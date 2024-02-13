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生命的旅行你要輕裝上陣！丟掉沉重行李 開心探索世界
紅天行者波符第一天，磁性的紅天行者。
你是生命的旅者，你要輕裝上陣，你總不能把整家的東西都搬去旅行，這會拖累你的行程。
我們背負了許多，其中一些是我們在創造、學習體驗和玩樂中的配備和工具，其中一些是我們在這個過程中的代謝產物。另外，有一些是其他人的東西，我們把它們背在了身上。
這麼沉重的行李，我們怎麼能玩得輕鬆，探索得自在，盡興地探索？
我們要學會卸裝，一邊旅行一邊卸裝，把不再服務於我們，把不再需要的東西留下，消融掉、簡化掉，讓我們能夠再度輕裝上陣。
我們有自己的任務、自己的使命，旅程只是我們一個承載這個使命的過程，我們以這樣的方式遊走在人生的世界中，完成自己最終的目的。我們是多維度的存在，你不要把自己受困在傳統的旅程，我們的旅程可精彩得很，多維度多元化，在不同的時間與空間。
慢慢地去探索你的旅程。
(本文摘錄自《馬雅260—來自星際馬雅的生命智慧，13 月亮曆法 ╳ 宇宙的愛》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)
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