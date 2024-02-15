2024金龍年大放光彩的命格？你的全面運勢解析在此！

2024年，大家要準備好了！在甲辰這一年，流年四化為：廉貞化祿，破軍化權，武曲化科，太陽化忌，在此流年四化影響下，想要成功，集中精力和執行力至關重要，避免盲目追求遠大目標。不論世界怎麼變，保持低調，加強自己的本領，穩健行事，這才是乘風破浪的秘訣。



那麼在這個甲辰龍年，你的運勢會如何變化呢？怎樣才能抓住機會，避免風險？一起來跟科技紫微網深入了解一下吧！記得查看自己的本命宮喔，如果你的命宮有雙主星，那麼兩顆星的提示都要特別注意，因為這些都可能成為你的關鍵！

【讀文小提醒】以下內容參考紫微斗數命宮主星，請到科技紫微網輸入生辰免費查詢你的完整命盤，查看命宮左上角紅色字主星。命宮為空宮者，請對應對宮遷移宮主星。

2024龍年幸運之星：

TOP1 廉貞星

TOP2 武曲星

TOP3 破軍星

命宮有七殺

短評：龍馬精神全開、衝刺前行

整體運：★★★☆☆

時運平順，忙碌充實的年份，狀態非常好，會有用不完的精力。荊棘之下遍佈希望，砥礪前行，少與人爭，終將柳暗花明。2024年為人處事既要保持鋒芒，也需多多加強團隊協作，進退自如才能助你得償所願。

命宮有破軍

短評：龍行大運、蒸蒸日上

整體運：★★★★☆

2024年運程蒸蒸日上，禍絕福連，是利於個人成長的年份，多花些心思專注事業，提升個人技能，能趁勢而起，收穫滿滿。在感情方面或會因外界阻力而有所波折，但整體趨吉，喜比憂多。

命宮有廉貞

短評：飛龍在天，五福臨門

整體運：★★★★★

2024廉貞化祿，福星高照，腳踏實地可迎事半功倍。2024年之中，煩憂之事較少，多與人為善，能廣結福源。2024年財帛運程高開高走，財富積累可觀，但外界環境變換難以掌控，人為減少鋪張浪費，才能守住財源。

命宮有貪狼

短評：像龍升雲端，大展鴻圖

整體運：★★★☆☆

2024年運程表現中規中矩，要想有所作為，需要等待時機，打好人際關係。期間可能會有一段耗費心力，透支能量的過程，注意及時調整，減少對外界助力的依賴，積累實力，厚積薄發，有望在下半年突圍而出，大放異彩，

命宮有紫微

短評：逆流而上、龍騰虎躍

整體運：★★★☆☆

2024年雖不是事事如意，高枕無憂，但也能少憂少患，安安穩穩度過。若能在一片祥和的處境之下，居安思危，未雨綢繆，選擇逆流而上，主動去承擔，去創造，將有機會迎來一波新的生機，為前路坦途打下牢固地基。

命宮有天府

短評：蛟龍得水、步步高升

整體運：★★★★☆

時運一改往年頹勢，步步走高，整體可圈可點，一改往年跌宕起伏的境況，事業愛情等方面都漸漸步入正軌。平日裡少些享樂主義，多點務實，在天時人和均順心順意的年份，你將如蛟龍得水，心想事成。

命宮有武曲

短評：魚躍龍門、風光無限

整體運：★★★★☆

武曲化科的年份，人緣會很不錯，自我要求將在2024年變高，對自己的名聲比較注重，有想法與目標就去行動吧！聰慧博學的一面在2024年發揮極大的用武之地，考運晉升運也將表現亮眼，助你成事。

命宮有天相

短評：漸入佳境、生龍活虎

整體運：★★★☆☆

2024年整體運程漸入佳境，雖會有錢財之憂，但尚有解決之法。總體運程平順，忙中有序，不至於有大風大浪掀起，適合錘煉心志，沉澱實力。2024年少與爭高低，顧好自己，外界風起雲湧，也能生龍活虎，迎頭奮進。

命宮有太陽

短評：龍困淺灘、有心無力

整體運：★☆☆☆☆

2024年太陽化忌，會是一個多變動，主不順的年份。工作生活困擾不斷，行事常有束縛之感。當然，動盪不安之中，也會有一線生機，2024年愛鑽研，有一股較真勁兒，用對了地方，也有做出一番成績的可能。

命宮有巨門

短評：龍蛇混雜、危機四伏

整體運：★★☆☆☆

運程走低，較之去年，落差明顯。以往遺留下來的問題，2024年將日益顯露，打亂原本計畫，影響總目標推進。外界喧囂四起，內有意外之險，正是鍛煉能力，清除障礙的好時機，切莫逃避，迎難而上才是應對之法。

命宮有天機

短評：前路不明、潛龍勿用

整體運：★★☆☆☆

阻礙會比機會多，荊棘遍佈的年份。要小心看不見的陷阱，前路不明，逆勢翻身的希望雖有但微弱，凡事三思而後行，切勿好高騖遠，另闢蹊徑，晦暗不明的時運之下，潛龍在淵，等待時機，或在年底能等到助你反敗為勝的機緣出現。

命宮有太陰

短評：龍潭虎穴、進退兩難

整體運：★★★☆☆

整體運程一般，麻煩不少，是考驗你應變能力，以及沉澱的年份。外界風起雲湧，多愁善感心理加重。宜多與理性之人打交道，引導自己正向思考問題，遇事不逃避，積極解決，唯有不置身事外，才能化險為夷，找到出路。

命宮有天梁

短評：龍爭虎鬥、三思後行

整體運：★★☆☆☆

時運走勢不明朗，龍虎爭鬥，競爭激烈，事業財富方面多有不順，需積極尋解決之法。2024年不應收斂鋒芒，需審時度勢，把握時機，全力以赴。轉變之年，猶豫終將敗北，唯有亮出真本領，才有突破現狀的可能。

命宮有天同

短評：降龍伏虎、苦盡甘來

整體運：★★★★☆

時運平順，一分耕耘一份收穫。2024年宜盡可能為自己爭取權益，知足常樂可避一時災禍，卻非長久之計。外界環境你爭我奪，既有降龍伏虎之智慧，在面對關乎前程的抉擇面前，便不宜退縮避讓，勇往直前，苦盡必定甘來。

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