唐綺陽星座運勢週報：獅子注意爛桃花 魔羯工作一枝獨秀
【唐綺陽星座運勢週報2/19-2/25】
星象影響：太陽進雙魚、金火水瓶合相、日土雙魚入相、四星在雙魚
太陽進雙魚，適合放鬆補眠，關注自我潛意識及夢境，多休息增加生活動力。金火水瓶合相，眾人喜歡熱鬧的地方及活動，對藝術相關話題感興趣。日土雙魚入相，感受到隱形的壓力，找出潛藏在心中的渴望，實現願望的直覺感應特別強烈。四星在雙魚，感受宗教及大自然的能量。
12星座個別運勢：
獅子：工作繁忙當心狀況多，戀情上注意爛桃花
天秤：忙於管理員工下屬，對另一半避免太過嚴肅
射手：直面處理職場問題，感情需和家人溝通
水瓶：事業停滯可從善如流，戀愛避免鴕鳥心態
金牛：遇關卡可放鬆不要執著，戀情需來點新鮮感
雙子：事業上留意長官指令，感情方面避免高冷
巨蟹：過於熱心注意過勞，戀愛當心失衡及爛桃花
處女：職場爭取跨界機會，對另一半行為眼不見為淨
牡羊：愜意享受生活美好，放鬆使戀愛機會多
天蠍：男性貴人運佳備受愛戴，桃花多有選擇權
魔羯：工作狀態佳一枝獨秀，戀情以柔克剛順其自然
雙魚：受人看重清除自卑感，男性的桃花運更強
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