每日星座運勢／天秤短線投資易獲利 不可過於貪心
2024-03-06
牡羊座
短評：運勢不太均衡，幸好「失之東隅，收之桑榆」。
【整體運★★★☆☆】
愛情上，容易因為自己對異性的態度而引起另一半的誤會，感情會有波動。有時間就去做運動量適中的健身運動，活動活動筋骨，會讓你充滿活力。求職者有許多求職機會，主動積極者會有好運。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛運略差，戀愛中人謹防口角衝突，讓步是維持和諧的好方法。
【事業運★★★★☆】
沉著冷靜的工作態度，會讓你今天在工作上易有突出表現。
【財富運★★★☆☆】
可以花些錢買自己喜歡的物品，會很開心喔！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-10:00pm 苔蘚綠
開運方位：西北方向
金牛座
短評：有貴人出現，要好好把握。
【整體運★★★★☆】
今天情緒控制得不錯，對另一半多花點心思，雙方就能相處很愉快。財運表現一般，切記不可把得失看得太重，免得引發精神焦慮。工作方面，與客戶商談機會增多，會有不錯的結果。
【愛情運★★★☆☆】
感情豐富日，無論是你主動還是他主動，總之，創造新鮮感是很重要的。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，在忙碌中有收穫，而且容易把古靈精怪的一面發揮得淋漓盡致。
【財富運★★★☆☆】
財運順遂，缺錢時不妨找長輩或好朋友協助，很容易得到資助。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：8:00-10:00am 蘭花紫
開運方位：正北方向
雙子座
短評：很有主見，頗為堅持自我。
【整體運★★☆☆☆】
今天你在工作上顯得獨斷，聽不進人勸，說話比較衝，易得罪人而不自知。愛情相對平淡，主動製造小驚喜，可讓感情生活更精彩。投資者不宜大額投資，小心慘遭虧損。與人有金錢交易時，多留意細節問題。
【愛情運★★★☆☆】
愛情運還不錯，另一半喜歡在你面前吹噓自己，希望獲得你的讚賞，你可別打擊對方喔。
【事業運★★☆☆☆】
運勢較低迷，對人對事都顯得有些斤斤計較，內心難得平靜，放下得失心將能雨過天晴！
【財富運★★☆☆☆】
財運較弱，與人交往多具有功利性質，錢財進出頻繁，投資難見成效。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-9:00am 芥末黃
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：不必強人所難。
【整體運★★★☆☆】
如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。
【愛情運★★★★☆】
有伴侶的人感情平順，彼此照顧；單身者與能說會道的異性特別有緣，容易有新戀情。
【事業運★★★☆☆】
說話要稍微注意場合，以免你的無心直言得罪了周圍的同事。
【財富運★★☆☆☆】
今日花錢特別海派，想要守住荷包就不要為了面子而請客大吃大喝。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：4:00-6:00am 深茄紫
開運方位：正西方向
獅子座
短評：心情好，做任何事情都順暢。
【整體運★★★★★】
已婚者與另一半相處，多了一份耐心去傾聽對方發自內心的話語，其樂融融。工作進展順利，與同事配合得恰到好處，開心之餘也有收穫。有空時找一本人際管理的書看看，對你日後有幫助哦！
【愛情運★★★★☆】
嗯，很不錯的一天！保持天真無邪的笑容，會讓戀愛更順利。
【事業運★★★★☆】
今日與人交流默契度高，適合拜訪客戶、談薪水等，易獲得滿意的結果。
【財富運★★★★★】
競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較易感受到今日的好運。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：8:00-9:00am 嫩芽綠
開運方位：正北方向
處女座
短評：很有創意的一天，也易獲得新資訊。
【整體運★★★★☆】
靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友透露給你證券市場的新資訊，很有價值。約會前去美容院換一個新髮型，給對方不同的感受，效果會很好。
【愛情運★★★★★】
詩情畫意的一天，適合約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！
【事業運★★★★☆】
工作不易受外界干擾，行事按部就班，追求的目標和方向明確，事業策略趨於平穩紮實，一切依規定行事。
【財富運★★★★☆】
今天你能抱著持平的心態下賭注，甚至敢先服輸好讓賭友的心不設防；但一旦機會來了，你卻能力挽狂瀾，讓賭友們吃驚不小呢！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-6:00pm 古銅青
開運方位：正南方向
天秤座
短評：好心情會讓你想要好好款待自己。
【整體運★★★★☆】
與情人適合保持一定距離，若不想約會，就當是彼此放個假。工作很忙碌，白天盡情表現，易受主管賞識；晚上可約三五同事享用美食，再去唱個歌，抒解工作壓力。
