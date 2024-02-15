3生肖2024年遇貴人！蛇家有喜事、雞龍天護佑、這生肖外出有巧遇
今天是大年初六(15日)，不少人也是今天開工上班。命理師湯鎮瑋老師分享2024年三生肖會遇到遇貴人，有人家有喜事、有人第六感超靈驗、有人到外地旅遊有好運，快看你上榜沒。
生肖蛇
2024年天喜星入座，代表家有喜事，可能自己或家人結婚生子都算，天喜星會幫你逢凶化吉、處處逢貴。建議蛇要廣結善緣，更能夠心想事成。
生肖雞
龍德星入座，代表龍天護佑，有些事情冥冥中有機緣巧遇都變好，龍德星會讓你覺得生活中有察覺、感知，第六感會告訴你該做還是不要做，無形中幫你擋掉是非。之前與人發生的誤會，有機會化解，之前沒有答案的事情也有機會水落石出。
生肖豬
豬2024年「動中有財、動中逢貴」，貴人會出現在你四出奔波、調動、海外旅遊、海外工作的時機，或許你必須付出一些勞心勞力才會遇到貴人，也會更加患難見真情。
建議如果沒有海外運氣，不妨自己創造，遇到事情卡關，不妨出國旅遊，有機會轉好。如果想尋求感情，也有很多機緣巧遇，可以透過長輩、同事、朋友幫你牽線，有機會遇到意中人，脫單成功。
如果沒上榜也不氣餒，為自己創造貴人，建議保持歡喜心、多微笑，為自己創造貴人。遇到事情要轉念，也會激發貴人體質。
◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。
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