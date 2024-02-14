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情人節尋姻緣！你是不容易找對象星座嗎？水瓶沉迷個人興趣、這群人眼光太高

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人因為性格問題，容易找不到對象。圖片來源／ingimage
有些人因為性格問題，容易找不到對象。圖片來源／ingimage

現代單身比例越來越高，有些人雖然不是對感情沒興趣，但卻因為一些個性的原因，老是沒有碰到好姻緣。日本網站「占TV」近來就排行12星座，分析哪些星座不容易遇見心動的對象。

第12名 牡羊座

牡羊座不僅常常在尋找獵物，而且只要幾秒鐘，就可能愛上對方。

第11名 雙魚座

只要稍微被溫柔對待，雙魚座就會產生「這個人是命中注定」的感覺。

第10名 雙子座

只要碰巧有相同興趣，或是在外巧遇，雙子座就會喜歡上對方。

第9名 天秤座

「外貌協會」的天秤座，只要對方長得好看就愛了。

第8名 射手座

在旺盛的好奇心下，很快就會和在意的人走到下一步。

第7名 巨蟹座

就算找到喜歡的對象，也可能會因為膽小，無法跨出超越友情的一步。

第6名 處女座

由於疑心病比較重，就算被倒追，也會懷疑其他不相干的事。

第5名 魔羯座

魔羯座常以結婚為前提交往，對其他人而言太過沉重。

第4名 金牛座

由於缺乏行動力，因此很少遇得到喜歡的對象。

第3名 天蠍座

天蠍座對愛情充滿憧憬，然而，他們卻也始終忘懷不了過去的失敗，在情場變得相當膽小。儘管可能只是偶然地遇人不淑，但他們擔心重蹈覆轍，還是會對感情意志消沉。

第2名 水瓶座

總是沉浸在自己興趣的水瓶座，如果能夠碰上同好，那當然可以考慮一同分享。但興趣這種事情，畢竟自己一個人享受也行，不會為此特別尋找對象，結果還是保持單身。

第1名 獅子座

擁有王者氣質的獅子座，潛意識常常認為別人和自己不在同個水平上。所以要找尋對象時，必須是個性格、經濟、才能都相當出色的人。但這樣的對象非常稀少，使得他們總是花費許多年，都還是找不到理想的人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

單身 愛情 星座

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