，更不要翻舊帳；單身者宜修身養性，不利約會、示愛。

【事業運★★★☆☆】

工作中雖然會遇到一些突如其來的麻煩，但有貴人相助，能順利渡過難關。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為損失將隨之發生。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 水晶紫

開運方位：正南方向

射手座

短評：沒有度不過的難關。

【整體運★☆☆☆☆】

難度系數過高會影響工作的進展，今天不宜做高標準挑戰；出去應酬易遭遇因眾人串通而成為買單者的境遇，選擇應酬地點時可要慎重；有種不被重視的感覺，但切忌以此作為偷懶的理由，小心因此得不償失。

【愛情運★★☆☆☆】

結識異性的機會不多，但有機會與舊情人相遇，如果雙方愛意還在，不妨好好把握機會唷！

【事業運★☆☆☆☆】

工作進度恐有停頓、停擺的跡象，多是不滿情緒造成，急需擺正心態，積極應對。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，忌與酒色財氣沾上邊，特別要注意支票、信用卡、契約、帳單等問題！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 白鋼銀

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：與異性的交往不可太曖昧。

【整體運★★☆☆☆】

戀人對這種友誼可不馬虎，你也要把握好分寸，若想腳踏兩條船，到頭來只會玩火自焚。多看看財經新聞，瞭解一些最新信息，把前期進行的投資再冷靜地分析一下未來的走向，免得到時搞砸局面可就頭痛了。

【愛情運★☆☆☆☆】

易與伴侶產生衝突的日子，遇到意見不一時，少說兩句可避免激烈爭吵；單身者戀愛機會少。

【事業運★★★☆☆】

還是保持謙遜的態度較好，勇於承擔責任才會給大家好印象。

【財富運★★☆☆☆】

求財方式激進極端，略為短視近利。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 硃砂紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：自信能增加個人魅力，提升愛情運。

【整體運★★★☆☆】

工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契十足。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的慾望。

【愛情運★★☆☆☆】

別再鑽牛角尖囉！有必要為了芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？

【事業運★★★☆☆】

工作比較繁重，也很繁瑣，但是有所準備的你還是可以從容的面對。

【財富運★★★☆☆】

別因情緒高昂而散財，容易入不敷出！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 水鑽藍

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：嚴於律己，寬以待人。

【整體運★★★☆☆】

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要。透支機率高，財政易出現危機。與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，不宜整天黏在一起，適當地分開反而能減少摩擦。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾挺多的，宜耐著性子、別動怒了。

【事業運★★★☆☆】

有些許鬆散，積極心態逐漸減弱。別讓自己太懶散，趕緊找些事情來做吧！

【財富運★★☆☆☆】

不要整天做著發財夢，也不要為了一點小小損失而苦惱，務實一點才好。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 白鋼銀

開運方位：正西方向

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