火象星座／老希望自己更優秀！飛蛾撲火的愛情 更冷靜才不會燒傷

謙卑、溫和、親切、木訥、理性、敏感、自信、安靜…無論是哪種性格，只要靠得近，都能發現一個共通點：每個人都覺得自己不夠好。我們似乎容易忘記自己的獨特價值，只渴望成為「足夠優秀的人」。火象星座包括牡羊座、獅子座、射手座。人生策略師兼星座專家白瑜在《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》中指出，這些星座本來就習慣獨處，喜愛獨自行動且樂觀大方。在生活中，他們以效率為己任，連談戀愛也不例外。雖然多數人建議火象星座在感情中多冷靜思考，但實際上，他們渴望能迅速認定一個人，並在初見之際，把自己喜歡的人，往好的一面想。

火象星座的情感盾牌 尋找真實與獨立之間的平衡

火象星座難以迅速建立歸屬感。他們相信只有自己真正明了內心所想。無論關係多親密，他們總覺對方或許藏有隱藏面。儘管他們能迅速交友，但要打開心扉，需要時間。這種情感的慢熱可能被火象星座自己忽視。他們習慣保持一定的社交距離。不斷黏著他們可能讓他們感到不被尊重，且使他們保持警惕。火象星座認為關係需要深入交流，理念要契合，以減少價值觀的磨擦，增加安全感。然而，感情是多變的。今日合拍未必明日如此。他們心中同時住著瓊瑤式浪漫和理性法官，令人難以捉摸。他們認為好的感情要經得起考驗，例如，處理金錢觀的問題。若能獨立應對現實，對他們而言加分不少。

火象星座的熱情與挑戰 愛中的衝動與冷靜之道

火象星座在愛情中充滿積極正能量，他們勇敢主動，肩膀寬闊，但也可能引來不喜歡他們的人。他們的直接率真，擁有一種天真可愛的吸引力。然而，專家白瑜提醒火象星座，他們傾向衝動且難以掩藏情感，但應避免用爭執取代解決。火象星座思維直白，不喜歡拐彎抹角，雖然擁有極高的忍耐力，卻傾向自我承受壓力。他們期望他人能夠與他們心心相印，卻常因此而感到壓力，這可能妨礙他們享受愛情。火象星座應該學會坦誠溝通，不應以忍耐作為爭吵的藉口，這才是成熟的表現。優點是，他們擁有積極的追求心，勇於表達情感，其他星座可以向他們學習。然而，在愛情中，稍微冷靜些有助於減少心靈創傷的風險。火象星座擁有許多優勢，當他們遇到對的人時，勇於追求機會，表達情感，並追尋內心的渴望。要創造美滿的關係，只需稍微穩重些，以保持信任和安全感。火象星座不會因傷害而停滯不前，只要稍微冷靜，他們可以維護好感情的基礎。

《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》。圖／時報出版提供

愛情的糾結與成長 尋找內心需求與幸福的黃金平衡

愛情的糾結和成長是我們在愛情關係中常面對的兩個方面。首先，糾結表現在忽略了對方的個性和感受，容易導致不同意見。共同目標雖重要，但無法維持愛情。了解對方的生活步調和喜好，卻不一定了解對方的內心需求。然而，愛情的成長則需我們關注對方的感受，經常維護關係，並互相了解。只有勇敢面對自己的需求，才能真正享受美好的愛情。幸福是希臘哲學家亞里斯多德追求的終極目標，愛情在其中扮演重要角色。他提到「黃金比例」，勇敢、謹慎和慷慨的平衡，或許是享受愛情的關鍵。總之，愛情是幸福的一部分，糾結和成長同樣重要。透過了解、維護關係，我們或許能找到真正的愛情之鑰。

(本文摘錄自《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

商品推薦