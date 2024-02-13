開春見喜！哪些命格農曆一月運勢最旺？好事連連

農曆一月（國曆2024/02/10～2024/03/09）即將到來，為新的甲辰年揭開了序幕。農曆一月又稱正月，亦有「端春」、「初陽」等別稱。在這個月份裡，有「雨水」與「驚蟄」這兩個節氣，既充滿春節的熱鬧與喜慶，也讓人感覺到寒冷漸消的溫暖與明朗。那麼，你的運勢是否也如正月般萌動生發、充滿生機？科技紫微網將為你具體分析。

【讀文小提醒】本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請對應對宮遷移宮主星。

運氣最好：

命宮天同—鴻運當頭、諸事順遂

愛情最甜：

命宮貪狼—桃花盛開、浪漫甜蜜

事業最旺：

命宮破軍—機會頗多、貴人運強

財氣最豐：

命宮巨門—財運頗優、有利談薪

開創型主星

命宮有七殺

幸運指數：★★★☆☆

運勢平順安穩的一個月份，各方面都沒有太多的波瀾，雖沒有意外驚喜，可也不太會遇到驚嚇。在這樣平淡如水的日子中，必須振奮精神，主動尋找樂趣或發掘愛好，充實自己的生活。

命宮有破軍

幸運指數：★★★★☆

這個月運勢旺盛，付出多有回報，心情愉快。尤其是課業與工作上，會有出色的學習力與領悟力，遇到問題多能輕鬆應付。如能在人際關係方面多下工夫，避免衝突，更易獲得助力。

命宮有廉貞

幸運指數：★☆☆☆☆

此月運勢晦暗不明，難有好運降臨。很多困難接踵而來，有手忙腳亂的傾向。必須尋求助力，勿獨自硬撐。若孤軍奮戰，易走入死胡同，爭取朋友、同事助力，便可逐漸化解難題。

命宮有貪狼

幸運指數：★★★★☆

情緒高昂，好運常出現的一個月。特別是感情層面，單身者桃花盛開，有機會與不同類型的對象接觸互動，可望遇到良人；有伴侶者感情交流頗多，注重儀式感，感情升溫。

領導型主星

命宮有紫微

幸運指數：★★★☆☆

這個月運勢有先抑後揚之勢，上半月諸事多波折，下半月逐漸轉運，往日積累的人脈可望派上用場，危機化解，漸入佳境。勿挑戰權威，適時示弱便可避免不少衝突。

命宮有天府

幸運指數：★★☆☆☆

運勢較弱的月份，情緒不佳，各方面的問題都有逐漸浮出水面之勢。必須及時調整心態，以積極態度應付難題，分清輕重緩急，主動尋找長輩助力，可逐漸轉危為安。

命宮有武曲

幸運指數：★★★★☆

此月運勢頗優，常有好事降臨，心情明朗。學習、工作效率頗高，時間管理得當，因此能有頗多空閒時間，可安排旅行、外出學習參觀等，有機會結識對事業有助益的貴人。

命宮有天相

幸運指數：★★★☆☆

運勢平淡無奇，難有新鮮變化的一個月。不求有功，但求無過，應把重心放在專業提升、建立人際關係上。有利參加培訓、行業交流等，雖無及時收益，但可謀求長遠發展。

支援型主星

命宮有太陽

幸運指數：★★★☆☆

心境良好，運勢平順的月份。閒暇時光頗多，有機會參加活動或聚會而結識志趣相投的朋友，交流互動頗多。易因此獲得各方面資訊，拓寬視野。逢此運有利拜訪親友，增進情誼。

命宮有巨門

幸運指數：★★★★☆

運勢佳，表達機會多，財運走高的月份。有利運用良好的溝通能力表達需求、談判薪資等，多能如願以償。在投資理財上，也易因為能提出創意提案、或靠著良好的口才而獲利頗多。

命宮有天機

幸運指數：★★★☆☆

這個月運勢較平穩，遇事多能獲得親友助力，化險為夷。此月應把重心放在運動增進健康、學習情緒管理上，以保身心健康。勿自尋煩惱，以平常心看待問題，可交好運。

合作型主星

命宮有太陰

幸運指數：★★☆☆☆

運勢較低迷，易遇難題，且因只能獨自應付，壓力頗大。心態難以穩定，小心亂中出錯。遇事應放寬心，勿焦慮。必須及時調整心態與步調，化繁為簡，尋求助力，方有機會逐一化解困難。

命宮有天梁

幸運指數：★★☆☆☆

此月運勢不揚，情緒不佳，易感疲憊。付出多卻難有收穫，還有很多麻煩事找上門。本月特別容易被親友的瑣事攪得心煩意亂，熱心幫忙卻不受理解。必須適時拒絕，勿當爛好人。

命宮有天同

幸運指數：★★★★★

幸運女神眷顧的一個月，諸事頗順，貴人助力強。心境平和、愉悅，凡事節奏拿捏得當，遇事多能樂觀面對，且易得外力援助，問題多能順利解決。

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