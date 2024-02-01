快訊

立法院長連任失利！游錫堃「因個人規劃」即刻請辭 王正旭遞補

大學上課煮火鍋也OK？ 教授挺學生「沒打擾他人做啥都行」

二輪投票勝出 「辣個男人」韓國瑜獲54票當選立法院長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女戰神手刃渣男！摩羯一眼看穿、天蠍十倍奉還、這星座「老娘靜靜看你演」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為渣男劈腿示意圖。圖片來源/ingimage
圖為渣男劈腿示意圖。圖片來源/ingimage

女生最怕遇到渣男，有時候人財兩失，還真心換絕情傷透了心。搜狐網分享有三個星座的女生，堪稱「渣男剋星」，她們手刃渣男快狠準，絕對死無葬身之地，快看看都有那些星座的女俠們上榜。

▍摩羯女

制勝絕招：果斷出手，一擊必殺。

摩羯女十分講究原則，遇到麻煩事時仍能不慌不亂，保持淡定。感情中不管遇到什麼樣的男生，摩羯女都很有一套，就算是遇到渣男劈腿，摩羯也不會哭天搶地，不管對方出什麼招，她們總有辦法對付。

摩羯女最大的魅力在於高智商，察言觀色是她們天生本領，如果交到渣的男朋友，也會用最快的速度收服對方，並用最狠的招數報復。

對摩羯女來說，她很快就能看透渣男的企圖，通常也能躲過傷害。摩羯女報復心理極強，而且都是快準狠，所以還是給廣大渣男一個建議，遠離摩羯座女孩，珍愛生命。

▍雙子女

制勝絕招：不聞不問，一起演戲。

雙子女在第六感方面雖然不那靈光，但她們具有非常強大的測謊能力，想要在雙子女面前耍花招，記得先掂量一下自己斤兩。敏感的雙子女沒外表那麼好騙，渣男們的各種小招數，她們早已爛熟於心，一眼就能看穿。就算第一時間她們沒有拆穿，也別以為逃過一劫，那是因為雙子女正在「靜靜看你演」。雙子女遇到渣男，一定是飛快遠離，就算渣男跪下來求她們回到身邊，也未必會同意。

雙子女懲罰渣男的手段就是進行冷戰，只要讓她們感到沒安全感的人，必定會以冷酷對待。普通渣男真的不是雙子女的對手，她們還擅長「反套路」。雙子女會故意挑逗渣男，冷冷的看著對方在自己面前像個小丑，等到自己玩累了，再給渣男來個致命一擊。

▍天蠍女

制勝絕招：火眼金睛，一來必死。

天蠍女的佔有欲在十二星座裡算得上數一數二，她們可謂是渣男剋星。天蠍女對待渣男的首要原則就是，「如果不能整死他，那就往死裡整。」要知道天蠍座向來火眼金睛，另一半若敢劈腿，不管天涯海角這個仇是一定要報的，定要讓他身敗名裂、玉石俱焚也在所不惜。

天蠍女EQ很高，小小的愛情遊戲對她們來說根本不算什麼。天蠍女有著千百種整治渣男的手段，只要膽敢惹到我，絕對以其人之道還治其人之身，傷害十倍逢還，所以，警告渣男們千萬不要去招惹天蠍女。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 渣男

延伸閱讀

曾痛罵邱澤渣男！名製作人又開砲轟「小周芷若」人品差

婚禮前抓包尪有小三 她為愛原諒…4年後下場竟更慘

曖昧男訊息傳「1字」讓妹子秒暈船 一票女性搖頭：渣男語錄

都幫男友付帳他卻遠走高飛 日女老是被渣男騙「戀情四連敗」

相關新聞

日占卜師分析「壞運纏身」五大徵兆 做惡夢、沒有幹勁別輕忽

常常遭遇不幸的人，或許代表自身累積了太多壞運，才會導致做什麼事情都不順利。日本占卜師Reina近來在媒體「TRILL News」分析，身上累積壞運的人，有著什麼樣的特徵。

女戰神手刃渣男！摩羯一眼看穿、天蠍十倍奉還、這星座「老娘靜靜看你演」

女生最怕遇到渣男，有時候人財兩失，還真心換絕情傷透了心。搜狐網分享有三個星座的女生，堪稱「渣男剋星」，她們除「渣」快狠準，絕對讓渣男死無葬身之地，快看看那些星座的女俠們上榜。 渣男最後，都被這三大星座女收服了

「天王星順行」12星座報喜...牡羊有財氣、摩羯愛情來了、這星座事業飛起

打從2023年8月28日起天王星逆行，終於在2024年1月27日天王星恢復順行。塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享，天王星恢復順行後，各星座不再壓抑，生活將充滿驚喜和變革，天王星的能量會激發創造力，感受到更多自由和創意的能量，勇敢快樂做自己。

動不動想離職三星座！雙子容易厭倦、巨蟹太焦慮、「這星座」玻璃心抗壓零

快要過年了，相信有不少人都準備好領完年終獎金就跳槽。有些人一份工作可以做三五年，有些人卻上班沒一個月又想換工作。命理網站旺好運分享「這些星座就是容易想離職」，快看看你身邊有沒有這種同事。

每日星座運勢／水瓶理財上易獲指點 投資收益增多

2024-02-01牡羊座短評：心情舒暢，閒暇之時可安排一些戶外運動。【整體運★★★★☆】今天情緒激昂，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方共進晚餐、看電影，感受兩個人的美好。工作上可以關注一些新的

夢到黑貓不吉利嗎？其實是好運降臨 女生夢到貓小心出現「這件事」

1899年佛洛伊德出版了《夢的解析》（《Die Traumdeutung》）一書，闡述「夢是人類理解潛意識心理過程的捷徑」這一理論，從古至今也有許多解夢人的存在，夢境這個充滿神秘色彩的國度，不斷吸引人們用各式各樣的方法去探索，日本知名的運勢占卜網站「占TV」也時常有關於釋夢的文章，這次就來看看夢見「貓咪」代表什麼意義吧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。