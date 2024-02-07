快訊

「立院活字典」周萬來襄助韓國瑜 以法律讓三政黨心服

被害人提再議！NONO涉性侵處分不起訴 高檢署發回2案續查

台糖瘦肉精複驗結果出爐 中市衛生局：檢出「西布特羅」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

火象星座／老希望自己更優秀！飛蛾撲火的愛情 更冷靜才不會燒傷

時報出版／ 文‧白瑜
圖為情侶談戀愛示意圖。圖片來源/ingimage
圖為情侶談戀愛示意圖。圖片來源/ingimage

謙卑、溫和、親切、木訥、理性、敏感、自信、安靜…無論是哪種性格，只要靠得近，都能發現一個共通點：每個人都覺得自己不夠好。我們似乎容易忘記自己的獨特價值，只渴望成為「足夠優秀的人」。火象星座包括牡羊座、獅子座、射手座。人生策略師兼星座專家白瑜在《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》中指出，這些星座本來就習慣獨處，喜愛獨自行動且樂觀大方。在生活中，他們以效率為己任，連談戀愛也不例外。雖然多數人建議火象星座在感情中多冷靜思考，但實際上，他們渴望能迅速認定一個人，並在初見之際，把自己喜歡的人，往好的一面想。

火象星座的情感盾牌 尋找真實與獨立之間的平衡

火象星座難以迅速建立歸屬感。他們相信只有自己真正明了內心所想。無論關係多親密，他們總覺對方或許藏有隱藏面。儘管他們能迅速交友，但要打開心扉，需要時間。這種情感的慢熱可能被火象星座自己忽視。他們習慣保持一定的社交距離。不斷黏著他們可能讓他們感到不被尊重，且使他們保持警惕。火象星座認為關係需要深入交流，理念要契合，以減少價值觀的磨擦，增加安全感。然而，感情是多變的。今日合拍未必明日如此。他們心中同時住著瓊瑤式浪漫和理性法官，令人難以捉摸。他們認為好的感情要經得起考驗，例如，處理金錢觀的問題。若能獨立應對現實，對他們而言加分不少。

火象星座的熱情與挑戰 愛中的衝動與冷靜之道

火象星座在愛情中充滿積極正能量，他們勇敢主動，肩膀寬闊，但也可能引來不喜歡他們的人。他們的直接率真，擁有一種天真可愛的吸引力。然而，專家白瑜提醒火象星座，他們傾向衝動且難以掩藏情感，但應避免用爭執取代解決。火象星座思維直白，不喜歡拐彎抹角，雖然擁有極高的忍耐力，卻傾向自我承受壓力。他們期望他人能夠與他們心心相印，卻常因此而感到壓力，這可能妨礙他們享受愛情。火象星座應該學會坦誠溝通，不應以忍耐作為爭吵的藉口，這才是成熟的表現。優點是，他們擁有積極的追求心，勇於表達情感，其他星座可以向他們學習。然而，在愛情中，稍微冷靜些有助於減少心靈創傷的風險。火象星座擁有許多優勢，當他們遇到對的人時，勇於追求機會，表達情感，並追尋內心的渴望。要創造美滿的關係，只需稍微穩重些，以保持信任和安全感。火象星座不會因傷害而停滯不前，只要稍微冷靜，他們可以維護好感情的基礎。

《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》。圖／時報出版提供
《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》。圖／時報出版提供

愛情的糾結與成長 尋找內心需求與幸福的黃金平衡

愛情的糾結和成長是我們在愛情關係中常面對的兩個方面。首先，糾結表現在忽略了對方的個性和感受，容易導致不同意見。共同目標雖重要，但無法維持愛情。了解對方的生活步調和喜好，卻不一定了解對方的內心需求。然而，愛情的成長則需我們關注對方的感受，經常維護關係，並互相了解。只有勇敢面對自己的需求，才能真正享受美好的愛情。幸福是希臘哲學家亞里斯多德追求的終極目標，愛情在其中扮演重要角色。他提到「黃金比例」，勇敢、謹慎和慷慨的平衡，或許是享受愛情的關鍵。總之，愛情是幸福的一部分，糾結和成長同樣重要。透過了解、維護關係，我們或許能找到真正的愛情之鑰。

(本文摘錄自《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

相關新聞

沒錢免談！12星座誰最愛用錢衡量感情？ 金牛理都不理、射手態度差很大

在與人交往、相處時，現代人或多或少都會在意對方經濟條件如何，有些人知道了也不會太放在心上、有的人則會明顯表現出自己的喜惡。近日，日本網站《占いTV》就依據12星座的性格，分析各星座在與他人相處時，誰最在乎對方的財力。

迎春好運！立春後運勢爆棚的三大生肖

俗話說「立春一日，百草回芽」。作為二十四節氣中的第一個節氣，立春節氣是一個充滿希望，給人無限憧憬的日子。不過，這一次的立春節氣有些特殊，通常來說立春節氣會落在農曆新年開始後，2024年則不同，今年的立春為陽曆2月4日...

火象星座／老希望自己更優秀！飛蛾撲火的愛情 更冷靜才不會燒傷

謙卑、溫和、親切、木訥、理性、敏感、自信、安靜…無論是哪種性格，只要靠得近，都能發現一個共通點：每個人都覺得自己不夠好。我們似乎容易忘記自己的獨特價值，只渴望成為「足夠優秀的人」。火象星座包括牡羊座、獅子座、射手座。人生策略師兼星座專家白瑜在《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》中指出，這些星座本來就習慣獨處，喜愛獨自行動且樂觀大方。在生活中，他們以效率為己任，連談戀愛也不例外。雖然多數人建議火象星座在感情中多冷靜思考，但實際上，他們渴望能迅速認定一個人，並在初見之際，把自己喜歡的人，往好的一面想。

12星座過年忙什麼？有人在家耍廢、有人狂拜年、 「這星座」乾脆出國

快要過年了，12星座在過年時期會喜歡做什麼，會在家中耍廢嗎？還是會有不同的計劃呢？

每日星座運勢／天蠍工作有突破成果 注意外出安全

2024-02-07牡羊座短評：運勢低落，各項指數均有所下降。【整體運★☆☆☆☆】可多與朋友、同學聯絡，一起出遊或聚會，都是你贏得異性好感的途徑。今天開銷很大，有些不必要買的東西就省省，不要搞得財政狀

過年長輩問不停煩死！雙子轉移焦點、金牛全程臭臉、「這星座」當面嗆回去

又到過年闔家團圓的時候，又有很多親戚長輩最喜歡在年夜飯餐桌上問一些讓人不想回答的的問題，「你薪水多少啊？年終多少？」、「有沒有男(女)朋友啊」、「結婚了，怎麼還不生小孩啊？」、「你是不是變胖了啊？」，當12星座遇到長輩這些沒禮貌的問題，會以什麼心態，或是什麼舉動回應呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。