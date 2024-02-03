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下周生肖運勢／猴雞大賺過年財、龍投資有成、馬快去聯誼

旺好運／ 曼樺老師
圖為過年生肖運勢示意圖。圖片來源/ingimage
圖為過年生肖運勢示意圖。圖片來源/ingimage

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行2/4-2/10。上榜的會有誰呢?快點來看看。

【事業運前三名】

1.猴:

本周運勢漸漸向上，為第一名。過年期間意外的忙，一邊賺錢，一邊又想休息，犧牲休假總是有代價回報的。

1.雞

本周運勢紅翻天，同為第一名。工作累人昏天暗地，喘不過氣，雖然你很想放假，服務業過年也不得休息。

2.龍

本周運勢不凡，為第二名。過年期間忙碌不堪，工作能量大，等待許久的成就感到來，終於能趁此機會表現，可喜可賀。

2.馬

本周運勢開始上揚，各種好運與順心的事出現，同為第二名。利用過年期間與長輩多聯繫，有助事業。

3.蛇

本周運勢比想像中好，為第三名。儘管別人放假，你依然勤奮努力在自我崗位上加班，新的一年有新的期許與藍圖。

【財運前三名】

1.雞

本周正財運豐沛，順勢帶來偏財。雖然是辛苦財，但已經贏在開春起跑點上了，還是值得慶賀。

2.猴

本周意外的忙碌，賺現金的機會不怕沒有，卻不能喘氣休息。過年期間等同平常日子，甚至更忙。

3.龍

年前穩定的處理手頭上的資產，並且配置相關金融理財，穩穩當當的「躺富」、「躺贏」。羨煞一堆人。

【感情運前三名】

1.雞

單身者愛情運上升，甜蜜感的產生，是因為有互相尊重與疼惜的對方，你很慶幸在對的時間，找到一個愛你的人。

2.馬

愛情運上升，高中同學的新年聯誼會，讓你充滿期待。希望能遇到心儀欣賞的人，展開戀情，一整年都開心幸福。

3.猴

愛情運不錯，剛進入戀愛階段的情侶戀情更加火熱，加上過年的假期到來，有許多機會促成，深入了解彼此家庭。

【健康運前三名】

1.龍

健康運不錯，過年期間大魚大肉，同時也補充綠茶，烏龍茶來加強代謝，每晚公園散步，日子過得很心安。

2.猴

健康運不俗，健康為財富之母，利用過年好好打下健康的身體基礎，吃得好，睡得飽，準備來年的硬戰。

3.雞

健康運挺好，注重養生愛美的你，早餐開始吃得清淡。包括豆漿，蜂蜜水，蒸的紅薯助於清腸的食物。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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