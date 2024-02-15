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天選CEO！4生肖適合創業…郭董、巴菲特、2位「亞洲首富」都說中了

聯合新聞網／ 綜合報導
股神巴菲特。美聯社
股神巴菲特。美聯社

在傳統文化裡，十二生肖蘊含著性格特徵和命運走向。你可能會好奇，生肖和領導能力有啥關係？搜狐網分享，有四個生肖的朋友天生就帶著領導人的光環，很適合創業當老闆，會帶人、會帶心，運籌帷幄間，更懂得激勵團隊士氣。

▍生肖龍

今年是青龍年，龍象徵權力和尊貴，自古以來就是帝王的象徵。龍生肖的人通常自信、果斷，有著不凡的氣魄和遠見。他們天生就知道如何引導團隊，激發每個人的潛能。

代表名人：華碩董事長施崇棠、前亞洲首富李嘉誠、阿里巴巴創辦人馬雲

▍生肖虎

虎，代表勇猛和力量，是山林之王。屬虎的人個性剛毅霸氣，敢於冒險，有著不屈不撓的精神。他們面對困難從不退縮，這種勇氣和決心往往能鼓舞團隊士氣，引領大家突破難關。

代表名人：鴻海創辦人郭台銘、潤泰集團總裁尹衍樑、聯發科董事長蔡明介

▍生肖馬

馬，象徵自由和激情，奔跑在廣闊的草原上，無拘無束。屬馬的人個性開朗，思維活躍，頭腦靈活，更擅長溝通協調。他們能夠迅速適應環境，用自己的熱情感染周遭的人。

代表名人：股神巴菲特、金融巨頭索羅斯

▍生肖猴

猴，聰明伶俐，機智過人。屬猴的人善於思考，應變能力強，擅長用智慧解決問題。他們的這種聰明才智往往能夠幫助團隊找到最佳的解決方案。

代表名人：日月光集團董事長張虔生、宏碁集團創辦人施振榮

龍的自信和遠見，虎的勇氣和決心，馬的熱情和溝通，猴的智慧和應變，這些都是成為一個好領導者所需的品質。如果你是這四個生肖中的一個，恭喜你具備了一些成為領導者的天賦。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

巴菲特 張虔生 施振榮 李嘉誠 生肖 索羅斯 郭台銘

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