四大元素占卜！問事業、感情、財運、人際關係 怎樣搭配最好？

四大元素於各類型問題的應用

1. 火元素（牡羊座、獅子座、射手座，陽性元素）

熱情洋溢，做決定靠直覺，不擅長思考，有無盡的精力可以運用，稍嫌莽撞衝動，卻是個很好的開創者。可以化不能為可能，把長期的問題在短期內解決，雖然無法面面俱到，只能挑重點處理，但解決了時間這個癥結點，其他部分也就迎刃而解。

火元素的缺點是凡事只憑直覺，缺乏長遠思考的能力，所以如果是他能解決的事，一下就解決了，但如果超出他的能力，給他再多時間都沒用。

如果要問事業：火象徵衝勁，但缺乏經驗跟安穩，所以成果留不住，如果想有成就，必須有土元素來輔佐，才能把賺進來的經驗存放在腦中，把賺進來的錢存起來。如果只有火元素，沒有土元素，那錢就會大起大落，因為火元素花錢不眨眼。如果是有年紀的人問事業，建議方向由火元素著手，才能喚起決斷力跟衝勁。

如果要問感情：火元素熱情如火，所以通常是一見鍾情，但沒有更多能力了解彼此深入的內心狀況。如果要中和，那水元素跟火元素都必定共同存有，如果缺乏火元素，只有水元素，那就是彼此感覺良好，但沒有勇氣跨出下一步，告白、接吻、上床，都是需要火元素來推動的，沒有火元素，就沒有進一步。

如果是想要定下來或超過適婚年齡，就不適合火元素，因為火元素雖然單純，但一個目標結束，會快速找下一個目標。所以如果要結婚，最好是水元素結合土元素，才願意定下來，容忍對方不完美的地方。同時水元素也擅於調整自己，才能為對方改變，往好的方向邁進。

如果要問財運：火元素對錢是大進大出，賺得很過癮，也花得很爽快，只要感覺對了，就算沒有相應的好處，也願意把錢砸出去。不好的地方則是花錢之前沒有先想過，所以淪落到沒錢時，可能需要以前沒付出的對象來拯救。不過火元素很講義氣，對他有恩情，他會記住，也很有很大的機會東山再起再報恩。

如果要問人際關係：不管是家庭還是公司學校，火元素的好處是個人風格鮮明，一定會受到注意，會成為別人眼中特別喜歡或特別討厭的一員。火元素也代表愛現、不知輕重，所以別人對他的喜惡很極端，但火元素自己通常渾然不覺，所以容易遭暗算，也容易好了傷疤忘了疼，一再重蹈覆轍。火元素最大的缺點就是記憶力不太好，所以需要多次重覆受挫，很難一次就記取教訓。

2. 土元素（金牛座、處女座、魔羯座，陰性元素）

不是可以開創的元素，但是可以「守成」，比較像外聘的CEO，公司已經穩定了，請他來管理。這張牌大多是副手，但也有可能是「地下總統」，因為資源跟權力都在他手上，表面上是火元素比較可以服眾，實際上是需要土元素的深思熟慮。

如果他是富二代，那非常好，因為他不會去揮霍，反而會更好的規劃，讓公司永續生存，更加擴大格局，也更穩固。

如果要問事業：土元素象徵資源，所以不用愁錢跟經驗，但創新的能力不夠，需要多用些新人來嘗試自己沒有想到的地方，這樣才有更廣的想像力。

如果是新創公司，那有可能是傳統行業，已經有一套既定的做法跟風格，但手法稍嫌保守，建議要多些新血輪，或是參考新人的發想，才不會越走越死，有火元素最好，火元素是創造力。

如果要問感情：土元素是慢熟型的，大多是認識一陣子的人，或者是親友介紹，才會有安全感，或者大多需要有職業的保障，才願意再進一步認識，需要風元素的好奇心，至少先認識一下，或者水元素的包容心。不過但如果都是陰性元素，可能會拖更久。

有火元素，可能兩邊很快就能確定是自己要的，加上土元素，強強聯手也是可以，火元素主動，土元素接納，會是很理想的組合。

如果要問財運：土元素就是物質，也代表錢財，土元素跟財運最為合拍，如果同時有火元素，就是會花也會賺。如果風太多，會把錢吃喝玩樂掉，如果有不好的水元素，就會把錢都花在別人身上，如果是好的水元素，就會拿去作公益，替自己累積福報。

如果要問人際關係：土元素不是一個靈巧多元的元素，他很老成，很喜歡觀察，只有他認同的人，才會進入他的生活圈，但他如果不認同，也很少跟人產生衝突，也很有禮貌，土元素不太會給自己惹麻煩，所以土元素的人際社交圈滿小的，但身邊都是對他有用的人。

3. 水元素（巨蟹座、天蠍座、雙魚座，陰性元素）

水元素是依附環境依賴他人的元素，特點是第六感很強，可以知道別人的想法跟喜好，這也是弱者必須具備的生存能力，好處是有同情心跟同理心，善良，但也容易被利用，因為水元素沒什麼界限，容易同情他人，有人覺得水元素不太聰明，嗯∼我也這樣覺得，但其實他們是對人沒什麼戒心，又容易相信人，與其說笨，不如說他們會自欺欺人。

