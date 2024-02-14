A型用病假搪塞、O型有策略！四血型不想上班「請假理由」都怎麼掰
有時不想上班、上課，或許會想辦法掰一些理由，向老師或公司請假。而不同性格的人，會用的理由也各不相同。日本網站「占TV」近來就分析四種血型的人，分別愛用什麼事由請假。
血型A型
常識人性格的A型想請假時，會聲稱自己感冒了需要休息。由於這是很普遍的請假理由，因此被懷疑的機率不高。而為了把整套戲演滿，A型的人隔天上班時，還會戴好口罩前往職場，讓不少同事會關心「身體還好吧」。不過在他們的內心裡，還是會感到有些愧疚。
血型B型
想法特殊的B型，會以「寵物不見了」的理由向公司請假。由於B型的人平常在職場，很可能會一直提到自己寵物的事，因此當說出這個理由時，確實會得到不少人的諒解。但偶爾也會有人認為比起寵物，來公司上班更重要，未必是個能夠被允許的請假理由。
血型O型
工於心計的O型，會以「家中發生了不幸的事」為由請假。因為這樣的理由一旦說出來，周圍的人也很難覺得是開玩笑，且也不方便加以深究。不過這一招不僅無法重複使用，未來在職場聊到家庭的事情時，如果一不小心說溜嘴，也有不小心曝光的風險。
血型AB型
做事比較衝動的AB型，在突然想要請假時，想都不想就說「我家遭小偷了！」然而因為這理由太過讓人驚訝，對方反而會問「有什麼被偷了嗎」、「報警了沒」、「你人沒事吧」等等，在太多問題攻勢下，反而讓自己變得很難解釋。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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