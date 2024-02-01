日占卜師分析「壞運纏身」五大徵兆 做惡夢、沒有幹勁別輕忽

常常遭遇不幸的人，或許代表自身累積了太多壞運，才會導致做什麼事情都不順利。日本占卜師Reina近來在媒體「TRILL News」分析，身上累積壞運的人，有著什麼樣的特徵。

1.惡夢纏身

在占卜的觀念裡，夢境是一個人深層心裡和靈魂的展現。因此要是累積了壞運，夢境也會發生異變。如果平時不斷做惡夢，就有需要多加留意，可以用入浴劑泡澡或打掃房間，把壞運好好清除。

2.沒有幹勁

身上累積太多邪氣，負面能量太多，就會讓人失去活力。即使是喜歡的東西，也沒有心情去做，更別說是工作或上學了。試著曬曬太陽，以及讓房間換氣，補充自然的能量吧。

3.情緒不穩

情緒不穩是壞運累積太多的重要徵兆，也會讓運勢下滑，必須要多加留意。好比會又哭又笑，或者沒來由地感到煩躁等等。可以靠著提早就寢，或者泡熱水澡、使用香氛等方式來改善。

4.嫉妒他人

嫉妒心當然是一種邪氣。只要內心嫉妒別人的幸福，或是對他人的不幸感到竊喜，就會累積壞運。如果真的控制不了自己，就和對象保持距離，並專注在自我磨練上，靠著努力來擺脫。

5.腸胃不適

占卜世界裡認為，在體內堆積太多壞運，就會導致腸胃不適。特別是要注意消化不良、便秘等症狀。要盡快調整飲食，必要是服藥或者就醫，快點將腸胃問題解決才行。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