2月星座運勢排行榜(下)／射手過勞、雙子投資小心、「2星座」年後別轉職

清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享2月星座運勢排行，老師指出本月抽到權杖八正位，加上受到冥王星進水瓶的影響，大家會開始感受到新科技所帶來挑戰，國與國之間也因為科技競爭發生爭議。另外，金星進魔羯，金融理財方面建議保守，以策安全。火星水星持續在魔羯，最近適合多與長者或某些領域的前輩可多交流，能收穫良多。

第12名 天蠍座：

力不從心，安排旅行

天蠍座本月職場運勢，最近在工作上容易會有力不從心的感覺，雖然很想換工作但這個月建議先保守待著就好，可以打聽一些消息，不要那麼快變動，也許你的心是想要先好好休息，也許沉澱一段時間再看新工作會對你比較好。

在情感方面，有情人者最近在相處上容易會有悶悶的感覺，你們需要安排一些小旅行讓彼此有新的交流，這樣才會對情感有幫助，單身的朋友們，你們很容易執著你喜歡的類型，但這樣有時會錯過對你有意思的人，還是多看看比較好。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運方面，容易會有看錯投資標的物，這個月建議保守應對比較好。

工作運勢: ★★ 愛情運勢: :★★ 幸運色:白 貴人:處女 小人:巨蟹

第11名 巨蟹座：

工作較為勞碌，多點關心

巨蟹座本月職場運勢，最近在工作上會有不錯的工作夥伴，他們會協助你在工作上的困難，而你如果有需要幫忙，一定要主動提起，不要自己消化有難度的事，這樣會影響工作進度。

在情感方面容易會有一些小情緒，你需要情人多點關心你，但你要主動開口，不然對方不會了解你在想什麼，單身的朋友們，你們容易被過去的情感給影響，你需要沉澱一段時間，多交一些新朋友，也許你的對感情會開始有不一樣的想法。

在財運方面，最近在投資理財方面容易會有不理智的作法，還是要作一些規劃，不要情緒性投資。

工作運勢: ★★★ 愛情運勢: :★★ 幸運色:水藍 貴人:天秤 小人:雙子

第10名 雙子座：

工作煩悶，情感容易煩躁

雙子座本月職場運勢，最近在工作上會覺的有點悶悶的感覺，會覺的上司主管好像不喜歡你的樣子，但其實是他們想要你的能力更進步，所以會安排一些工作來磨練你的能力，雖然這個過程會覺的有點辛苦，但只要完成他們所交待的事物，你的能力就會更上一層樓。

在情感方面，最近與另一伴容易會為了一些小事不開心，尤其是在情緒上容易影響彼此，不要讓對方覺得你有厭煩的感覺，也許小別獨處一下會對你們兩個比較好，單身的朋友們，你們雖然很想要談戀愛，但容易會有三分鍾熱度的感覺，若是欣賞一個人，你們的交流要多一點才好。

財運方面，容易聽信別人而投資，這樣反而會賠錢要注意。

工作運勢: ★★★ 愛情運勢: :★★ 幸運色:黃 貴人:巨蟹 小人:牡羊

第9名 射手座：

工作容易過勞，情感開心交流

射手座本月職場運勢，這個月在工作上容易有過勞的現象，雖然你在上司的眼中是很重用的人材，而你也是很喜歡在這個工作上作表現，但不要因為想要得到更多的肯定，而把自己的身體搞壞還是要讓自己的身心平衡才是。

在情感方面，容易會有一些不愉快，但其實彼此的情緒都來的快去的快，還是要好好開心的交流才是重點，單身的朋友們，如果想要脫單要多參加一些團體活動，這樣才有機會認識一些對象，進而發展感情，要績極點。

財運方面，你們會很有自己投資的想法，雖然這樣是好事，但還是要作好風險管理，若過度樂觀投資反而容易失望。

工作運勢: ★★★ 愛情運勢: :★★★ 幸運色:桃紅 貴人:魔羯 小人:水瓶

第8名 雙魚座：

工作有點迷茫，情感多加陪伴

雙魚座本月職場運勢，土星海王星還是陸續影響你，而你對未來工作還是覺的有點迷茫，但最近適合多學習一些新事物，這樣對你的專業上會是有幫助的，另外想變動工作的朋友們，你們不要衝動的變換，可以先學習相關專業再轉職。

在情感方面你需要多陪伴對方，這樣對方對你才會有安全感，不要讓對方找不到你，對方會不安，單身的朋友們，你們容易會有三心二意的現象，這樣喜歡你的人會覺的不安心，還是要專心一意才好。

在財運方面，你會有自己投資的想法，若是投資項目進行的順利要持續保持，若是績效不好一定要改變才行。

工作運勢: ★★★ 愛情運勢: :★★★ 幸運色:白 貴人:雙子 小人:天秤

第7名：牡羊座：

工作備受肯定，感情多些關心

牡羊座本月職場運勢，工作上表現不錯，很受上司主管的肯定，跟上司交流需要用比較恭敬的態度應對，千萬不要沒大沒小，這樣會破壞他們對你的印象分數。

在情感方面有情人者，容易因為工作忙而忽略另一伴的心情，你可以多給對方一些訊息，讓他們可以安心的在感情裡，單身的牡羊朋友們，你們會讓人以為你是花花公子，因為你太喜歡交朋友，讓欣賞你的人會有點不安心，以為你是個愛開玩笑的人，若你有心動的對象，一定要主動示好才不會錯過交流的機會。

財運方面，你們花錢很大手大腳，若是想要理財，一定要先控制花費才行。

工作運勢: ★★★★ 愛情運勢: :★★★ 幸運色:紅 貴人:天蠍 小人:金牛

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