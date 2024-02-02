水象星座／愛你的人不會讓你哭泣！追愛也要學會愛自己

「沒有人值得你流淚，值得你這麼做的人，不會讓你哭泣。」這句話來自十九世紀英國作家狄更斯，雖然不是絕對的真理，但非常值得參考。水象星座包括：巨蟹座、天蠍座、雙魚座，這些星座習慣未雨綢繆，喜歡把事情打點得滴水不漏，而且做什麼都靠感覺。工作賺錢靠感覺、談戀愛靠感覺、分手也是靠感覺。人生策略師和星座專家白瑜出版《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》書中，指出水象星座一旦想要認真談戀愛，就算慾火上身，也要逼自己保持理性和理智，多觀察、多相處、多判斷，才能決定是否真的要在一起。

水象星座的情感之旅 謹慎起步與尋找深層連結的平衡

水象星座常以謹慎的節奏起步，這或許是他們被認為有點壓抑和被動的原因。他們言詞簡潔，不善表達內心，對自己和他人都缺乏信心。有時，他們期望愛情可以消解自卑和孤獨感，但明白這是奢望。因此，他們不指望戀愛對象能給予太多。

相反，他們轉向強烈的身體互動──性愛，這成為他們情感的出口，雖然他們不會輕易表露。然而，水象星座通常對情感中的失望和分歧不太計較，只要過得去就好。他們不追求完美，覺得生活中過於拘謹會令人疲倦。他們最大的幸福是能以最大的努力照顧重要的人。

水象星座的愛情課題 內省與開放心扉的重要平衡

水象星座以直觀、同理心、包容心為特點，喜愛關懷他人，也能忍耐。尤其在感情中，他們樂於奉獻，毫不後悔。然而，水象星座有一個感情上的盲點，他們往往不清楚自己的需求。他們善於幫助他人，卻常忽略了自己的感情。這種行為使他們往往在失去愛情後才後悔莫及，進入一種沮喪循環。這種現象的根本原因在於水象星座的潛意識，他們常覺得難以找到一個真正愛自己的人，並將自己價值感置於低處。這種自卑感常常不自覺地影響著他們的行為。當他們感到不安全時，會想要結束關係，以確保自己的安全感。這種逃避行為其實反映了一種控制慾。

然而，水象星座應該明白，真正的愛情需要時間、努力、妥協和信任的積累。不要忽略身邊可能存在的好姻緣。愛情不是一開始就浪漫、山盟海誓、至死不渝的，而是在長時間的相處、互相磨合和信任的基礎上建立起來的。不相處怎麼會有信任呢？所以，水象星座應該打開心扉，審視自己的生活現實，並珍惜身邊的機會。

《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》。圖／時報出版提供

愛情的三重糾結與成長 找尋尊重、理解與平衡的旅程

愛情中存在著三個糾結：害怕被對方不喜歡，造成健康關係的困難；追求愛情可能導致感情的抑壓；而放棄主動權難以贏得對方的尊重。另一方面，愛情的成長需要培養好奇心而不是猜疑對方，清晰地了解自己在關係中的需求，並學會輕鬆享受愛情。當愛情和生活的需求成為選擇時，我們需要謹慎權衡。我們是否能夠在愛中展現包容力，為了單純的愛而放下自我？又能否為了經營愛情而努力賺取資源？我們是否願意犧牲一些慾望，面對現實的壓力？愛情是生活的藝術，生活則是愛情的土壤，需要共同經營。我們應該培養信任，並珍惜身旁的良緣，不要錯失機會。

(本文摘錄自《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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