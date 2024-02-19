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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「有好消息」：不斷累積財富

聯合新聞網／ 非貓不可
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人用愉悅的心情，就能讓白花花的鈔票落入口袋，有人則是接下大量訂單，短時間內賺取大量收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬兔

人可以沒有娛樂，但是不能不吃飯，如果你是從事餐飲服務業的人，尤其是打工族，在這段時間裡，將有非常高的機率會延長工時，或是無法休假需要加班的情況，身體及心理上自然會感到疲憊，但是請你用愉悅的心情面對，因為辛苦後的成果，就是白花花的加班費落入口袋。

第四名：血型AB型+生肖屬羊

上班族的朋友別再怨嘆工作一成不變，本周的你將有機會接下一個嶄新的任務，其中充滿許多困難跟挑戰，並且需要與人合作，除了注意自身能力外，更有人際關係上的磨合問題，不過本周運勢不錯，大多能迎刃而解，只要順利完成這次工作，往後必能升職加薪，更上一層樓。

第三名：血型AB型+生肖屬雞

只要透過包裝，醜小鴨也能變天鵝，如果你是專司經營引領時尚的服飾業者，本周的你將是忙碌的一周，在這段時間裡，請多利用套裝組的方式銷售商品，加上提供一些小優惠，能讓你的生意不斷往上衝，帶入滾滾錢財，但記得要做好品質控管，汰除瑕疵品，才能讓你的好口碑聲名遠播。

第二名：血型O型+生肖屬鼠

進出口貿易是轉動世界經濟的推手，如果你是從事這方面生意的人，有機會在本周接下大量訂單，並透過匯差，能在短時間內賺取大量收益，讓自己荷包滿滿，但是記得在收穫豐盛的時候，也要體恤員工辛勞，發點鼓勵獎金，能夠讓他們對你更死心踏地，替你賣命工作。

第一名：血型B型+生肖屬龍

萬丈高樓平地起，如果你的工作跟營造相關，尤其是經營者，在本周有機會獲得好消息，能夠標到或接下獲利豐厚的標案，只要你在往後的日子裡，能夠按部就班，踏踏實實的完成工作進度，自然能夠順利獲得每筆工程款，不斷累積財富，但是建議你，一定要誠信，千萬不要偷工減料。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

加班費 生肖 血型 財富

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