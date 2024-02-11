2024年12星座運勢／富貴險中求 遠離豬隊友

今年是個感情大年，容易邂逅、容易戀愛、容易閃婚，預期有很多驚喜；迎接喜慶春節，開工後請記得交際要用腦、用心、用手腕，想法要整理後付諸實行…

牡羊座 ★3.21~4.20

情緒控管 成敗關鍵

今年許多時刻，情緒的控管得宜都會成為成敗好壞的關鍵，除了交友層面別讓壞心情累積，金錢部分也別因起伏的數據主宰心情，尤其別輕信任何無法確定的訊息，用心於維繫客戶與新朋友絕對會是重點。

工作上猛虎出閘，靠著一個又一個努力經營的貴人，能得到想要的資源，往期望中的目標靠近是必然的，必須有耐性；而相較年頭年尾的高潮，年中狀況明顯較多，羊座不要固執、要納雅言，適當地靈巧善變、將可發現處處生機。

金牛座 ★4.21~5.20

穩健理財 職場得意

金錢面要採取守勢保守理財，任何投資必須做好風險管理，相信專業，不要純粹只跟著感覺走，職場走勢上揚，但競爭者的小手小腳也多，明爭暗鬥都不缺，牛座還是要用點心思去處理該對付的人；年初工作上會起變化，不妨以淡然的角度看待人事異動，事不關己時就別多事。整體來說，今年人脈就是錢脈，有多少溝通交際公關客服能力請全部使出來，想要如魚得水必定得靠手腕，還有八面玲瓏的處事態度與待人接物技巧。

雙子座 ★5.21~6.20

精進專業 升遷有望

今年每逢長短假期過後，就會突然面對關鍵時刻，需要快速去做決定，如何看待選擇後的結果並負起責任，也就至關重要；職場面若感覺停滯不前或對環境不滿，雙子不如就鐵下心跳出戰局換環境，無論是做出新的工作選擇，或是靜心去進修學習精進專業能力都不錯。夏秋兩季有亮眼財運，金錢方面充滿潛在機會等你去奪取；年底前也很可能因此有升遷的機會，但是另一方面位階愈高壓力必定會愈重。

巨蟹座 ★6.21~7.21

錢進錢出 理性消費

今年賺錢花錢如流水，錢進錢出的高頻率令人摸不著頭緒，除了要有儲備金的規劃，投資要跟著熱門的指標走，群眾在哪你的錢就應該跟在那，而蟹座情緒性消費要靠自我提醒把關，畢竟純花錢若能買到快樂就算是值得，在面臨較為高壓的春冬兩季，千金難買好心情；今年整體不利訴訟，逢簽訂文書須謹慎方能無失，做事層面由於心分多處，常有火力分散的情況以致發揮有限，謹記，當專注在一件事上，金錢運就自然貼近。

獅子座 ★7.22~8.22

化敵為友 眼光成熟

上半年工作忙碌，地位會顯著提升，被關注度高因此易引起小人眼紅，偏偏敵人在暗往往不易發現，不理會也不行，此時除了發揮天賦交友能力，表面的公關要做好若能化敵為友也是良策；金錢面所謂富貴險中求，稍微冒險些拚一拚，相信所相信的、堅持所堅持的，很快就能發現船行途中自然直，獅子今年心境平穩，脾氣仍有，但看待事情的眼光夠成熟，就會開始心甘情願地去面對該面對的事。

處女座 ★8.23~9.22

良性競爭 喜迎偏財

今年在情緒上卻容易對評價過於在意，其實大可不必如此，尤其面對工作競爭，表面平靜私下卻暗潮洶湧，似友非友的敵我界線要判斷清楚，相處感覺不良的就遠離，感覺對盤的就經營，方能在職場面呼吸到清新空氣。

處女座投資的第六感在年初年尾格外敏銳，理當需要拿錢去拚拚運氣，才能掌握住屬於自己的偏財，投資面要相信自己的選擇，陰雨就快過去，過去的決定並沒有錯，稍安勿躁就能看到好結果。

