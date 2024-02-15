小心！超情緒化同事星座…雙子擺爛、牡羊暴走、巨蟹焦慮、「這星座」常無心工作

職場上EQ很重要，你有遇過這種同事嗎？他們情緒起伏大，在職場上較情緒化，遇到別人提出不同的意見，或是壓力比較大的時候，很容易就崩潰或暴走。搜狐網分享有4個星座在職場上容易跟著情緒走，難以公事公辦，快看看都有誰，請小心應對。

▍雙子座

雙子座表現情緒的方式粗暴又簡單，常常懶得掩飾自己。雙子座的人就像長不大的孩子，即使走出社會，能力有所提升，他們對自己的情緒向來都沒轍。

一旦他們情緒暴躁或低落時，雙子座就會很直白地表現在工作上容易擺爛，他們也無法消化情緒，常常會波及周圍的人際關係。

▍牡羊座

牡羊座看似樂天派，但其實他們並不擅長應付職場，也常會憂心忡忡。偏偏牡羊座又爭強好勝，一旦置身在競爭激烈的環境中，常自帶自卑的負能量，深怕自己各方面不如別人。

面對職場的壓力，牡羊座一旦情緒來了，他們會手足無措，不知道該從何下手，越想越暴躁，甚至容易沒好氣，直接對無辜的人發飆。

▍巨蟹座

感性超越理性的巨蟹座，向來容易想太多。平日生活中他們會有很多的顧慮，也總是要考慮周遭人的感受，所以行動上限制比較多。

巨蟹座個性敏感，特別容易放大自己的錯誤，明明只是小錯誤修正就好，他們也覺得「天要塌下來了」。巨蟹座職場上一遇事就容易慌張，情緒說來就來，甚至還會直接落淚，會對工作有很大的干擾。

▍雙魚座

雙魚座也是超級情緒化的星座，他們平常柔情似水，但也容易感性氾濫。雙魚在職場的鬥志並不強烈，只想平凡普通的白領生活。

雙魚座在工作的時候，也特別容易受情緒的影響。他們情緒更會直接影響他們的工作表現，甚至只要情緒起伏太大，就全然無心工作了。對他們來說，工作不是全部，生活和愛情才重要。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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