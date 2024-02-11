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宇宙是一個大家庭！太陽是爸爸… 點亮所有生命
宇宙是一個大家庭
藍鷹波符第六天，韻律的黃太陽。
宇宙是一個大家庭，裏面有許多恆星、新星、太陽系、銀河系等等，每一個都是宇宙的家庭成員和組合。
我們是家庭成員的一個部分，我們的生命在這個大家庭裏開展。這裏的互動是發射性的，同時觸及每一個家庭成員。
太陽是我們的大家長，它在維護著我們的平衡，照料著我們的所需。我們感受到了它的光芒、它的溫暖、它的愛。
但我們內在也有寒冷面，我們需要去平衡的那一面，生命會消耗在自己的陰冷面。
我們聯繫著整個宇宙大生命，我們藉由太陽的光溫暖了我們的生命，我們也藉由宇宙大生命回歸生命中的光。
我們要驅散內在寒冷的陰暗面，回歸與宇宙大自然同頻共振的光子。太陽是我們的家長，它會為我們點燃內在炙熱的光芒，回歸生命無限光明。
(本文摘錄自《馬雅260—來自星際馬雅的生命智慧，13 月亮曆法 ╳ 宇宙的愛》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)
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