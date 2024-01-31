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夢到黑貓不吉利嗎？其實是好運降臨 女生夢到貓小心出現「這件事」

聯合新聞網／ 綜合報導
根據「占TV」的文章表示，夢見黑貓是吉祥之兆。圖／ingimage
根據「占TV」的文章表示，夢見黑貓是吉祥之兆。圖／ingimage

1899年佛洛伊德出版了《夢的解析》（《Die Traumdeutung》）一書，闡述「夢是人類理解潛意識心理過程的捷徑」這一理論，從古至今也有許多解夢人的存在，夢境這個充滿神秘色彩的國度，不斷吸引人們用各式各樣的方法去探索。日本知名的運勢占卜網站「占TV」也時常有關於釋夢的文章，這次就來看看夢見「貓咪」代表什麼意義吧。

「占TV」的文中指出，夢見貓咪反應了自我真實感受和本性的顯現，或許是像貓咪一樣任性、也可能代表了嫉妒和惡意心情；女性如果夢見貓咪，要留心戀情中是不是有情敵、第三者出現了，小心自己是不是有可能會受到同性友人的背叛；此外，也要注意自己不是對周遭的人態度太過隨便放縱，顯得過於自我中心了。

假如是男性夢見貓咪，要提防自己是不是容易受到個性善變的女生影響了自身的判斷，小心不要失去原本屬於自己的個性與初衷。

那麼貓奴夢見貓呢？恭喜你證明了自己真的是貨真價實的愛貓人士！常言道「日有所思，夜有所夢」就可以完美的說明夢見貓咪的貓奴本人，特別是夢境中都是日常與貓咪相處的點點滴滴，那就更可以說明貓咪在飼主心目中的份量有多重要了。

坊間傳言，人們將見到黑貓視為不祥的徵兆，那麼做夢時夢見黑貓呢？答案可是跟不祥毫無關係，夢見黑貓是幸運的象徵！出乎預料的好運會降臨、實現夢想的機會也可能出現、也有機會得到一股意想之外的好處，倘若遇到困境，也能夠迎刃而解。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

在「占TV」夢見貓咪的解析文章中，男女夢見貓咪有不一樣的意涵。　圖／ingimage
在「占TV」夢見貓咪的解析文章中，男女夢見貓咪有不一樣的意涵。　圖／ingimage

貓奴 貓咪 夢境

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