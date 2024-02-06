過年長輩問不停煩死！雙子轉移焦點、金牛全程臭臉、「這星座」當面嗆回去

又到過年闔家團圓的時候，又有很多親戚長輩最喜歡在年夜飯餐桌上問一些讓人不想回答的的問題，「你薪水多少啊？年終多少？」、「有沒有男(女)朋友啊」、「結婚了，怎麼還不生小孩啊？」、「你是不是變胖了啊？」，當12星座遇到長輩這些沒禮貌的問題，會以什麼心態，或是什麼舉動回應呢？

▍白羊座 直接嗆回去

白羊座只要聽到不喜歡的問題，直接就會懟回去，而且很可能對方還沒有開口前，白羊座已經說了一堆無禮的說話。

▍金牛座 不爽寫在臉上

什麼都寫在臉上的金牛座，對於長輩的提問只會板起臉不回應，令氣氛降至冰點。

▍雙子座 轉移話題

面對不想回答的問題時，雙子座會選擇轉移話題，把焦點轉移到別人身上。

▍巨蟹座 默默哭泣

巨蟹座非常玻璃心，不太能接受被批評，被質問，壓力式的追問人生的進度，在這些時候，巨蟹座很可能會默默的哭泣。

▍獅子座 直接離開現場

獅子座的自尊心強，如果被長輩問一些有損自尊心的問題，獅子座是無法面對的，會直接離開該地方。

▍處女座 在心中反駁

處女座雖然不是很介意別人怎麼看，但對於長輩處女座有種尊敬的心，顯然是無法直接反駁，唯有在心中一一懟回去。

▍天秤座 在想是否自己問題

天秤座面對不想回答的問題不太會理會，但如果問到一些關於自己人生進度的問題，會開始思考是不是自己要求太高。

▍天蠍座 無視

天蠍座本來就我行素，對於長輩提問很多都有一搭沒一搭，更多的情況是根本不在意問題內容，直接回答最真實的答案。

▍射手座 根本沒在聽

射手座在不喜歡的地方都喜歡發呆，面對長輩在過年時的提問，很多時候根本沒有在聽清問題。

▍魔羯座 用實證推翻

對於一些魔羯座不同意的問題，比如到了某年齡要結婚生子，魔羯會傾向用實例反證，導致氣氛瞬間冰點。

▍水瓶座 反問對方

水瓶座的奇怪個性，會在這時候反問一些讓長輩無以回答的問題，有時提出的問題可能更辛辣。

▍雙魚座 在網路宣洩

一面在聚會笑笑面對長輩，另一面就在發限時動態咒罵，一堆負面情緒都放在網路上找共鳴。

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