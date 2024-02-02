2月星座運勢排行榜(上)／水瓶愛情事業兩得意、金牛投資別All In、天秤有意外財

清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享2月星座運勢排行，老師指出本月抽到權杖八正位，加上受到冥王星進水瓶的影響，大家會開始感受到新科技所帶來挑戰，國與國之間也因為科技競爭發生爭議。另外，金星進魔羯，金融理財方面建議保守，以策安全。火星水星持續在魔羯，最近適合多與長者或某些領域的前輩可多交流，能收穫良多。

第6名：天秤座：

工作得到讚賞，情感共度甜蜜

天秤座本月職場運勢，你的工作表現會得到上司的讚賞和同事的支持。也會有一些新的機會和挑戰等著你。你可以放心地展現你的才華和魅力，不要害怕冒險和嘗試新事物。

在情感方面有情人者，與現在的伴侶有一些甜蜜的時光，單身者你們是很有行情的，但也因為這樣，不要玩弄或者傷害喜歡你的人。

財運方面，你的財運也不錯，你可能會有一些意外的收入或者節省一些開支。你可以考慮投資一些有前景的項目，或者為自己買一些想要的東西。但是你也要注意理財，不要過度揮霍或者貪心，否則你可能會遇到一些經濟困難。

工作運勢: ★★★★ 愛情運勢: :★★★ 幸運色:水藍 貴人:天秤 小人:雙魚

第5名 處女座：

工作創意不斷，情感展現魅力

處女座本月職場運勢，你的工作表現會得到上司的讚賞和同事的支持。你的創意和細心會讓你在工作中發揮出色，也會有一些新的機會和挑戰等著你。不過，別忘了適當地放鬆一下，不要給自己太大的壓力。

在情感方面有伴侶者，你們之間的溝通和理解會更加深入，也會有一些浪漫的時刻，單身者可能會遇到一個讓你心動的人，或者是發現身邊某個人對你有好感。不妨大膽一點，展現你的魅力吧。

財運方面，你的財運也不錯，你可能會得到一些意外的收入或者是節省一些開支。不過，也要注意理財，不要隨意浪費或者是投資風險太高的項目。

工作運勢: ★★★★ 愛情運勢: :★★★★ 幸運色:咖啡 貴人:牡羊 小人:射手

第4名：魔羯座：

工作人氣攀升，情感甜蜜十足

魔羯座本月職場運勢，你們最近在工作上是同事眼中的紅人，大家很容易因為工作上的困難而來求助你，當然你也很大方的協助他們，但你還是要留意自己有沒有過度承擔太多不屬於你的工作，若是有還學會說「不」才是。

在情感方面，最近與情人的感情很甜蜜，你的另一伴時時刻刻都需要你的支持，你要多為對方信心喊話，單身的朋友你們容易埋頭苦幹在工作上，但其實欣賞你的人一直在身邊，可以多多留意。

財運方面，你們是很會節省金錢，也因為這樣容易會有錢，但可以學一些理財投資會對你的金錢更有幫助。

工作運勢: ★★★★ 愛情運勢: :★★★★ 幸運色:灰 貴人:水瓶 小人:天蠍

第3名：金牛座：

工作表現亮眼，情感切莫自私

金牛座本月職場運勢，最近在工作上表現的很亮眼，而你的努力與才華也會被放大，只要你想要被看到，你只要高調的展現自己就可以，你的上司主管會因為你的認真願意給你更多表現的機會，你要好好把握。

在情感方面，你最近有點太自私，很多事情只為自己著想，但你要好好的傾聽對方的想法是什麼，不然另一伴容易會有生悶氣的感覺，單身的金牛朋友們，你是大家眼中的乖寶寶，所以想介紹對象給你的人很多，但有時你不懂怎麼應對，只要先願意交朋友就好，不用給自己太大壓力。

在財運方面，你最近對投資很有自己的想法，但不要用All In的心態投資，要作好風險管理。

工作運勢: ★★★★★ 愛情運勢: :★★★ 幸運色:粉紅 貴人:處女 小人:魔羯

第2名：獅子座：

工作得到肯定，情感信任增強

獅子座本月職場運勢，本月你的工作表現將會得到上司的肯定，你的創意和領導力也會讓同事們佩服。你可以把握這個機會，提出一些有利於團隊發展的建議，讓大家對你的想法更印象深刻。

感情方面，有情人者默契和信任將會增強，你們也會有更多的共同興趣和話題。單身者本月遇到心儀的對象，可能是在一些社交場合或者線上平台。你要勇敢地表達自己的感受，不要錯過良緣。

財運方面，你能得到一些意外的禮物或者紅包。你可以用這些錢來實現一些自己的夢想，比如旅行、購物或者學習。不過你也要注意理財，不要浪費或者借貸。

工作運勢: ★★★★★ 愛情運勢: :★★★★ 幸運色:白 貴人:處女 小人:巨蟹

第1名：水瓶座：

工作表現亮眼，情感桃花旺盛

水瓶座本月職場運勢，最近你在工作上的表現很亮眼，你的才華很受大家的肯定，若是想變動工作的朋友們，這個月可以多看一些新機會，若是有喜歡的工作一定要主動爭取，這樣才會有進去的機會。

在情感方面，你的另一伴最近會對你沒有安全感，因為你太有魅力容易吸引到一些人來接近你，但你要作好界限，不要讓你的另一伴擔心你，單身的朋友們，你們最近很受大家歡迎哦，你若有欣賞的人一定要主動出擊多交流，若是過於被動反而會錯過一些適合你的人，建議要積極。

財運方面最近會有想投資理財，但不要亂聽別人的說法而投資，容易會有損失。

工作運勢: ★★★★★ 愛情運勢: :★★★★ 幸運色:黑 貴人:雙魚 小人:獅子

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