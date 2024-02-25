Isis不是恐怖組織…《尼羅河女兒》女配也撞名！她是古埃及地位最高女神

伊西絲Isis 古埃及神話中地位最為崇高的女神

伊西絲是古埃及最廣受人們崇敬的女神，乃王座的神格化。她亦是一位法力高強的魔法師，尋回了遭沙漠之神賽特殺害肢解而四散各地的丈夫歐西里斯的屍塊，並成功使其復活。

伊西絲還協助兒子荷魯斯即位，登上寶座。她被視為賢妻良母的典範、亡者以及孩童守護神，在古希臘和羅馬也受到熱烈崇拜。

王座 代表伊西絲名字的象形文字為「王座」圖形，她因而被認為是王座法力的化身。在壁畫等圖像中，若以女性形象示人時，則會佩戴王座形狀的頭冠。 索普德特（Sopdet，又名索蒂絲，Sothis） 相傳為代表尼羅河氾濫預兆的天狼星神格化後所變成的女神。亦被視為伊西絲的化身。

四處奔走尋求愛夫的遺體，並成功使其復活

在古埃及最廣受崇拜，信眾亦擴及古希臘與羅馬的偉大女神即為伊西絲。因擁有豐收女神、亡者與孩童守護神，以及祕儀女神的身分，伊西絲信仰圈的範圍十分廣闊，甚至遠至英國都留有信仰的痕跡。

伊西絲之所以在神話中擁有舉足輕重的地位，則得從其丈夫歐西里斯之死說起。沙漠之神賽特因出於嫉妒，用計將歐西里斯關進棺木內丟往尼羅河，導致其溺斃。深愛歐西里斯的伊西絲傷心欲絕，為了尋找棺木而跋涉至國外，好不容易才尋獲。沒想到，賽特一不做二不休，竟將歐西里斯肢解，再把屍塊棄置於埃及各地。

伊西絲並未因此而氣餒，費盡千辛萬苦拾回丈夫的遺體後，借助妹妹奈芙蒂絲與阿努比斯之力，將遺體各部分接回原位，令歐西里斯復活。然而，由於歐西里斯的性器被尼羅河內的魚吃掉，伊西絲於是施法修復，與其交合，生下兒子荷魯斯。伊西絲也因此緣故，與奈芙蒂絲一同守護墓地，成為幫助亡者再生的送葬女神。

從太陽神手中獲得法力的魔法女王

復活後的歐西里斯未回歸陽間復位，轉而成為冥界之王。形同單身母親的伊西絲，將兒子荷魯斯教養成賢明的君王，助其成功奪回埃及國王的寶座，向賽特報了一箭之仇。荷魯斯成為統治埃及全境之王，伊西絲則成為法老之母的象徵。此外，伊西絲不畏艱難地將荷魯斯養育長大，也因此被視為孩童的守護者。 《埃及神祇事典 : 從經典神話了解獨樹一幟的埃及眾神》。圖／台灣東販提供

伊西絲擁有完美的賢妻良母形象，但同時也有身為魔法師狡詐的一面。為了保護荷魯斯逃過賽特的魔爪，伊西絲認為自己必須具備高強的法力。她利用垂垂老矣的太陽神拉所滴下來的口水，變出毒蛇，咬傷了拉。拉無法醫治源於自身的蛇毒而備受折磨，伊西絲便以治療為條件，要求拉說出自己的真名。伊西絲因為這項交易，不但獲得強大的法力，還讓兒子荷魯斯成功承繼了拉的神力。

後來，伊西絲還被當成擁有祕密儀式的宇宙神祭拜，甚至在古羅馬都建有神殿。

(本文摘錄自《埃及神祇事典 : 從經典神話了解獨樹一幟的埃及眾神》，台灣東販出版，未經同意禁止轉載。)

商品推薦