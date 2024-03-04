每日星座運勢／金牛辦公桌收拾乾淨 有助提升運勢

2024-03-04

牡羊座

短評：今天是你的大晴天，出去放鬆一下吧！

【整體運★★★★★】

一切都進展得非常順利，工作能力強，選擇適合自己的方式，會讓你的事業更上一層樓。將他對你的好想得理所當然，又忽視對他的關心，這樣自私的想法會讓對方很受傷哦！

【愛情運★★★★★】

外緣相當的好，很適合出門去談戀愛。

【事業運★★★★☆】

多才多藝讓你倍受關注，今日在職場中可憑藉才藝表現而獲得讚賞與重視。

【財富運★★★★☆】

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源時，不妨找找老朋友或親人商量吧！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 玫瑰紅

開運方位：正南方向

金牛座

短評：少計較，心情好。

【整體運★★☆☆☆】

你給人一種得理不饒人的感覺，使得交流無法繼續，易令對方產生離開的念頭；行事有些草率，思慮也有些欠周全，令合作夥伴怨言不斷；把辦公桌收拾得乾淨些，有助於提升你下午的運勢。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半別太強勢，和平共處、共同做些家務，會讓你感受到溫馨與甜蜜喔！

【事業運★★☆☆☆】

思維有如污泥淤塞，創作力與應變力罷工，瑣碎的麻煩接二連三，會逼得你越來越急躁。

【財富運★★☆☆☆】

只要能經得起環境競爭、是非的考驗，財運就會漸佳。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 竹葉青

開運方位：西北方向

雙子座

短評：比較平和的一天，沒有什麼事情發生。

【整體運★★★☆☆】

愛情上過於平淡，會讓人產生疲倦的感覺，要加入一點新鮮的氣息。財運維持一般，正財收入穩定，需要注意做好支出預算。工作上你的努力獲得肯定，讓你感到欣慰。

【愛情運★★☆☆☆】

有點憂鬱、擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。

【事業運★★★☆☆】

過於敏感，很多簡單的問題被你複雜化，困在自己設下的陷阱裡不能自拔。

【財富運★★★☆☆】

在投資上不宜太過冒險。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 秋葵綠

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：裝一下可愛，為你的運氣打打氣。

【整體運★★★★☆】

發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇一點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心一點，同事和主管都會對你有好感哦！

【愛情運★★★★☆】

感情進展較平順，有伴侶的人在約會時多聽聽另一半的意見，若固執己見則會讓對方生氣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，一分耕耘有一分收穫。今日重點在於溝通協調方面，不妨趁今日與客戶或同事溝通、連繫一番。

【財富運★★★☆☆】

錢財不可露白，小心惹禍上身。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 燻鮭紅

開運方位：東南方向

獅子座

短評：學會調整心情，忌負面思考。

【整體運★★☆☆☆】

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定；下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成；與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中人約會增多，時常與戀人沉浸在浪漫的氣氛中；已婚者容易在錢財上起爭執。

【事業運★★★☆☆】

情感豐富，容易有不錯的創意，不妨擬訂企劃案或從事創作，易有成果。

【財富運★★★☆☆】

得財略為費心，支出頗多。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 祖母綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：投資易有新的發現，宜好好把握機遇。

【整體運★★★☆☆】

投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報章雜誌中找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所斬獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，也有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。

【愛情運★★☆☆☆】

心情鬱悶，怎麼辦？有心事請不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事情吧！

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活，創意頗多，若能好好利用，工作上會有很不錯的表現唷！

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，但對於大筆投資還需謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-4:00pm 艷棗紅

開運方位：東南方向

天秤座

短評：做事缺乏耐性，容易讓局面陷進被動。

【整體運★★☆☆☆】

投資環境不太理想，不要盲目相信別人的推介，自己要多思考。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，要小心自己的言行。愛情上比較圓滿，會有讓人羨慕的美事發生喔！

【愛情運★★★☆☆】

單身者渴望戀愛，但又常常待在家裡，桃花難以盛開。應多出門活動才會有機會喔！

【事業運★★☆☆☆】

容易感到孤獨，遇到難題時難得人助，別太愛面子，稍微低頭就會有所改觀。

【財富運★★☆☆☆】

流動性強、有頻頻周轉的跡象，不容易存下來，提防因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00pm 金桔綠

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：要懂得珍惜眼前人。

【整體運★☆☆☆☆】

風水輪流轉，今天另一半對你可沒那麼有耐心，要注意收斂自己的脾氣。欲購買基金者今天還是先以分析為主的好，貿然投入會有虧損；與同事溝通略欠圓融，易發生摩擦，切記要慎言慎行。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花多，容易得到異性關心。注意把握自己的感情，該拒絕時別拖拉，以免惹來感情苦惱。

【事業運★☆☆☆☆】

工作忙碌，但勞而無功機率高。還是乖乖聽命行事較妥當，凡事耐著性子來運作。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢上缺乏計劃，魯莽行事之下容易導致虧損，莫在此日有衝動性的金錢活動或消費行為。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00am 珊瑚橙

開運方位：東北方向

射手座

短評：態度決定一切。

【整體運★★★☆☆】

與戀人間平淡的感覺，難以滿足你對浪漫愛情的無限渴望，主動一點能夠獲得回應；經營店舖者，注意服務態度，將能迎來不錯的生意；工作中能夠虛心聽取他人的教導，為你博得好的人氣。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然的生悶氣不如說清楚！

【事業運★★★☆☆】

思維活躍，注意把握瞬間的靈感。在工作上若能運用一些小技巧，會有不錯的進展。

【財富運★★★★☆】

暗財運還算不錯，易有外人不知的暗中收入。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 珍珠白

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：幹勁十足的一天。

【整體運★★★★☆】

積極的工作態度，能得到眾人的認可。愛情運走高，單身者選擇今天向暗戀已久的異性表白，能達事半功倍之效。投資策略恰如其分，進展自然順利，收入囊中的錢財也就明顯增多，身邊的人都能感染到你喜悅的心情。

【愛情運★★★★☆】

愛情到來的機率高，這讓你興奮不已；不過，別高興得太早，愛情來得快去得也快唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合動腦工作，分內之事做完後，不妨再規劃日後的進度。

【財富運★★★☆☆】

對投資期望不宜過高，以免失望！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 臘梅白

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：富有幽默感，讓你人際關係極佳。

【整體運★★★☆☆】

即使工作中出現失誤，也會有貴人幫你打圓場，進而讓你化險為夷。感情方面，單身者今天會收到意外驚喜，有機會展開一段新戀情。多參加晚上的聚會，易彰顯自己幽默詼諧的一面。

【愛情運★★★★☆】

在跟伴侶相處時，大方分享你的想法和情緒，可迅速增進彼此感情。

【事業運★★★☆☆】

多參加同事間的互動活動，會讓你快速融入群體，這樣也更有利於團隊精神的發揮。

【財富運★★☆☆☆】

今日金錢上恐受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：被人慫恿等等。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00pm 碧空藍

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：有想法才能有突破。

【整體運★★★★☆】

今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮感立刻能讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快換人代玩，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你能比身邊大多數的人更快完成工作任務。

【愛情運★★★☆☆】

有利與伴侶溝通交流，只是要注意說話的語氣與態度，以免效果不佳。

【事業運★★★★☆】

思維清晰，數據分析、整理能力強，利於各種報表的統計，以及資料的統籌、整理。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，進財的機會不多。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00pm 淺海藍

開運方位：東南方向

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