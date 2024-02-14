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12星座今年會發生的事！巨蟹休息一下、白羊學會溝通、「這星座」準備收穫

聯合新聞網／ 12talks
圖為星座運勢示意圖。圖片來源/ingimage
圖為星座運勢示意圖。圖片來源/ingimage

新年新氣象，想知道12星座在新的一年2024年有哪些關鍵詞？會發生哪些事情呢？快來看看吧。

白羊座／接受他人的意見

白羊座在2024年會遇到一些團體的改變，自己一直熟悉的模式和人都會有所變動，如果無法做好溝通，只會難以融入新的團體當中，工作會感到吃力。

金牛座／敢夢敢想 勇於前進

金牛座一直都處於穩定的狀態，不想改變也不會改變，但2024年你會有很多大膽的想法，這些都是推動你的進步，只要你勇敢踏出第一步，你會發現原來你可以成就的事情是那麼多。

雙子座／多為自己設想

雙子座在過去你都放別人放到第一位，只會考慮別人的感受，在2024年你需要把重心放到自己身上，多為自己打算一下。

巨蟹座／休息是為了走更遠的路

巨蟹座需要適時的停下來，一直往前衝的你早已忘了為什麼而努力，在2024年慢一下，好好的給自己一個喘息的機會。

獅子座／重組你的人際關係

獅子座的自我讓人際關係出現問題，在2024年你需要積極修補關係，不管是伴侶關係或是工作，朋友關係，都是你需要認真對待。

處女座／健康就是你的事業

拚搏的處女座要學習放手，2024年事業雖然很忙，很多發展的機遇，但身體的狀況已經出現警示，你需要好好的顧好身體才能繼續的拼事業。

天秤座／貴人在海外

出國的運很強，你也很想要學習更多的知識，在2024年多接觸外國相關對你是有利的，你的貴人都在你想像不到的地方，勇敢踏出舒適圈吧！

天蠍座／別讓恐懼影響你的人生

原生家庭又在默默影響你，你會面對一些決定，這些決定你會因為恐懼而不敢前進，在2024年你要好好的面對原生家庭的傷害，自癒才能得到釋放。

射手座／新的合作新的開始

你有不同的合作機會，不同的意見，不同的融和，你需要更開拓自己的視野，才能接受新的開始，2024年不能墨守成規。

魔羯座／要嚐成果了

在過去你的努力在2024年得到了成績單，過去的種子已經結果了，比較輕鬆的一年，是因為你過去比別人都更努力。

水瓶座／收起你的自我

你有你自己的一套，但是新一年這行不通，因為你開始接觸不同的人，這些都會讓你不得不放下自己的想法，好好的了解他人。

雙魚座／焦慮並沒有用

過去一年你有很多焦慮發生，這些都是你對於未來沒有安全感的表現，在2024年你需要明白，焦慮是沒有用的，逃避也不會讓問題消失，好好面對吧！

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