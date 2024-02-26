古埃及神話「動物=神獸」 貓、蝴蝶、鳥、青蛙、糞金龜都是神化身
埃及神話的特徵
埃及神祇的容貌可謂包羅萬象，豐富多變。箇中原因之一，不外乎許多神祇被描繪成動物的形態。詳情留待後續介紹眾神的篇章再行說明，在埃及神話中，神祇的外型除了源自貓、牛、胡狼、朱鷺等動物與鳥類外，還含括了眾多物種。舉例來說，包含兩棲類的青蛙或者是昆蟲類的糞金龜等，在其他神話中不常見又出人意表的生物，在埃及皆以神祇的形象示人。
古埃及人認為，動物的能力遠遠超越人類，例如牛的繁殖力或遊隼敏銳的視力與空中飛翔力，因而將之視為神力。因此，在他們的觀念裡，動物即為神的化身，並將某些動物當成「神獸」崇敬。
如同先前所述，古埃及的信仰對象因地而異。因此，人們所信仰的神祇以及與其有所關聯的動物，亦即神獸，也會隨著地區而有所不同；所以會出現在某地被當作神獸敬拜的動物，在其他地方卻被視如仇敵的情況。
每個地區所信奉的動物種類雖不盡相同，不過崇拜動物的這項行為本身則普及至埃及全土。一般認為，崇拜動物的習俗原本僅流傳於庶民之間，但在法老神格化後，代表其化身或被視為其使者的動物，開始廣受尊崇。過去曾在考古挖掘調查的出土物中，發現貓木乃伊。該具木乃伊被布條嚴密地包裹著，可知是經由人手仔細處理過的。貓是貓女神芭絲泰特的神獸，而神獸往往能獲得厚葬禮遇。
然而，古埃及人有時卻會因為這個崇敬動物的習俗而反遭利用。西元前5世紀，據傳攻入埃及的波斯軍隊將貓綁在盾牌上作戰。將貓視為神獸尊崇的埃及軍隊因而無法出手制敵，最終吞下敗仗。
(本文摘錄自《埃及神祇事典 : 從經典神話了解獨樹一幟的埃及眾神》，東販出版，未經同意禁止轉載。)
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