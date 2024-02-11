快訊

「不能沒有彼此」 荷蘭93歲前總理與結縭70年妻子手牽手接受安樂死

柴柴「被自己的倒影迷住」狂盯不走：我超可愛 飼主狂喊快回家完全不甩

大年初二傳不幸…47歲男娘家聚餐吃花枝丸噎暈 送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宇宙是一個大家庭！太陽是爸爸… 點亮所有生命

布克文化／ 文‧ 譚美俐
圖/布克文化提供
圖/布克文化提供

宇宙是一個大家庭

藍鷹波符第六天，韻律的黃太陽

宇宙是一個大家庭，裏面有許多恆星、新星、太陽系、銀河系等等，每一個都是宇宙的家庭成員和組合。

我們是家庭成員的一個部分，我們的生命在這個大家庭裏開展。這裏的互動是發射性的，同時觸及每一個家庭成員。

《馬雅260—來自星際馬雅的生命智慧，13 月亮曆法 ╳ 宇宙的愛》。圖／布克文化提供
《馬雅260—來自星際馬雅的生命智慧，13 月亮曆法 ╳ 宇宙的愛》。圖／布克文化提供

太陽是我們的大家長，它在維護著我們的平衡，照料著我們的所需。我們感受到了它的光芒、它的溫暖、它的愛。

但我們內在也有寒冷面，我們需要去平衡的那一面，生命會消耗在自己的陰冷面。

我們聯繫著整個宇宙大生命，我們藉由太陽的光溫暖了我們的生命，我們也藉由宇宙大生命回歸生命中的光。

我們要驅散內在寒冷的陰暗面，回歸與宇宙大自然同頻共振的光子。太陽是我們的家長，它會為我們點燃內在炙熱的光芒，回歸生命無限光明。

(本文摘錄自《馬雅260—來自星際馬雅的生命智慧，13 月亮曆法 ╳ 宇宙的愛》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)

太陽 宇宙

延伸閱讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「迎風高飛」：財庫瞬間暴增

要脫單了！上半年「3星座」桃花運旺爆 金牛口味大轉變、第一名讓人印象深刻

堅持做自己三星座…獅子天生王者、金牛信念第一、「第一名」掌控一切

工作考試壓力大？四血型這樣做超舒壓 A型切勿想太多、B型可嘗試冥想

相關新聞

2024年12星座省錢絕招！牡羊靠30天定律扼殺購買慾 天蠍儲蓄竟有黃金公式

農曆春節到來，代表要告別過去迎接嶄新的自己，許多民眾也會趁新舊年度交替之際，來重新檢視自己的理財習慣...

宇宙是一個大家庭！太陽是爸爸… 點亮所有生命

宇宙是一個大家庭，裏面有許多恆星、新星、太陽系、銀河系等等，每一個都是宇宙的家庭成員和組合。我們是家庭成員的一個部分，我們的生命在這個大家庭裏開展。這裏的互動是發射性的，同時觸及每一個家庭成員。

3步驟調整客廳擺設風水 龍年財運滾滾來

即將迎接2024年，趁著除舊布新的時刻，可以透過簡單的居家布置來提升流年風水，讓好運「龍」來！

2024年12星座運勢／富貴險中求 遠離豬隊友

今年是個感情大年，容易邂逅、容易戀愛、容易閃婚，預期有很多驚喜；迎接喜慶春節，開工後請記得交際要用腦、用心、用手腕，想法...

每日星座運勢／水瓶休閒娛樂機會多 人際得以擴展

2024-02-11牡羊座短評：有否極泰來的好運，動起來就能提升運勢。【整體運★★★★★】今天不少事情看似不樂觀，但繼續往前不放棄就會逐漸看到希望，好的一面不斷呈現。團體活動豐富，踴躍參與可獲得對你有

殺破狼週運勢／2星座春節「偏財運旺翻」金牛桃花朵朵開

天秤座金錢運方面，木星、天王星齊聚財務宮位，偏財運佳，不妨買張彩券試試手氣。有投資習慣的天秤座，一開市投資標的就一支獨秀，指數上揚，可在適當時期獲利了結。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。