其實水元素很敏銳，有時候已經知道真相，卻常常不願意相信人心有這麼險惡，長此以往，身邊明理的人都會被洗出去，留下來的都是要利用他們或需要垃圾桶的人，所以我還滿喜歡水象人，但對他們身邊的人，我比較不敢恭維。

如果要問事業：水元素通常代表藝術能力，如果很有成就，他們會是慈善家，但大多時候，他們都需要接受別人的慈善。如果同時有火元素，他們就會很出色，因為火元素通常都會衝衝衝，如果加上水元素的善解人意，他們就很能掌握機會。如果加上土元素，不是很有錢又心地善良，就是至少像陳樹菊（慈善家），願意用自己有限的資源來做好事。如果加上風元素，基本上風元素跟水元素都是渙散元素，需要再多磨練一陣子。

如果要問感情：水元素本身就代表感情，但容易把同情誤會成愛情，也很容易動心，或者有時候也不是動心，是不知界限的舉動讓別人誤會，又不是很會處理，剪不斷理還亂，這時候最需要土元素，幫忙他劃清界限。

如果跟火元素一起出現，不管是不是愛情，常常會一頭栽進去；如果是風元素最好，可以自在的交流，也不需要負責，對風元素跟水元素來說應該算很理想（？）。

如果要問財運：水元素常常不知道錢是從哪裡花掉的。我看過一個命盤，水元素到處都是，我說：「妳賺五萬塊跟十萬塊，妳都會把錢花掉，卻也沒有穿得吃得特別好，生活完全沒有改變，但錢就是花掉了，妳也不知道錢哪裡去了！」她激動的說：「真的，我有時候領獎金，也沒買什麼，但錢就是沒了。」如果有土元素，至少可以幫水元素把錢存下來，我的建議是，薪水先固定存一部分，其他隨便花，反正水元素表示總會有人救她，不至於讓自己活不下去。

如果有火元素，加上水元素，那至少花在哪都看得到，雖然花得兇，但也炫耀到了。風元素我就不說了，跟水元素一起的話，我沒什麼好說的。

如果要問人際關係：水元素受大多數人喜愛，所以不太缺朋友，但缺「益友」，如果有好的火元素，至少可以一起探索有趣的事，如果是不好的火元素，就會很像主從關係，火是主，水是從。風元素跟水元素一起，也很有趣，風元素沒什麼控制慾，所以雙方都很平等。

但還是土元素的好牌最能夠幫水元素成長，如果是土元素的壞牌，會讓水元素越走越錯。

4. 風元素（雙子座、天秤座、水瓶座，陽性元素）

風元素就像風一樣，隨時隨地有不同的型態，不同的方向，也隨時都在改變主意。風元素的優點就是智商很高，但智商高能做好事也能做壞事，所以走歪路的機會也不小。

如果要問事業：風元素擅長變通，所以很適合經營個人品牌，像是部落客、YOUTUBE 等等，也適合從事業務或行銷，更是很好的幕僚，不管是什麼難搞的事，他都有辦法解決突發狀況，但若要長期經營，他會忘記自己承諾過什麼，所以禁不起考驗。自由接案也很適合，不適合當傳統行業的上班族，因為風元素適合在多變的環境中求生存。當顧問也很是他們的專長，就是聰明靈活，也很擅長引起話題。如果想要保有熱情，需要有一點火元素，如果想要堅持，就需要土元素，如果想要對工作保有興趣，就需要水元素。

如果要問感情：風元素很容易跟人交朋友，但感情方面通常最多只是曖昧，不能夠給予對方承諾，所以在感情問題，風元素牌唯一的好處是溝通，但如果不是好牌，溝通不良反而容易吵得更兇，但有溝通總比冷漠好；如果是土元素的壞牌，那就是哀莫大於心死，如果不想分手就僵在那裡，或者各過各的；風元素的牌至少有誠意，雖然很常強辭奪理。

如果一副牌只有風加土，沒有熱情的火元素跟柔情的水元素，其實也沒什麼不好，就表示這段感情很理智，像是合夥人開公司，婚姻如果沒有感情用事，兩人是對方最好的朋友，反而什麼問題都容易解決，只是如果感覺需求強烈的人，會覺得很空蕩蕩。

《塔羅之眼（全兩冊）：天空為限的逆位思考與實占解牌》。圖／時報出版提供

如果要問財運：風元素是渙散元素跟消極元素，雖然是積極的陽性元素，但目標不明確，雖然常常想到什麼買什麼，優點是能屈能伸，有錢有有錢的過法，沒錢有沒錢的過法，像蟑螂一樣，不管什麼環境，風元素都有辦法生存下去，所以他也很容易從沒沒無名，突然翻身成大人物。

如果要問人際關係：人際關係可是風元素的強項，條理分明，邏輯清楚又擅長表達，所以很容易說服他人，如果是不好的風元素，就很喜歡洗別人的腦，把對方玩弄在股掌之中，所以如果大多是風元素的好牌，就偏向福爾摩斯跟華生這樣的益友，如果是風元素的壞牌，就比較像損友或酒肉朋友。

(本文摘錄自《塔羅之眼（全兩冊）：天空為限的逆位思考與實占解牌》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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