聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024年12星座運勢／富貴險中求 遠離豬隊友

經濟日報／ 安格斯
美國西維吉尼亞州斯普魯斯諾布的英仙座流星雨期間，流星劃過天空。（美聯社）
美國西維吉尼亞州斯普魯斯諾布的英仙座流星雨期間，流星劃過天空。（美聯社）

今年是個感情大年，容易邂逅、容易戀愛、容易閃婚，預期有很多驚喜；迎接喜慶春節，開工後請記得交際要用腦、用心、用手腕，想法要整理後付諸實行…

牡羊座 ★3.21~4.20

情緒控管 成敗關鍵

今年許多時刻，情緒的控管得宜都會成為成敗好壞的關鍵，除了交友層面別讓壞心情累積，金錢部分也別因起伏的數據主宰心情，尤其別輕信任何無法確定的訊息，用心於維繫客戶與新朋友絕對會是重點。

工作上猛虎出閘，靠著一個又一個努力經營的貴人，能得到想要的資源，往期望中的目標靠近是必然的，必須有耐性；而相較年頭年尾的高潮，年中狀況明顯較多，羊座不要固執、要納雅言，適當地靈巧善變、將可發現處處生機。

金牛座 ★4.21~5.20

穩健理財 職場得意

金錢面要採取守勢保守理財，任何投資必須做好風險管理，相信專業，不要純粹只跟著感覺走，職場走勢上揚，但競爭者的小手小腳也多，明爭暗鬥都不缺，牛座還是要用點心思去處理該對付的人；年初工作上會起變化，不妨以淡然的角度看待人事異動，事不關己時就別多事。整體來說，今年人脈就是錢脈，有多少溝通交際公關客服能力請全部使出來，想要如魚得水必定得靠手腕，還有八面玲瓏的處事態度與待人接物技巧。

雙子座  ★5.21~6.20

精進專業 升遷有望

今年每逢長短假期過後，就會突然面對關鍵時刻，需要快速去做決定，如何看待選擇後的結果並負起責任，也就至關重要；職場面若感覺停滯不前或對環境不滿，雙子不如就鐵下心跳出戰局換環境，無論是做出新的工作選擇，或是靜心去進修學習精進專業能力都不錯。夏秋兩季有亮眼財運，金錢方面充滿潛在機會等你去奪取；年底前也很可能因此有升遷的機會，但是另一方面位階愈高壓力必定會愈重。

巨蟹座  ★6.21~7.21

錢進錢出 理性消費

今年賺錢花錢如流水，錢進錢出的高頻率令人摸不著頭緒，除了要有儲備金的規劃，投資要跟著熱門的指標走，群眾在哪你的錢就應該跟在那，而蟹座情緒性消費要靠自我提醒把關，畢竟純花錢若能買到快樂就算是值得，在面臨較為高壓的春冬兩季，千金難買好心情；今年整體不利訴訟，逢簽訂文書須謹慎方能無失，做事層面由於心分多處，常有火力分散的情況以致發揮有限，謹記，當專注在一件事上，金錢運就自然貼近。

獅子座 ★7.22~8.22

化敵為友 眼光成熟

上半年工作忙碌，地位會顯著提升，被關注度高因此易引起小人眼紅，偏偏敵人在暗往往不易發現，不理會也不行，此時除了發揮天賦交友能力，表面的公關要做好若能化敵為友也是良策；金錢面所謂富貴險中求，稍微冒險些拚一拚，相信所相信的、堅持所堅持的，很快就能發現船行途中自然直，獅子今年心境平穩，脾氣仍有，但看待事情的眼光夠成熟，就會開始心甘情願地去面對該面對的事。

處女座 ★8.23~9.22

良性競爭 喜迎偏財

今年在情緒上卻容易對評價過於在意，其實大可不必如此，尤其面對工作競爭，表面平靜私下卻暗潮洶湧，似友非友的敵我界線要判斷清楚，相處感覺不良的就遠離，感覺對盤的就經營，方能在職場面呼吸到清新空氣。

處女座投資的第六感在年初年尾格外敏銳，理當需要拿錢去拚拚運氣，才能掌握住屬於自己的偏財，投資面要相信自己的選擇，陰雨就快過去，過去的決定並沒有錯，稍安勿躁就能看到好結果。

天秤座 ★9.23~10.22

打開視野 謹慎擇友

年初思考上的固執不轉彎，是讓你停滯或向前的關鍵，唯有開始改變看事角度，才能繼續順行，春夏兩季，感情與工作必有其中之一能過得如夢似幻，但能否走長走遠還是得看你的熱情能維持多久，若不想只有短暫泡沫就務必提醒自己要用心。6月至9月有一波賺錢潮，秤座除了膽識之外還要有規劃，光有顆想湊熱鬧的心是不夠的，對朋友要有選擇，無須浪費時間在不正確的人身上。

天蠍座 ★10.23~11.22

稍安勿躁 拿捏分寸

今年應隨時鼓勵自己保持對現實面的飢渴，天蠍心境不能躁，行為別太衝，任何倉促與貿然大多會造成金錢上的損失，而投資面，每逢小賺出場時都應稍安勿急，錢停在手上時別急著出，多觀察市場動向，找安全的標的物下手比較適當，放長線釣魚是今年較妥當的攻略；生活中要聰明去拿捏人際間的互動平衡，想得到什麼就得先給什麼，公平以防人生怨；但也要小心容易公親變事主，要拿捏好分寸。

