情人節尋姻緣！你是不容易找對象星座嗎？水瓶沉迷個人興趣、這群人眼光太高
現代單身比例越來越高，有些人雖然不是對感情沒興趣，但卻因為一些個性的原因，老是沒有碰到好姻緣。日本網站「占TV」近來就排行12星座，分析哪些星座不容易遇見心動的對象。
第12名 牡羊座
牡羊座不僅常常在尋找獵物，而且只要幾秒鐘，就可能愛上對方。
第11名 雙魚座
只要稍微被溫柔對待，雙魚座就會產生「這個人是命中注定」的感覺。
第10名 雙子座
只要碰巧有相同興趣，或是在外巧遇，雙子座就會喜歡上對方。
第9名 天秤座
「外貌協會」的天秤座，只要對方長得好看就愛了。
第8名 射手座
在旺盛的好奇心下，很快就會和在意的人走到下一步。
第7名 巨蟹座
就算找到喜歡的對象，也可能會因為膽小，無法跨出超越友情的一步。
第6名 處女座
由於疑心病比較重，就算被倒追，也會懷疑其他不相干的事。
第5名 魔羯座
魔羯座常以結婚為前提交往，對其他人而言太過沉重。
第4名 金牛座
由於缺乏行動力，因此很少遇得到喜歡的對象。
第3名 天蠍座
天蠍座對愛情充滿憧憬，然而，他們卻也始終忘懷不了過去的失敗，在情場變得相當膽小。儘管可能只是偶然地遇人不淑，但他們擔心重蹈覆轍，還是會對感情意志消沉。
第2名 水瓶座
總是沉浸在自己興趣的水瓶座，如果能夠碰上同好，那當然可以考慮一同分享。但興趣這種事情，畢竟自己一個人享受也行，不會為此特別尋找對象，結果還是保持單身。
第1名 獅子座
擁有王者氣質的獅子座，潛意識常常認為別人和自己不在同個水平上。所以要找尋對象時，必須是個性格、經濟、才能都相當出色的人。但這樣的對象非常稀少，使得他們總是花費許多年，都還是找不到理想的人。
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