【愛情運★★☆☆☆】
你對夢中情人的標準要求太高，顯得近乎苛刻，不知不覺中將錯失不少機會，其實苦苦尋覓的人很可能就在你身邊。
【事業運★★★★☆】
與同事相處和諧，工作時能感受到團隊的力量，做起事來讓你信心倍增，處理問題效率提升。
【財富運★★★★☆】
短線投資易獲利，不可過於貪心，宜見好就收。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：3:00-4:00pm 象牙白
開運方位：正東方向
天蠍座
短評：做好份內事，少參與他人的討論。
【整體運★★☆☆☆】
談感情易發生不愉快，適合獨處的一天。工作繁忙，具有時限性的任務較多，冷靜下來積極處理可確保進度；精神不集中者出錯機率頗高。在與人溝通時多留意言行舉止，言多必失，小心惹來錢財糾紛。
【愛情運★★☆☆☆】
脾氣一點就燃，不宜跟伴侶靠得太近，更不要翻舊帳；單身者宜修身養性，不利約會、示愛。
【事業運★★★☆☆】
工作中雖然會遇到一些突如其來的麻煩，但有貴人相助，能順利渡過難關。
【財富運★☆☆☆☆】
財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為損失將隨之發生。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：11:00-12:00am 水晶紫
開運方位：正南方向
射手座
短評：沒有度不過的難關。
【整體運★☆☆☆☆】
難度系數過高會影響工作的進展，今天不宜做高標準挑戰；出去應酬易遭遇因眾人串通而成為買單者的境遇，選擇應酬地點時可要慎重；有種不被重視的感覺，但切忌以此作為偷懶的理由，小心因此得不償失。
【愛情運★★☆☆☆】
結識異性的機會不多，但有機會與舊情人相遇，如果雙方愛意還在，不妨好好把握機會唷！
【事業運★☆☆☆☆】
工作進度恐有停頓、停擺的跡象，多是不滿情緒造成，急需擺正心態，積極應對。
【財富運★☆☆☆☆】
財運不佳，忌與酒色財氣沾上邊，特別要注意支票、信用卡、契約、帳單等問題！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：7:00-8:00pm 白鋼銀
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：與異性的交往不可太曖昧。
【整體運★★☆☆☆】
戀人對這種友誼可不馬虎，你也要把握好分寸，若想腳踏兩條船，到頭來只會玩火自焚。多看看財經新聞，瞭解一些最新信息，把前期進行的投資再冷靜地分析一下未來的走向，免得到時搞砸局面可就頭痛了。
【愛情運★☆☆☆☆】
易與伴侶產生衝突的日子，遇到意見不一時，少說兩句可避免激烈爭吵；單身者戀愛機會少。
【事業運★★★☆☆】
還是保持謙遜的態度較好，勇於承擔責任才會給大家好印象。
【財富運★★☆☆☆】
求財方式激進極端，略為短視近利。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：1:00-2:00pm 硃砂紅
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：自信能增加個人魅力，提升愛情運。
【整體運★★★☆☆】
工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契十足。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的慾望。
【愛情運★★☆☆☆】
別再鑽牛角尖囉！有必要為了芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？
【事業運★★★☆☆】
工作比較繁重，也很繁瑣，但是有所準備的你還是可以從容的面對。
【財富運★★★☆☆】
別因情緒高昂而散財，容易入不敷出！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：2:00-4:00pm 水鑽藍
開運方位：正北方向
雙魚座
短評：嚴於律己，寬以待人。
【整體運★★★☆☆】
面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要。透支機率高，財政易出現危機。與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，不宜整天黏在一起，適當地分開反而能減少摩擦。
【愛情運★★☆☆☆】
愛情運不太穩定，外力干擾挺多的，宜耐著性子、別動怒了。
【事業運★★★☆☆】
有些許鬆散，積極心態逐漸減弱。別讓自己太懶散，趕緊找些事情來做吧！
【財富運★★☆☆☆】
不要整天做著發財夢，也不要為了一點小小損失而苦惱，務實一點才好。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00am 白鋼銀
開運方位：正西方向
【延伸閱讀】
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第1名豐衣足食不擔憂
🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言