天秤座 ★9.23~10.22

打開視野 謹慎擇友

年初思考上的固執不轉彎，是讓你停滯或向前的關鍵，唯有開始改變看事角度，才能繼續順行，春夏兩季，感情與工作必有其中之一能過得如夢似幻，但能否走長走遠還是得看你的熱情能維持多久，若不想只有短暫泡沫就務必提醒自己要用心。6月至9月有一波賺錢潮，秤座除了膽識之外還要有規劃，光有顆想湊熱鬧的心是不夠的，對朋友要有選擇，無須浪費時間在不正確的人身上。

天蠍座 ★10.23~11.22

稍安勿躁 拿捏分寸

今年應隨時鼓勵自己保持對現實面的飢渴，天蠍心境不能躁，行為別太衝，任何倉促與貿然大多會造成金錢上的損失，而投資面，每逢小賺出場時都應稍安勿急，錢停在手上時別急著出，多觀察市場動向，找安全的標的物下手比較適當，放長線釣魚是今年較妥當的攻略；生活中要聰明去拿捏人際間的互動平衡，想得到什麼就得先給什麼，公平以防人生怨；但也要小心容易公親變事主，要拿捏好分寸。

射手座 ★11.23~12.21

平心靜氣 貴人提攜

年初的夥伴運實在不優，總是有豬隊友在工作中扯到你腿，射手該做的是自我情緒管理，平心靜氣地去理解人有百百種，對人多一分寬容，就能多贏得一些好感；今年職場上也必須要勇敢搶光芒，貴人將會在重要時刻伸手提攜。春冬兩季，愛情的降臨會為你開啟賺錢的運氣，家庭婚姻戀愛若能瀰漫幸福，就等同工作的助燃劑，凡事記得將心比心換位思考。

摩羯座 ★12.22~1.19

吉星匯集 長輩關愛

年初時吉星匯集，就算原本不樂觀的事，最後也往往能因意外轉折而翻身；摩羯職場上能得到長輩的關愛，也會有志同道合的夥伴力挺，請設法調快你的生活節奏，學習快刀斬亂麻，戒除三心二意的猶豫心態。今年許多事情會以極快的速度發生，許多機會也是來得快去得也快；投資若假手他人去規劃變數較多，錢進錢出最好全憑自己打理才能萬無一失。

水瓶座 ★1.20~2.18

稜角修圓 運勢開啟

今年特別是在夏秋兩季，偶爾出現不平衡不順遂的際遇心境，須練習換角度看人事物，其實日子比想像中好過；瓶座職場面要把稜角修得圓一些，寬容成熟的處世態度能改變環境的磁場，運勢也將逐步開啟；金錢運在上半年有失有得，積極度略顯不足，應打起精神去開拓賺錢的管道，對於現金的收支應有筆記習慣，訂下適合自身的規劃比例，才能逐步將理財計畫實現出來。

雙魚座 ★2.19~3.20

企圖心強 積極求變

今年在工作上變化劇烈，一方面是自我企圖心強，積極求改變，另一方面是許多機會向雙魚遞出橄欖枝，選擇良機頗多，而工作延伸出的交際場合，存在著很多因人而好或壞的變數，建議魚座好好細思人際經營之道；與不同年齡層的人，能因不同視野而激發出火花；投資面可關注有潛力的新興產業，跟著新訊息走，能讓你在金錢遊戲的競爭中始終領先。

安格斯小檔案 商業心理學／西洋神祕學暢銷作家，近十年於亞洲出版20多本書籍，目前為經濟日報、中天新聞、雅虎奇摩、儂儂雜誌等各類型媒體之人氣專欄作家，專業範圍涵蓋時尚色彩、星座塔羅、幼兒青少年心理、兩性婚姻。 FB／YT／IG：星星教授 安格斯

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