射手座 ★11.23~12.21

平心靜氣 貴人提攜

年初的夥伴運實在不優，總是有豬隊友在工作中扯到你腿，射手該做的是自我情緒管理，平心靜氣地去理解人有百百種，對人多一分寬容，就能多贏得一些好感；今年職場上也必須要勇敢搶光芒，貴人將會在重要時刻伸手提攜。春冬兩季，愛情的降臨會為你開啟賺錢的運氣，家庭婚姻戀愛若能瀰漫幸福，就等同工作的助燃劑，凡事記得將心比心換位思考。

摩羯座 ★12.22~1.19

吉星匯集 長輩關愛

年初時吉星匯集，就算原本不樂觀的事，最後也往往能因意外轉折而翻身；摩羯職場上能得到長輩的關愛，也會有志同道合的夥伴力挺，請設法調快你的生活節奏，學習快刀斬亂麻，戒除三心二意的猶豫心態。今年許多事情會以極快的速度發生，許多機會也是來得快去得也快；投資若假手他人去規劃變數較多，錢進錢出最好全憑自己打理才能萬無一失。

水瓶座 ★1.20~2.18

稜角修圓 運勢開啟

今年特別是在夏秋兩季，偶爾出現不平衡不順遂的際遇心境，須練習換角度看人事物，其實日子比想像中好過；瓶座職場面要把稜角修得圓一些，寬容成熟的處世態度能改變環境的磁場，運勢也將逐步開啟；金錢運在上半年有失有得，積極度略顯不足，應打起精神去開拓賺錢的管道，對於現金的收支應有筆記習慣，訂下適合自身的規劃比例，才能逐步將理財計畫實現出來。

雙魚座 ★2.19~3.20

企圖心強 積極求變

今年在工作上變化劇烈，一方面是自我企圖心強，積極求改變，另一方面是許多機會向雙魚遞出橄欖枝，選擇良機頗多，而工作延伸出的交際場合，存在著很多因人而好或壞的變數，建議魚座好好細思人際經營之道；與不同年齡層的人，能因不同視野而激發出火花；投資面可關注有潛力的新興產業，跟著新訊息走，能讓你在金錢遊戲的競爭中始終領先。

安格斯小檔案

商業心理學／西洋神祕學暢銷作家，近十年於亞洲出版20多本書籍，目前為經濟日報、中天新聞、雅虎奇摩、儂儂雜誌等各類型媒體之人氣專欄作家，專業範圍涵蓋時尚色彩、星座塔羅、幼兒青少年心理、兩性婚姻。

FB／YT／IG：星星教授 安格斯

職場 運勢

延伸閱讀

龍年12生肖運勢差月份公開！面相5運勢更要注意

期貨商論壇／原油期 保守看待

龍年開運秘訣大解密 立刻開駛好運勢

北漂新鮮人「月領32K」怎理財？ 過來人曝1重點：有收入前就要開始

相關新聞

2024年12星座運勢／富貴險中求 遠離豬隊友

今年是個感情大年，容易邂逅、容易戀愛、容易閃婚，預期有很多驚喜；迎接喜慶春節，開工後請記得交際要用腦、用心、用手腕，想法...

每日星座運勢／水瓶休閒娛樂機會多 人際得以擴展

2024-02-11牡羊座短評：有否極泰來的好運，動起來就能提升運勢。【整體運★★★★★】今天不少事情看似不樂觀，但繼續往前不放棄就會逐漸看到希望，好的一面不斷呈現。團體活動豐富，踴躍參與可獲得對你有

殺破狼週運勢／2星座春節「偏財運旺翻」金牛桃花朵朵開

天秤座金錢運方面，木星、天王星齊聚財務宮位，偏財運佳，不妨買張彩券試試手氣。有投資習慣的天秤座，一開市投資標的就一支獨秀，指數上揚，可在適當時期獲利了結。

簡少年教你看農民曆…快查「出生年天干地支」趨吉避凶自己來

您知道農民曆背後隱藏的秘密和它如何影響您的日常生活嗎？在我們忙碌的生活中，大多數人查閱農民曆僅是為了挑選吉日。然而，農民曆中記載的每日天干，如果恰當運用，實際上可以幫助我們及早趨吉避凶。讓我們一起探索簡少年這位新創科技圈的國師兼命理看相風水師在他的新書《簡少年現代生活改運書》中所分享的農民曆與天干日的應用方式。

下周生肖運勢／羊忙翻賺翻、龍打牌贏面大、狗感情甜蜜

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行2/11-2/17。上榜的會有誰呢？快點來看看。

土象星座／平常精明、戀愛溫吞 悲觀的愛情奉獻者

土象星座包括：金牛座、處女座、摩羯座。人生策略師兼星座專家白瑜在《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》中指出，這些星座在沒談戀愛的時候非常聰明，一個人可以扮演多重角色，絕對物超所值。然而，一談起戀愛，他們就會變得謹慎謹慎。他認為最好的方式是慢慢發展，避免犯錯，因為感情出現無法挽回的問題對任何人都不利。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。